Кому нужно создание Ельцин-центра в Москве? - А.Широкорад

15:38 26.07.2024

Заветам Ельцина верны? Либерализм вьет новое гнездо

Кому нужно создание Ельцин-центра в Москве



Александр Широкорад



Судя по всему, в Москве в обстановке строгой секретности готовится открытие филиала екатеринбургского Ельцин-центра. Тот был открыт в 2015 году в Екатеринбурге - и сразу вызвал возмущение значительной части российского общества.







Уже лет 5 идут разговоры о создании Ельцин-центра в Москве на ул. Малая Никитская, 12, в объекте культурного наследия РФ федерального значения - усадьбе Долгоруковых-Бобринских, построенной в XVIII веке.



Поначалу на реставрируемом особняке висела табличка, что в нем будет Ельцин-центр. Потом года на три табличка исчезла, и ее нет до сих пор. Я живу рядом, регулярно прохожу мимо здания и был уверен, что в связи с последними событиями вопрос о Ельцин-центре давно снят с повестки. Ан нет!



Вдруг выясняется, что его откроют. Когда и как, неизвестно. Вспомним, как в Севастополе до последнего дня скрывали открытие памятника Примирению белых и красных. Открытие произошло 22 апреля 2021 года за тройной цепью Росгвардии. И севастопольцы узнали о событии постфактум. Видимо, то же самое готовится с Ельцин-центром в Москве.



А кто такой Борис Николаевич Ельцин? Это человек, подло обманувший всю Россию.



Он обещал создать правовое государство, а мы получили расстрел из танковых пушек Верховного Совета РФ в октябре 1993 года. А затем 17 декабря 1995 года произошла фальсификация президентских выборов, на которых Ельцин получил 53% голосов. Хотя за несколько недель до этого его рейтинг составлял от 3 до 8 процентов.



Ельцин обещал не подымать цены и клялся, что ляжет на рельсы, если это произойдет. А цены взлетели в десятки раз, и Россия получила "шоковую терапию" и разгул бандитизма по всей стране. Москвичи помнят "солнцевских", "люберецких" и другие бандформирования.



Ельцин обещал ликвидировать все привилегии партийной и государственной номенклатуры. В итоге к 2000 году объем привилегий номенклатуры возрос как минимум на порядок по сравнению с брежневскими временами.



Ельцин обещал гласность. Ненадолго была открыта часть архивов, а потом все вновь засекретили. О действиях власти при Ельцине народ знал в разы меньше, чем при Брежневе.



Так, в обстановке секретности была осуществлена сходка в Беловежской пуще, в ходе которой был развален СССР. Ельцин заранее предупредил об этом президента США и ЦРУ. А вот советский народ узнал только постфактум.



Административные границы без ведома и воли народа в одночасье превратились в государственные. Ельцин, его российские подельники и вашингтонские кураторы прекрасно знали, что любой нецивилизованный раздел большой империи приводит к серии кровавых войн, которые могут длиться свыше столетия, к десяткам миллионов убитых и депортированных людей. Из недавних примеров - развал Османской и Австро-Венгерской империй. Да и Российской, чего уж там.



Вооруженных конфликтов в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Карабахе не могло быть в Советском Союзе по определению. А после Беловежской пущи они стали неизбежны. Причем сейчас все эти конфликты заморожены, но могут полыхнуть в любой момент, как это было недавно с Карабахом.



18 марта 2014 года бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал журналистам о своем разговоре с Ельциным в Беловежской пуще: "Мы просто договорились, что вот создадим СНГ, начнем жить, и тогда будем рассматривать границы". И вот уже 30 лет население бывшего СССР рассматривает вопрос о границах.



Сторонники Ельцина уверяют, что, мол, Ельцин сделал много хорошего для России. Естественно, любой правитель за 10 лет физически не может не сделать чего-нибудь хорошее для страны. Вспомним Гитлера и Муссолини, сколько они хорошего сделали для Германии и Италии. Но вред, нанесенный ими, на порядок больше, и никому никогда в голову не придет устраивать в Берлине Гитлер-центр или Муссолини-центр в Риме.



