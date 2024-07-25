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Блочная натура: политика НАТО усиливает конфликтный потенциал в Азии
15:48 26.07.2024

Сергей Лавров на встречах по линии АСЕАН призвал противодействовать вмешательству третьих стран

Валентин Логинов
Анастасия Костина

Запад рассматривает Юго-Восточную Азию как сферу своих интересов и все чаще выстраивает коммуникации со странами региона с целью оторвать их от влияния Китая, но и для России этот регион важен в рамках политики разворота на Восток. Об этом говорят опрошенные "Известиями" аналитики, комментируя заявления Сергея Лаврова, которые он сделал на мероприятиях по линии АСЕАН, проходящих сейчас в Лаосе. По словам главы МИД РФ, Москва и Пекин должны сообща бороться с влиянием внешних факторов и создавать стабильную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. О сложностях дипломатической ситуации, в которой оказались государства АСЕАН, - в материале "Известий".

Россия противостоит росту влияния Запада в АТР

Россия и Китай должны в кооперации противодействовать вмешательству в дела Юго-Восточной Азии со стороны внешних игроков. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече со своим китайским коллегой Ван И, которая прошла на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 25 июля во Вьентьяне.

- Другие многосторонние площадки также имеют важное значение. Среди них, конечно же, АСЕАН и вся асеаноцентричная архитектура. У нас единая позиция - мы должны делать все, чтобы не позволить ее разрушить. И сегодня мы подробно поговорили об этом только что на встрече с коллегой из Лаоса. Считаем важным такой диалог продолжать, сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в процветание и благополучие, - сказал российский министр иностранных дел.

Во Вьентьяне у Лаврова была насыщенная программа: только в четверг он провел переговоры с коллегами, помимо КНР и Лаоса, из Индонезии, Камбоджи, Брунея и Восточного Тимора. Был подписан ряд двусторонних документов. В рабочей программе главы МИД РФ значатся еще несколько встреч.

В центре внимания во время всех переговоров находилась архитектура безопасности стран региона. В частности, этот вопрос поднимался на встрече с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. "Особое внимание было уделено практическим аспектам двустороннего сотрудничества, вопросам формирования архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и российско-индонезийского взаимодействия на площадке ООН", - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

И хотя политики проявили дипломатичность и не указывали напрямую на те самые внешние силы, которые пытаются перестроить систему безопасности в регионе, журналисты в пресс-центре, обсуждая мероприятие, понимали, что речь идет о НАТО в целом и США в частности. Впрочем, для таких догадок есть все основания. Буквально за день до прибытия Сергея Лаврова в Лаос в Белом доме заявили о собственных попытках сформировать новую региональную архитектуру в АТР. Причем ее цели даже не скрываются: Вашингтон напрямую указывает, что фактически его цель - создать коалицию стран, направленных против Китая и КНДР.

- Речь идет, по сути, о создании новой региональной архитектуры, которая позволит укрепить регионы Индийского и Тихого океанов для отражения всех видов вызовов, будь то со стороны КНР, КНДР, [в контексте] изменения климата, или любых других угроз и вызовов, - заявила 24 июля старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер на семинаре в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

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США делают ставку на десять стран, образующих регион Юго-Восточной Азии в том числе и потому, что это "четвертая по размеру экономика мира и, вероятно, самая молодая, динамичная и быстро растущая точка земного шара", дополнил Рапп-Хупер помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Какие цели преследуют США в Юго-Восточной Азии

Неделей ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что планирует посетить Лаос в дни проведения мероприятий АСЕАН с целью укрепить связи Вашингтона со странами региона. Однако 25 июля на саммите он не был замечен. Впрочем, встречу посетили представители других западных государств, хотя и не на самом высоком уровне. Очевидно, страны НАТО действительно имеют планы усиливать свое влияние в регионе.

Причем такая политика, судя по всему, обсуждается уже не первый год. В 2023-м СМИ писали, что во время саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе страны-члены организации кулуарно достили договоренности укреплять сотрудничество со странами АСЕАН и островными государствами в Тихом океане перед лицом действий Пекина. Примечательно, что в том саммите в качестве приглашенных стран-партнеров НАТО принимали участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер Австралии Энтони Альбанезе. Все эти страны в той или иной мере пытаются противодействовать растущему влиянию КНР в регионе.

Ключевая цель политики Запада в отношении АСЕАН на сегодня - превратить регион в еще одну горячую точку, на этот раз на границе с Китаем, говорит "Известиям" руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член ученого совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

- Запад постоянно говорит странам региона о китайской угрозе, и не только с точки зрения политических отношений, но и чисто экономических. Потому что АСЕАН сегодня - главный торгово-экономический партнер Китая. Поэтому цель однозначная - эти отношения подорвать. У американцев даже сформулирована конкретная политика - hedge policy, то есть политика создания преград, напряженности и конфликтов на границе Китая. То есть когда страны выступают противниками Пекина, а за их спиной, соответственно, стоят уже США и, видимо, коллективный Запад в лице НАТО, - считает Мосяков.

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В рамках такой политики по дипломатическим каналам Вашингтон пытается убедить своих партнеров в регионе, что любые действия Китая трактуются как якобы угроза их национальному суверенитету, в соответствующем направлении идет подготовка местных элит. В рамках дискурса о якобы агрессивном Китае США предлагают себя в качестве защитника их интересов.

Такой подход со стороны Белого дома исходит из того, что Запад традиционно видит страны АСЕАН сферой своих интересов. И если в годы холодной войны США рассматривали ассоциацию как антикоммунистический буфер в регионе, то теперь они наращивают свою значимость здесь для сдерживания как раз КНР, утверждает научный сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИКСА РАН Павел Шатерников.

В этом контексте эксперт видит формирование в регионе "дилеммы безопасности", сформулированной древним мыслителем Фукидидом, когда Китай вынужден усиливаться, поскольку видит, что его геополитический соперник сам пытается усилить влияние.

- Устремление к укреплению позиций Запада в регионе не остается без внимания китайской стороны, которая вынуждена озаботиться обеспечением безопасности своих юго-восточных границ, - говорит Шатерников "Известиям".

В такой конфигурации Россия также заинтересована в обеспечении стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку общая политика "разворота на Восток" должна опираться на надежные и прогнозируемые связи в том числе со странами АСЕАН. Поэтому Москва в последние годы активизировала взаимодействие в этом направлении. Страны региона также заинтересованы в кооперации с РФ, поскольку нуждаются в поставках вооружений, удобрений, продукции сельского хозяйства, указывают эксперты.

Кроме того, государства региона, за исключением Сингапура, не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление со стороны США. И такое положение дел сдерживает развитие сотрудничества - в первую очередь в энергетической и оборонной сферах. Однако Павел Шатерников отдельно подчеркивает, что товарооборот между РФ и АСЕАН достиг $15,5 млрд, а объем сделок в рублях составляет до трети от всех операций.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1721998080


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