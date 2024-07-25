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Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план, - Чэнь Цинцин
15:52 26.07.2024

Global Times
Китай

Министры иностранных дел Китая и Украины проводят переговоры, "демонстрируя важную роль Китая в достижении мира"
GT: Украина осознала роль Китая в мирном процессе и визит Кулебы это доказал

Во время визита в Китай Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, пишет GT. Запад не обладает никаким влиянием на Москву, и теперь, когда силы на исходе, а иностранная помощь иссякает, Киев вдруг вспомнил о дипломатическом влиянии Пекина.

Чэнь Цинцин

Китайский министр иностранных дел Ван И провел в среду в Гуанчжоу, что в южной китайской провинции Гуандун, переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, на которых тот заявил, что Украина хочет и готова вступить в диалог и провести переговоры с Россией.

По мнению некоторых экспертов, визит Кулебы в Китай в данный момент ясно показывает, что он признает искренние попытки посредничества Китая в российско-украинском конфликте и его влияние как ведущей державы. Такой подход соответствует интересам Украины. Если она будет и дальше полагаться исключительно на ведомый США Запад, как это было прежде, ее наверняка бросят на произвол судьбы.

По словам Вана, Китай считает, что урегулирование любых конфликтов в конечном счете требует возвращения сторон за стол переговоров, и что все споры необходимо решать политическими средствами. Министр добавил, что в последнее время Россия и Украина демонстрируют свою готовность к переговорам.

Украинский кризис длится третий год. Вооруженный конфликт продолжается, он чреват эскалацией и расширением, сказал Ван. Министр отметил, что Китай последовательно и неизменно выступает за политическое урегулирование кризиса.

По словам Вана, в основе китайского подхода к разрешению кризиса лежат изложенные председателем Си четыре принципа.

На этой основе, продолжил Ван, Китай и Бразилия совместно сформулировали шесть общих позиций по политическому урегулированию украинского кризиса, включая три принципа разблокирования конфликта, три элемента мирного плана, три гуманитарных составляющих, а также важные меры по предотвращению ядерной опасности и обеспечению стабильности промышленных цепочек и цепочек поставок.

"Хотя условия и сроки пока не выработаны, мы поддерживаем любые усилия, способствующие миру, и готовы и дальше играть конструктивную роль в целях прекращения огня и возобновления мирных переговоров", - сказал Ван. Министр добавил, что Китай внимательно следит за гуманитарной ситуацией на Украине и продолжит оказывать этой стране гуманитарную помощь.

Кулеба заявил, что украинская сторона придает большое значение китайским взглядам и изучает шесть общих позиций по политическому урегулированию украинского кризиса. "Украинская сторона хочет и готова вступить в диалог и провести переговоры с Россией. Конечно, это должны быть рациональные и содержательные переговоры, нацеленные на достижение справедливого и прочного мира", - сказал Кулеба, чьи слова приведены в сообщении на сайте китайского министерства иностранных дел.

Четырехдневный визит Кулебы в Китай стал первым с начала российско-украинского конфликта. По словам экспертов, он проходит в обстановке серьезных изменений глобального геополитического ландшафта.

Когда президент США вышел из предвыборной гонки, у многих появилось убеждение, что позиция Вашингтона по украинскому кризису может претерпеть изменения. Да и в Европе всего громче звучат призывы сократить помощь Украине, поскольку внутриполитическая обстановка в таких странах, как Франция и Британия, быстро меняется, что отмечают эксперты.

"На самом деле, роль Китая в украинском кризисе всегда заключалась в содействии мирным переговорам, и приезд Кулебы на переговоры показывает, что Киев все больше осознает усиливающуюся роль КНР в стимулировании переговорного процесса", - заявил в среду Global Times научный сотрудник Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований китайской Академии общественных наук Чжан Хун (Zhang Hong).

Уникальная роль

Во вторник вечером Кулеба разместил в социальных сетях видео, в котором заявил, что Китай может сыграть значительную роль в достижении справедливого и устойчивого мира в украинском кризисе.