Риторический вопрос, а кто нанес больше вреда России, Гитлер или Ельцин? По числу убитых лидирует Гитлер. Но это пока… Благодаря Ельцину и его Беловежской пуще конфликт с Украиной поставил мир на грань ядерной войны. Причем, сейчас ситуация более опасная, нежели во время Карибского кризиса октября 1962 года.



Сталин, его наркомы и маршалы разгромили Гитлера и дивизии всей континентальной Европы, вторгшиеся в СССР. И наша страна вышла из войны куда более могущественной, чем в 1941 году.



Слава богу, в России нашлись люди, попытавшиеся исправить зло, нанесенное стране Ельциным. Но когда это зло будет полностью исправлено и во что это обойдется России, можно только гадать.



Меня могут убедить в демонизации Первого секретаря Свердловского обкома КПСС и первого Президента России Ельцина. Спору нет, в развале страны, обнищании народа и вялотекущей гражданской войне виноват не он один, а целая ОПГ. Рассмотрим подельников Ельцина.



"Тень Ельцина" Геннадий Бурбулис. В 26 лет вступил в КПСС. Доцент, кандидат философских наук, замзавкафедрой Общественных наук Уральского политеха в Свердловске. Где и познакомился с Ельциным. Один из "архитекторов" Беловежской пущи. В 2017 году Бурбулис заявил украинским журналистам: "Крым вернется… Ликования населения Крыма не было и нет". Умер Бурбулис 19 июня 2022 года в Баку.



Анатолий Чубайс - люди сразу вспоминают ваучеры. В 23 года вступил в КПСС. Был министром финансов, затем замом премьер-министра Черномырдина, главой Президентской администрации и т. д. В марте 2022 года драпанул в Израиль, где создал "Центр российских исследований".



"Серый кардинал" Ельцина Борис Березовский. В 29 лет вступил в КПСС. Замсекретаря Совбеза РФ и куча других должностей. В 1999 году на него были параллельно заведены уголовные дела о мошенничестве и т. д. в России и в Швеции. В 2003 году бежал в Англию, где тоже непрерывно судился по аналогичным статьям. В 2013 году скончался при неизвестных обстоятельствах в Лондоне.



"Генеральный конструктор шоковой терапии" Егор Гайдар. В 24 года вступил в КПСС. Председатель правительства РФ и множество других должностей. Умер рано, в 2003 году.



В 2015 году дочь его Мария Гайдар кинулась в объятия киевской хунты и стала заместителем губернатора Одессы, такого же бегуна Мишико Саакашвили. Тогда же Маша заявила, что "не считает себя предателем - предатели те, кто воюет и которые войну не признают".



4 августа 2015 года президент Украины Порошенко предоставил Маше украинское гражданство, а от российского она отказалась. 28 марта 2017 года Маша стала внештатным советником Порошенко. А когда ее покровители Саакашвили и Порошенко оказались не у дел, Маша забыла о своей "украинской идентичности" и вспомнила о своей "израильской идентичности". Сейчас она ораторствует в телеэфире в Израиле.



Мистер "Да" (американский "позывной") - министр иностранных дел РСФСР и РФ в 1990-1996 годах Андрей Козырев. Вступил в КПСС в 22 года. В 2012 году эмигрировал в США.



Что же объединяет "президентскую рать" Ельцина? Все - выходцы из состоятельных "интеллигентских" семей. Все вступили в КПСС в 21−26 лет. В 1970-1980-х годах вступить в партию в таком возрасте рабочему или колхознику было проще простого. А вот студенту или аспиранту практически невозможно. Нужно было быть или гиперактивным комсомольцем, что тогда было сравнительно редко, или отпетым проходимцем.



Кому сейчас, в нынешнее тяжелое время, нужен новый очаг социальной напряженности в России? Для фронта и тыла Ельцин-центр в Москве в 2024 году будет означать то же, что и Гришка Распутин в Петрограде в 1916-м.



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