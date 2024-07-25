 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.07.2024
15:52  Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план, - Чэнь Цинцин
15:50  Николай Платошкин: "Дональд Трамп - уникальный человек"...
15:48  Блочная натура: политика НАТО усиливает конфликтный потенциал в Азии
15:47  Кыргызстан и Туркменистан обсудили создание совместного фонда развития
15:45  Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации
15:43  Край пропасти: Россия рискует превратиться в федерацию обезлюдевших территорий
15:38  Кому нужно создание Ельцин-центра в Москве? - А.Широкорад

15:19  Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября. Названа дата
15:09  Башкан Евгения Гуцул. Гагаузия прощается с Молдовой
15:08  В Казахстане лишь треть пострадавших от паводков бизнесменов получили компенсации
15:04  Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает, - Вл.Скачко
15:02  Тегеранский суд приговорил курдскую заговорщицу Пахшан Азизи к смертной казни
15:01  Арестован и обвинен в коррупции экс-замМО РФ по снабжению Булгаков
13:07  Российский шоу-биз неисправим, - А.Бабицкий
12:56  Президентские выборы в США: Камала Харрис на низком старте, - Вл.Малышев
12:54  "Климатический тоталитаризм" опасен для природы: чем Норвегия угрожает экологии, - ФСК
12:51  Кыргызстан, как партнер Китая, становится новой целью геополитических игр, - "ВБ"
12:48  В затоплении Оша селями обвинен пакостный депутат Иминджанов
12:43  Игра на понижение Зеленского. Кризис зе-режима вероятно наступит уже в начале осени, - Р.Ищенко
12:40  Борьба за южный Rimland. Контроль Евразии с юга, - Л.Савин
12:22  Борис Акимов: Мегаполис должен быть разрушен...
11:42  Старого русофоба Менендеса с позором выгоняют из Конгресса США - оказался "коррупционером, взяточником и лжецом"
11:39  Тимофей Бордачев: Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота
11:35  Такое кино... Обвиняемый в вымогательстве экс-глава "Ленфильма" Щербаков скрылся в Турции
10:25  Во время Всемирных игр кочевников могут пройти политические переговоры, - В.Панфилова
09:45  Пекин примирил все палестинские фракции и создал новое эфемерное "государство Палестина"
09:25  Скончалась Роза Учкемпирова - в 1993-99 глава Соцфонда Кыргызстана
09:12  Отменен оправдательный приговор в отношении главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева
07:05  В Афганистане тренируют бойцов для "дронового джихада", - А.Серенко
02:14  В Крыму в засыпанном колодце найден фрагмент уникальной скульптуры - Иисуса!?
01:42  В Казахстане на руднике Майкаинзолото нашли провалившийся полгода назад под землю автобус
00:48  Политолог Войтоловская: "Для победы Камале Харрис достаточно завоевать семь штатов"
00:33  Париж пытается защитить Олимпиаду от суровых центр-азийских джихадистов, - НГ
00:31  Французскую бегунью Силлу не допустили к церемонии открытия ОИ из-за хиджаба
00:26  Ближний восточный. Что делал в Москве Башар Асад, - репортаж А.Колесникова
00:23  Убийцей бесноватой Фарион оказался еще более бесноватый молодой укро-нацист
00:14  Королеву Дании Марию в Гренландии задавил самокатчик.. Боевые моржи?
Четверг, 25.07.2024
17:13  Моди Штатам не игрушка: Почему премьер Индии не позволил втянуть страну в антироссийский альянс
17:11  Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах бизнесу из России
15:58  Олимпиада началась с дикого скандала. Футболистам Марокко засчитали победу над Аргентиной
15:17  Биржи не выдержали искусственного интеллекта
14:07  Париж: олимпийский огонь несут трансвеститы
13:52  Запад испугался возмездия России, - Петр Акопов
13:46  На антимигрантскую волну садится вся Госдума, - Иван Родин
13:41  Упивающийся властью потомок рабовладельцев: скелеты из шкафа Камалы Харрис, - Малек Дудаков
12:09  Как спорт влияет на развитие детей: советы казахстанских педиатров и тренеров
11:58  Кто оплатит фашизацию Европы? На пути к очередному рейху, - Е.Пустовойтова
10:13  Байден не пойдет на второй срок: что это значит для Казахстана, - Ахмет Талапулы
10:04  Китайский уезд Гуанчан активно развивает "лотосовую экономику"
10:02  Царский подарок. Из-за страха проиграть Трампу демократы лишь подыграли ему, - Петр Акопов
10:01  Туркмения. В рамках застройки города Аркадаг готовится снос села Акгонур
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Край пропасти: Россия рискует превратиться в федерацию обезлюдевших территорий
15:43 26.07.2024

