Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации

15:45 26.07.2024 И почему на самом деле он выходит из президентской гонки



Леонид Самуна



Американский президент Джо Байден выступил с обращением к нации из овального кабинета впервые после ковидной изоляции. Глава Белого дома заявил о необходимости сохранения демократии, аргументируя свое решение не участвовать в предвыборной гонке желанием передать эстафету более молодому поколению в лице Камалы Харрис. Он также гарантировал, что в последние шесть месяцев его пребывания на посту президента продолжит поддерживать Киев, усилит НАТО, поможет партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе и даже закончит конфликт на Ближнем Востоке. Эксперты же считают, что выход Байдена из гонки обусловлен давлением высокопоставленных представителей Демократической партии. Почему они ждут от уходящего американского лидера худшего - в материале "Известий".



О чем говорил президент США в обращении



Большая часть американского общества с нетерпением ожидала обращения Джо Байдена к нации ввиду его неожиданного решения снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. Напомним, что заявление о выходе из президентской гонки и передаче эстафеты Камале Харрис было сделано 21 июля - при этом Байден публично не выступил по этому поводу. Было лишь опубликовано письмо. Это сразу породило множество спекуляций о том, что Байден и вовсе скончался, а власти пытаются это скрыть.



Речь американского лидера из овального кабинета (рабочая комната президента США) в Белом доме продлилась 11 с небольшим минут. За это время Байден рассказал о своих успехах в качестве главы государства, объяснил, чем было обусловлено решение выйти из борьбы за пост главы Штатов, поддержал действующего вице-президента, затронул международную повестку и рассказал о планах на будущее.



Снятие своей кандидатуры на предстоящих выборах Байден объяснил стремлением сохранить демократию и уступить дорогу новому поколению, несмотря на отличные, как он полагает, результаты в период его правления.



"Я считаю, что мой послужной список на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может помешать спасению нашей демократии, включая личные амбиции. Лучший способ продвинуться вперед - передать эстафету новому поколению", - заявил Джо Байден в своем обращении.



Разумеется, под "спасением демократии" он имел в виду недопущение возможного избрания президентом США Дональда Трампа. Именно его Байден неоднократно называл "угрозой демократии". Новое же поколение он ассоциировал со своим вице-президентом Камалой Харрис. "У нее большой опыт. Она жесткая. Она способная", - подчеркнул президент.



Обращение Байдена к нации: о чем сказал президент США

В своей речи Байден пообещал проработать до конца срока и сохранить антироссийский курс США



Говоря о международной политике и своих планах на оставшиеся шесть месяцев президентского срока Байден пообещал сохранить коалицию стран в поддержку Украины и для противодействия РФ. Он также выразил намерение еще больше укрепить Североатлантический альянс. "Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю его более мощным и более единым, чем когда-либо в нашей истории", - заявил Байден в обращении. К слову, и заявления Харрис по отношению к России были недружественными, отметил 22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так что в нашей стране не ждут каких-либо изменений в контактах с США после выборов там.



Байден также заверил, что партнеры по Азиатско-Тихоокеанскому региону могут рассчитывать на всеобъемлющую поддержку Вашингтона. Не обошлось и без упоминания Пекина, который, на его взгляд, более не имеет возможности "обойти" США. "Когда я вступил в должность, было принято думать, что Китай неизбежно обойдет, превзойдет Соединенные Штаты. Теперь это уже не так", - считает Байден.



При этом эксперты полагают, что его деятельность в последние шесть месяцев у руля государства может быть непредсказуемой.



- Думаю, что тот, кому терять уже нечего, довольно опасный. Во внутренней политике совсем "хромая утка", который будет делать все возможное для родной партии. Во внешней политике, опасаюсь, пустится во все тяжкие. Он может усилить поддержку Украины и сделать максимум возможного, что не будет видно конгрессу. Думаю, что можно ожидать серые поставки их серых фондов, - поделился в диалоге с "Известиями" доцент НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.



Американский юрист по международному праву Клайн Престон не видит перспективы заблаговременного ухода Байдена с президентского поста и также разделяет мнение, что ожидать от него чего-то хорошего не приходится.



- Байден точно не уйдет, пока он более или менее здоров. Я думаю, что он очень зол из-за того, что его попросили уйти. К сожалению, мне кажется, что за оставшиеся месяцы он удвоит свои "достижения" за время пребывания в Белом доме. Он продолжит поддерживать Украину. Ничего позитивного, - сказал "Известиям" Клайн Престон.



Экс-президент США Дональд Трамп незамедлительно отреагировал на обращение Байдена в социальной сети Truth Social и заявил, что речь, произнесенная в овальном кабинете, была "едва понятна и очень плоха". Он нелицеприятно высказался о действующем лидере, назвав его мошенником, а нового возможного кандидата от демократов Камалу Харрис - лживой.



Кандидат в президенты выразил убеждение, что оба указанных человека - это "позор для США".