"Киев тревожит заявление Дональда Трампа, который сказал, что немедленно разрешит российско-украинский конфликт в случае прихода к власти", - заявил в среду Global Times эксперт из шанхайского Национального института по международным обменам и юридическому сотрудничеству ШОС Цуй Хэн (Cui Heng).

Трамп может заставить Украину поступиться суверенитетом и уступить России территории для скорейшего заключения мирного соглашения с Москвой. В этом случае Украина станет пешкой в борьбе за власть и влияние между ведущими державами, отметил Цуй.

Во время встречи в Гуанчжоу Кулеба сказал, что Украина высоко оценивает позитивную и конструктивную роль Китая в продвижении мира и поддержании международного порядка.

В условиях быстро меняющейся обстановки внутри страны и на международной арене Украине все труднее вести длительную войну на истощение. Она больше не может полностью полагаться на США, Европу и НАТО, и поэтому ей нужно срочно искать новые силы поддержки, говорят эксперты. По мнению украинского правительства, Китай обладает существенным влиянием во всем мире.

Недавно Владимир Зеленский намекнул, что готов к переговорам с Россией. Такое заявление прозвучало впервые с начала военных действий, и о нем в субботу сообщила CNN. Он высказал предположение, что Москве следует направить делегацию на следующий саммит мира, который, как надеется Зеленский, состоится в ноябре.

В вопросе украинского кризиса Китай последовательно выступает за мирные переговоры. Но в прошлом Украина, пользовавшаяся западной поддержкой, не проявляла особого интереса к таким усилиям, отдавая предпочтение военной помощи, отметил Чжан. "Однако в связи с последними политическими перетасовками в США роль Китая в содействии мирным переговорам приобрела уникальную значимость", - добавил он.

"Кроме того, Запад не обладает никаким влиянием на Россию, а Украина считает, что Китаю принадлежит уникальная роль в стимулировании переговорного процесса", - заявил Чжан.

Этот эксперт добавил, что всеобъемлющие и комплексные концепции Китая в сфере безопасности находят признание у все большего количества государств. Это и посредничество в восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, и подписанная палестинскими группировками Пекинская декларация, и сегодняшнее признание Украиной китайских усилий по содействию мирным переговорам.

Здоровые и стабильные отношения

Во время встречи Ван назвал Китай и Украину дружественными государствами, отметив, что характерной чертой их контактов за последние годы является дружба и сотрудничество.

Ван призвал продолжать общение и обмены, укреплять взаимное доверие, сохранять традиции дружбы, способствовать укреплению взаимного расположения между двумя народами, а также содействовать развитию здоровых и стабильных отношений между Китаем и Украиной.

С рациональной точки зрения тесное общение Украины с Китаем и стремление заручиться его поддержкой является разумным выбором. Китай не заинтересован напрямую в продолжении российско-украинского конфликта и не получает от него никаких выгод. Следовательно, это достойная доверия сторона, заявляют эксперты.

Кулеба сказал Вану, что Украина поддерживает позицию Китая в вопросе Тайваня и будет и дальше придерживаться принципа единого Китая.

Украина надеется совместно воплощать в жизнь тот важный консенсус, который был достигнут двумя главами государств, укреплять взаимное политическое доверие, возрождать сотрудничество в различных областях, таких как торговля и сельское хозяйство, а также развивать отношения между городами-побратимами на местном уровне, говорится в стенограмме переговоров.

Последние два года США и некоторые страны Запада пытаются связать воедино тайваньский вопрос и украинский кризис, сравнивая две совершенно разные проблемы и подталкивая украинцев к сотрудничеству с Тайванем, включая военные обмены и обучение, заявляют эксперты. Они отмечают, что такая тенденция вызывает обеспокоенность.

"Заявления Кулебы важны, так как они показывают, что даже украинцы против искусственной увязки тайваньского вопроса с украинским кризисом, чем занимается Запад под руководством США. Распространяемые Тайбэем идеи о том, что "сегодня Украина, а завтра Тайвань", являются необоснованными", - сказал Цуй.

Некоторые эксперты полагают, что, проведя переговоры с китайской стороной, Украина продемонстрировала готовность и желание договариваться с Россией. Но сейчас главный вопрос заключается в том, захочет ли договариваться Москва.

Источник - ИноСМИ
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