Анжелика Глазкова: Алтай, Дальний Восток - территории отчаяния

Ирина Мишина
Материал комментируют:
Анжелика Глазкова

Демографы бьют тревогу - больше трети сибиряков и дальневосточников собирается покинуть родные края и переехать ближе к столице. За последние 30 лет население сократилось в 60 регионах.



Если представить нашу страну через несколько десятков лет, то это, возможно, будет совокупность пустынных территорий. Основная часть людей будет жить в нескольких городах. И это не вопрос географии. Это уже геополитика.

Почему народ бежит из регионов? Что делать с обезлюдением населенных пунктов? Кто поддержит вымирающие территории? Со всеми этими вопросами обозреватель "СП" Ирина Мишина обратилась к депутату Госдумы, члену Комитета по государственному строительству и законодательству Анжелике Глазковой.

"СП": Начнем с конкретного факта. Недавно журналист из Алтайского края прислал материал, который вызвал очень большой резонанс. За два года из региона уехали 56 тысяч человек. А ведь Алтайский край - это Белокуриха, гора Белуха, озера… Красота нереальная. Так почему уезжают люди?

- Я в федеральном парламенте представляю три региона: Алтайский край, Республика Алтай и Тува. Это красивейшие места. Но вы абсолютно верно сказали, что идет убыль населения. Почему? Где платят больше, туда и едут.

"СП": Еще в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин дал распоряжение создать рабочую группу по пяти регионам с наиболее сложной демографической ситуацией. В эту пятерку попал Алтайский край. Что было сделано?

- Я три года в парламенте, и мы все время об этом говорим. Помните, как при СССР у нас была выстроена система? Была единая тарифная сетка. Специалисты получали одинаковые зарплаты, независимо от того, где ты работаешь - в Москве или на Алтае.

"СП": Сегодня средняя зарплата в Алтайском крае - 57963 рубля. Может, поэтому люди и уезжают? Но я посмотрела экономику Алтайского края. Там есть, где работать: "Алтайвагон", Барнаульский вагоноремонтный завод в Рубцовске, завод запчастей, филиал УВЗ…

- Там есть не только эти предприятия, а еще и малый и средний бизнес. У нас сельскохозяйственный регион, распаханы и засеяны поля, развивается мясное животноводство.

Но что говорит малый и средний бизнес? Я недавно была на предприятии. Говорят: "Как можно развиваться без государственной поддержки?" Производители еле сводят концы с концами.

"СП": По данным Росстата, чаще всего жители Алтайского края переезжают в Новосибирскую и Кемеровскую область. Очевидно, там выше зарплаты и более масштабное производство?

- Конечно, там зарплата выше. В Новосибирске она самая высокая по Сибирскому федеральному округу. Мы должны эту зарплату по регионам выровнять. То есть у нас есть дотационные территории, их большинство. А есть регионы-доноры, их порядка 11. И они могут своим жителям, всем, кто приезжает к ним работать, платить, сколько угодно. Конечно, люди едут туда.

Мы живем при капитализме, и собственник не заинтересован вкладывать свои деньги: у него главное - бизнес. Приведу пример. Тува не газифицирована, отапливается углем. Там черный снег. Мне удалось как-то подтолкнуть к строительству там онкодиспансера, потому что в регионе на первом месте раковые заболевания.

