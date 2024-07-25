Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября. Названа дата

15:19 26.07.2024

Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября



Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса пройдут 27 октября текущего года, сообщает Центральная избирательная комиссия.



С сегодняшнего дня, 26 июля, в республике стартовала избирательная кампания депутатов.



"Согласно статье 128 Конституции Республики Узбекистан, выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, а также в представительные органы государственной власти областей, районов и городов проводятся в год окончания их конституционного срока полномочий – в первое воскресенье третьей декады октября", - говорится в сообщени.