Николай Платошкин: "Дональд Трамп - уникальный человек"...

15:50 26.07.2024

Америка при Байдене. Покушения, компроматы, интриги

Николай Платошкин: "Дональд Трамп - уникальный человек"



Ирина Мишина

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Николай Платошкин



В ближайшие три месяца мир будет следить за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Там выбирают президента.



"СП-ТВ" начинает цикл программ "Америка перед выбором".







Мы расскажем о кандидатах на президентский пост, отношениях между претендентами, о внутрипартийной борьбе, о том, что остается за кадрами официальной хроники - о личной жизни политиков.



В центре внимания первой программы цикла - Дональд Трамп. Почему его преследуют скандалы и судебные разбирательства, какой компромат собрала на него Камала Харрис? Как сложатся его отношения с Россией? Почему он признал Крым российским и обещает остановить конфликт на Украине? Почему в него стреляли 13 июля в Пенсильвании?



По наблюдениям политолога, доктора исторических наук Николая Платошкина, американцев волнует ядерное оружие России. Янки искренне считают, оно может уничтожить Америку за 15 минут.



О мифах и реалиях "американской мечты", каким будет расклад международных отношений после 60-х президентских выборов в Америке - в программе "Открытая студия".