Причина - экология. Я обратилась к собственнику, к Сибирской генерирующей компании, и спросила: "А будете ли вы устанавливать фильтры, которые улавливают вредные выбросы?" Что мне ответил капиталист? "Нет, мы не собираемся. У нас нет таких возможностей финансовых. Вот если государство установит фильтры или выстроит новую ТЭЦ, то мы готовы взять ее в обслуживание".

"СП": В Росстате привели ТОП-5 вымирающих регионов России, откуда все уезжают. На первом месте Чукотка, на втором по уровню обезлюдения Магаданская область, на третьем Мурманская, на четвертом Республика Коми и на пятом - Камчатка. При этом федеральная власть постоянно вкладывается в развитие Дальнего Востока. Недавно правительство выделило на формирование комфортных условий жизни на Дальнем Востоке более миллиарда рублей. Но народ все равно уезжает. Почему?

- Почему в советское время люди ехали в эти регионы? Хабаровский край, Бамовский поселок. Да, очень тяжелые условия были, но люди говорят: "Мы приезжали, у нас дома уже готовые стояли, нам давали квартиры. У нас заработная плата была как минимум тыща рублей". Представляете, в советское время - тысяча рублей в месяц! Люди обеспечивали себя на всю жизнь.

"СП": Уезжает в основном трудоспособное население в поисках лучшей доли. Ведь так?

- У нас в целом по стране везде невысокие заработные платы, кроме некоторых отраслей. Это, допустим, нефтегазодобывающая промышленность и банковский сектор. А если взять производство, заводы, там не очень высокая зарплата в любом регионе. Поэтому предприятия сейчас вынуждены заманивать слесарей или сварщиков высокими зарплатами. В стране кадровый голод, об этом любой министр говорит.

"СП": В прошлом году Алтайский край попал в список "географии отчаяния". Это регионы, где наибольшее количество суицидов, смертность от алкоголизма и наркомании. Откуда взять оптимизм?

- Очень низкая заработная плата, высокие тарифы ЖКХ. При этом цены - московские. Вопрос нужно решать на федеральном уровне.

Алтайский край - дотационный регион, у него бюджет дефицитный всегда. Причина еще в чем? Сейчас большая часть доходов уходит в центр.

Если бы эти средства оставались в регионе, конечно губернатор мог бы и заработную плату повысить, и потратить деньги на развитие. А они уходят в Москву. И потом составляется бюджет, и уже из федерации даются дотации, субсидии, субвенции. Разве это нормально?

"СП": Наша беседа началась с того, что обезлюдение регионов - вопрос геополитики. На пустеющие территории уже появились претенденты. Япония неоднократно предлагала освоить Курильские острова и постепенно заселить их своими гражданами. Но наш президент сказал: "Посторонним вход воспрещен". А теперь давайте представим, что опустеет какая-то приграничная зона, и не факт, что там рядом не появится натовская база. Так что это вопрос еще и безопасности нашей страны.

- Год назад я была на Курильских островах. И у меня тоже был скепсис по поводу настроений местных жителей. Но вы знаете, откровенно порадовалась, потому что люди говорят: "Нет, это наша территория, мы не хотим в Японию, мы остаемся здесь. Это наша страна, Россия".

"СП": По итогам первого квартала этого года естественная убыль населения составила почти 180 тысяч человек. То есть ежедневно в России умирает более 5000 человек, а рождается в полтора с лишним раза меньше. К концу XXI века мы можем исчезнуть как нация…

- Если у нас сейчас государство не поймет это и не начнет усиленными темпами вкладывать средства в нас с вами, жителей нашей страны, если этого не будет, то прямо хочу сказать: последствия будут катастрофические.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721997780


Новости Казахстана
- Ярмарки вакансий под эгидой партии "AMANAT" проходят во всех регионах страны
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Тюменской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе
- В Правительстве обсудили вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации
- Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде открылся Центр крови
- Казатомпром получил право на разведку урана на новом участке в Туркестанской области
- Осужден к лишению свободы директор СКФ АО "Аграрная кредитная корпорация"
- Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  