Кыргызстан и Туркменистан обсудили создание совместного фонда развития

15:47 26.07.2024

Tazabek - В Чолпон-Ате состоялось 6-е заседание межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба Министертсва экономики.



Заседание состоялось под председательством зампредседателя кабмина Бакыта Торобаева и министра энергетики Туркменистана Аннагельды Сапарова.



Стороны провели переговоры по налаживанию транспортных сообщений, создания условий для грузовых и транзитных перевозок, сотрудничество по линии энергетики, легкой промышленности, туризма, культуры и спорта.



Также договорились активизировать переговоры по созданию Кыргызско-Туркменского фонда развития, открытия Торговых домов, а также проекта по строительству курортно-рекреационного комплекса на Иссык-Куле.



В ходе заседания запланировано сотрудничество в сфере здравоохранения, образования, а также телекоммуникаций.



По итогам достигнуты договоренности по дальнейшему развитию договорной-правовой базы: это согласование проектов соглашений о поощрении и защите инвестиций, в сфере туризма, ветеринарной безопасности, в области карантина и защиты растений, о взаимном признании документов об образовании.