Знакомые вице: есть ли у Харрис шансы попасть в Белый дом

В США протеже Байдена известна борьбой за права меньшинств



Американист Эдуард Лозанский считает, что серьезных изменений в действиях руководства страны и США в целом ожидать сейчас не приходится, так как это может смутить и без того шаткий электорат.



- Демократы сейчас вряд ли будут делать резкие движения, чтобы не оттолкнуть граждан, которые еще не определились, за кого голосовать. Сейчас все ресурсы демократов, по всей видимости, будут брошены на то, чтобы раскрутить Харрис, которая все время президентства Байдена оставалась в тени, - поделился с "Известиями" специалист.



Что повлияло на решение Байдена



Кремль не стал давать оценку решению Байдена о выходе из президентской гонки: этот вопрос должен заботить американских избирателей, заявлял ранее Дмитрий Песков. И в публичном поле США действительно активно обсуждают причины схода Байдена с дистанции. Многие республиканцы, включая Трампа, считают что это не его решение. Ни для кого не секрет, что после провальных дебатов с экс-президентом в июне против Байдена развернулась целая информационная кампания. И сделано это было отнюдь не республиканскими оппонентами, а "своими" же демократами.



Михаил Миронюк убежден, что в своей речи Байден так и не смог объяснить реальные причины его решения сложить полномочия кандидата на переизбрание.



- Пожилой человек, которому сложно. Его обоснование решения совсем не убедительно, - считает эксперт.



Одну из ключевых ролей в прекращении избирательной кампании Джо Байдена приписывают экс-спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом накануне сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники. Один из демократов, членов палаты представителей США в беседе с телеканалом выразил мнение, что "Пелоси ответственна за отставку Байдена на 50%". Более того, источники считают, что именно она всегда "подливала масла в огонь", когда речь шла о возможном выходе президента из гонки. Ранее издание Axios сообщало, что Пелоси может стать тем человеком, который отговорит его от участия в кампании. Похожее мнение разделяет и кандидат в президенты от республиканцев. "Нэнси Пелоси бросила его. Они все его бросили и сказали, что либо он уходит по-хорошему, либо они выступят против. Так и произошло, у него не было выбора. В этом нет никаких сомнений", - заявил Трамп в интервью газете The New York Post.



Необъяснимый Джо: Байдена снова вывели из игры

Почему американский лидер выбыл из президентской гонки и кто теперь составит конкуренцию Трампу



Он также отметил, что немалой оказалась роль экс-президента Барака Обамы, который Байдена "недолюбливает". По его словам, "Обама терпеть его не может, а он терпеть не может Обаму - тот сыграл свою роль, потому что он сказал, что не собирается его поддерживать", - добавил бывший глава Белого дома.



Эксперты разделяют мнение американской общественности и полагают, что президенту "помогли" принять такое решение.



- Совершенно очевидно, что Байдена заставили уйти. Очень недемократично заставили. Все это согласно денежным интересам и политике, которая проводится Демократической партией США. В ней нет никакой демократии. В названии ошибка, - рассуждает Клайн Престон.



Михаил Миронюк же считает, что все это похоже на дворцовый переворот.



Будущее Камалы Харрис



Наиболее вероятным единым кандидатом сейчас считается вице-президент США Камала Харрис, которая, согласно последним сообщениям, собрала необходимое количество голосов делегатов-демократов для выдвижения от партии в августе. Именно ее в своем письме о выходе из президентской гонки и в свежем обращении поддержал Байден.



- Демократы пойдут за Харрис. Они проголосуют за нее. Независимые и, разумеется, республиканцы за нее голосовать не будут. Она абсолютно непопулярна. Есть такой политический термин "желтая собака демократа" (с англ. Yellow dog Democrat), вот это про нее. Демократические избиратели проголосуют за желтую собаку, прежде чем за любого республиканца или иного кандидата, - полагает Клайн Престон.



Ранее сообщалось, что не все влиятельные представители Демпартии считают ее сильным кандидатом, способным одержать верх над Дональдом Трампом. К таковым относили и бывшего лидера Барака Обаму. Как сообщала газета The New York Post, Обама не верит, что Камала Харрис сможет победить Трампа, поэтому он не поддержал ее. Однако телеканал NBC заявил о планах Обамы в скором времени объявить о своей поддержке вице-президента. Источники телеканала сообщили, что рассматривается даже их совместное выступление в рамках избирательной кампании.



Темная лошадка: станет ли Камала Харрис кандидатом от демократов

Джо Байден отказался от участия в предстоящих выборах



Шансы Харрис против Трампа растут, об этом свидетельствуют социологические опросы. В настоящий момент совместное исследование издания Reuters и социологической службы Ipsos показывает, что избиратели отдают предпочтение Харрис с перевесом в 2% - 44% против 42% у Трампа. Служба Polymarket в свою очередь по-прежнему демонстрирует сильный перевес экс-президента - 62% против 32% за Харрис. Источник - Известия

