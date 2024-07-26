 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Во Франции транспортный коллапс. Диверсанты парализовали вокзалы и аэропорты
00:09 27.07.2024

26.07.2024,
"Атакованы главные линии, атакованы французы"
Французские скоростные железные дороги подверглись нападению
Движение по сети скоростных французских железных дорог TGV в пятницу утром замедлилось, а местами остановилось. Это произошло после целого ряда "целенаправленных действий" злоумышленников. Об этом сообщило руководство государственной железнодорожной компании SNCF. Диверсии произошли в день открытия парижской Олимпиады.

Выступая перед журналистами, президент SNCF Жан-Пьер Фаранду сказал, что "праздник испорчен" для тех соотечественников, которые собирались приехать в Париж на Олимпиаду: "Сегодня атакованы главные линии, это атакованы французы".

По его словам, отмены и задержки поездов могут коснуться 800 тыс. пассажиров. Злоумышленники подожгли релейные шкафы, расположенные вдоль путей, и перерезали кабели, управляющие связью, светофорами и стрелками. На линии TGV Север это произошло в районе Арраса. На линии TGV Атлантика - между Парижем и Туром, на линии TGV Восток - возле Паньи-сюр-Мозель. На линии TGV Юго-Восток поджог удалось предотвратить, железнодорожные бригады застали злоумышленников и обратили их в бегство.

Жан-Пьер Фаранду говорит о том, что речь идет о целенаправленной и скоординированной акции.

По его словам, об этом свидетельствует "совпадение по времени, а также найденные на месте (диверсий.- "Ъ") транспорт и воспламеняющиеся вещества". Поджоги устраивались в самых уязвимых местах (там, где пути расходятся на несколько направлений), чтобы задержать движение на нескольких линиях сразу.

Что происходило в столице Игр накануне их открытия
Железнодорожники работают сейчас над устранением последствий. По словам представителей SNCF, это вызовет многочисленные опоздания поездов: "Мы переводим сейчас движение со специальных на обычные линии, но нам придется отменить большое их количество". Пассажиров предупреждают о задержках в отправлении и прибытии от 30 минут до 2 часов. Такая ситуация, как сообщается, продлится "по крайней мере весь уикенд". Нормальный график должен вернуться к понедельнику.

Пассажиры скапливаются на парижских вокзалах. Прежде всего на Монпарнасе, откуда ни один поезд не сможет отойти до 13 часов по Парижу, на Восточном вокзале и на Северном вокзале, где объявлено о задержках и отменах рейсов "Евростара", связывающего Париж с Лондоном.

Алексей Тарханов, Париж

Источник - Коммерсант
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