Край пропасти: Россия рискует превратиться в федерацию обезлюдевших территорий

15:43 26.07.2024

Анжелика Глазкова: Алтай, Дальний Восток - территории отчаяния



Ирина Мишина

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Анжелика Глазкова



Демографы бьют тревогу - больше трети сибиряков и дальневосточников собирается покинуть родные края и переехать ближе к столице. За последние 30 лет население сократилось в 60 регионах.







Если представить нашу страну через несколько десятков лет, то это, возможно, будет совокупность пустынных территорий. Основная часть людей будет жить в нескольких городах. И это не вопрос географии. Это уже геополитика.



Почему народ бежит из регионов? Что делать с обезлюдением населенных пунктов? Кто поддержит вымирающие территории? Со всеми этими вопросами обозреватель "СП" Ирина Мишина обратилась к депутату Госдумы, члену Комитета по государственному строительству и законодательству Анжелике Глазковой.



"СП": Начнем с конкретного факта. Недавно журналист из Алтайского края прислал материал, который вызвал очень большой резонанс. За два года из региона уехали 56 тысяч человек. А ведь Алтайский край - это Белокуриха, гора Белуха, озера… Красота нереальная. Так почему уезжают люди?



- Я в федеральном парламенте представляю три региона: Алтайский край, Республика Алтай и Тува. Это красивейшие места. Но вы абсолютно верно сказали, что идет убыль населения. Почему? Где платят больше, туда и едут.



"СП": Еще в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин дал распоряжение создать рабочую группу по пяти регионам с наиболее сложной демографической ситуацией. В эту пятерку попал Алтайский край. Что было сделано?



- Я три года в парламенте, и мы все время об этом говорим. Помните, как при СССР у нас была выстроена система? Была единая тарифная сетка. Специалисты получали одинаковые зарплаты, независимо от того, где ты работаешь - в Москве или на Алтае.



"СП": Сегодня средняя зарплата в Алтайском крае - 57963 рубля. Может, поэтому люди и уезжают? Но я посмотрела экономику Алтайского края. Там есть, где работать: "Алтайвагон", Барнаульский вагоноремонтный завод в Рубцовске, завод запчастей, филиал УВЗ…



- Там есть не только эти предприятия, а еще и малый и средний бизнес. У нас сельскохозяйственный регион, распаханы и засеяны поля, развивается мясное животноводство.



Но что говорит малый и средний бизнес? Я недавно была на предприятии. Говорят: "Как можно развиваться без государственной поддержки?" Производители еле сводят концы с концами.



"СП": По данным Росстата, чаще всего жители Алтайского края переезжают в Новосибирскую и Кемеровскую область. Очевидно, там выше зарплаты и более масштабное производство?



- Конечно, там зарплата выше. В Новосибирске она самая высокая по Сибирскому федеральному округу. Мы должны эту зарплату по регионам выровнять. То есть у нас есть дотационные территории, их большинство. А есть регионы-доноры, их порядка 11. И они могут своим жителям, всем, кто приезжает к ним работать, платить, сколько угодно. Конечно, люди едут туда.



Мы живем при капитализме, и собственник не заинтересован вкладывать свои деньги: у него главное - бизнес. Приведу пример. Тува не газифицирована, отапливается углем. Там черный снег. Мне удалось как-то подтолкнуть к строительству там онкодиспансера, потому что в регионе на первом месте раковые заболевания.



Причина - экология. Я обратилась к собственнику, к Сибирской генерирующей компании, и спросила: "А будете ли вы устанавливать фильтры, которые улавливают вредные выбросы?" Что мне ответил капиталист? "Нет, мы не собираемся. У нас нет таких возможностей финансовых. Вот если государство установит фильтры или выстроит новую ТЭЦ, то мы готовы взять ее в обслуживание".



"СП": В Росстате привели ТОП-5 вымирающих регионов России, откуда все уезжают. На первом месте Чукотка, на втором по уровню обезлюдения Магаданская область, на третьем Мурманская, на четвертом Республика Коми и на пятом - Камчатка. При этом федеральная власть постоянно вкладывается в развитие Дальнего Востока. Недавно правительство выделило на формирование комфортных условий жизни на Дальнем Востоке более миллиарда рублей. Но народ все равно уезжает. Почему?



- Почему в советское время люди ехали в эти регионы? Хабаровский край, Бамовский поселок. Да, очень тяжелые условия были, но люди говорят: "Мы приезжали, у нас дома уже готовые стояли, нам давали квартиры. У нас заработная плата была как минимум тыща рублей". Представляете, в советское время - тысяча рублей в месяц! Люди обеспечивали себя на всю жизнь.



"СП": Уезжает в основном трудоспособное население в поисках лучшей доли. Ведь так?



- У нас в целом по стране везде невысокие заработные платы, кроме некоторых отраслей. Это, допустим, нефтегазодобывающая промышленность и банковский сектор. А если взять производство, заводы, там не очень высокая зарплата в любом регионе. Поэтому предприятия сейчас вынуждены заманивать слесарей или сварщиков высокими зарплатами. В стране кадровый голод, об этом любой министр говорит.



"СП": В прошлом году Алтайский край попал в список "географии отчаяния". Это регионы, где наибольшее количество суицидов, смертность от алкоголизма и наркомании. Откуда взять оптимизм?



- Очень низкая заработная плата, высокие тарифы ЖКХ. При этом цены - московские. Вопрос нужно решать на федеральном уровне.



Алтайский край - дотационный регион, у него бюджет дефицитный всегда. Причина еще в чем? Сейчас большая часть доходов уходит в центр.



Если бы эти средства оставались в регионе, конечно губернатор мог бы и заработную плату повысить, и потратить деньги на развитие. А они уходят в Москву. И потом составляется бюджет, и уже из федерации даются дотации, субсидии, субвенции. Разве это нормально?



"СП": Наша беседа началась с того, что обезлюдение регионов - вопрос геополитики. На пустеющие территории уже появились претенденты. Япония неоднократно предлагала освоить Курильские острова и постепенно заселить их своими гражданами. Но наш президент сказал: "Посторонним вход воспрещен". А теперь давайте представим, что опустеет какая-то приграничная зона, и не факт, что там рядом не появится натовская база. Так что это вопрос еще и безопасности нашей страны.



- Год назад я была на Курильских островах. И у меня тоже был скепсис по поводу настроений местных жителей. Но вы знаете, откровенно порадовалась, потому что люди говорят: "Нет, это наша территория, мы не хотим в Японию, мы остаемся здесь. Это наша страна, Россия".



"СП": По итогам первого квартала этого года естественная убыль населения составила почти 180 тысяч человек. То есть ежедневно в России умирает более 5000 человек, а рождается в полтора с лишним раза меньше. К концу XXI века мы можем исчезнуть как нация…



- Если у нас сейчас государство не поймет это и не начнет усиленными темпами вкладывать средства в нас с вами, жителей нашей страны, если этого не будет, то прямо хочу сказать: последствия будут катастрофические.