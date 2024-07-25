"Хезболла" угрожает отрезать Израиль от его авиабаз, - И.Субботин

00:42 27.07.2024

25.07.2024



Ливан получает сигналы о близости полномасштабной войны

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Биньямин Нетаньяху пообещал Конгрессу США сделать все, чтобы вернуть жителей севера Израиля в их города, опустевшие из-за постоянных обстрелов "Хезболлы".

Начала израильской операции в Ливане ждут в середине августа. Такие предупреждения получает Бейрут по дипломатическим каналам. Шиитская группировка "Хезболла" пытается охладить пыл соседей, угрожая уничтожить опорные пункты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вблизи рубежей. Однако воинственная риторика Биньямина Нетаньяху и решение его правительства отложить школьный сезон в северных районах страны дают понять, что война близко. Обострение в регионе было одной из тем, которых коснулся во время необъявленного визита в Москву президент Сирии Башар Асад.



О том, что ситуация на Ближнем Востоке "имеет тенденцию к обострению", президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с сирийским коллегой. "Это касается и Сирии напрямую", – заметил российский лидер.



Вполне вероятно, что в повестку встречи на высшем уровне вошли возможные последствия конфликта в секторе Газа – наряду с таким важным вопросом, как нормализация отношений между Дамаском и его давним региональным противником Анкарой.



Сирия из-за своего географического положения может легко втянуться в потенциальный конфликт между Израилем и Ливаном. Как сообщило издание "Аль-Модон", Бейрут стал чаще получать по своим дипломатическим каналам предупреждения, что возможная операция Израиля на севере начнется в августе – после завершения Олимпийских игр во Франции. Издание считает признаком скорого наступления заявление министра образования Израиля Йоава Киша, который на днях сказал, что учебный год для жителей севера не начнется по графику. "Ситуация не оставляет нам иного выбора, кроме как начать интенсивные боевые действия на ливанской территории – и вести их, пока не будут восстановлены стабильность и безопасность", – уточнил он.



Ожидания скорого открытия второго фронта формируются на фоне угасающей активной фазы боевых действий в секторе Газа. Белый дом в частных разговорах с журналистами заявляет, что переговоры с ХАМАС о выдаче заложников находятся на решающей стадии. А источники издания The Wall Street Journal даже называют имя потенциального главы проектируемых сил безопасности в секторе Газа. По этим данным, ряд официальных лиц США, Израиля и арабских стран настаивают, чтобы им стал палестинский политик Мухаммед Дахлан, живущий в эмиграции в Объединенных Арабских Эмиратах. Ему хотят доверить контроль над палестинским контингентом в 2,5 тыс. человек, который будет работать в кооперации с международными силами.



На страхах ливанцев не против сыграть и Нетаньяху. Выступая перед Конгрессом США, премьер-министр подчеркнул: "Израиль сделает все, что он должен сделать, чтобы восстановить безопасность на нашей северной границе и безопасно вернуть наших людей в свои дома". С октября прошлого года, когда группировка ХАМАС вторглась в еврейское государство, тысячи жителей северных районов были эвакуированы – из-за стремления "Хезболлы" проявить деятельную солидарность с сектором Газа и оказать военное давление на правительство Нетаньяху. Теперь власти утверждают, что хотят вернуть всех домой, однако критики уверены: новая военная кампания нужна для сохранения политической жизнеспособности Нетаньяху.



Пока что "Хезболла" пытается предупредить регионального противника о последствиях эскалации. "Партия Аллаха" все чаще публикует сделанные с разведывательного дрона снимки позиций ЦАХАЛ вблизи рубежей. Если верить заявлениям шиитской военизированной организации, для вытеснения израильских ВВС из ливанского воздушного пространства она все чаще использует ракеты "земля–воздух". Арсенал, который есть в распоряжении "Хезболлы", позволит уничтожить опорный пункт ВВС ЦАХАЛ на севере – авиабазу Рамат-Давид, утверждает ливанское издание "Аль-Ахбар". По его оценкам, у группировки есть возможность вывести из строя ближайшие аэродромы, так что самолеты, наносящие удары по Ливану, не смогут вернуться домой.



По данным израильского исследовательского центра "Альма", за последнее время "Хезболла" решила "расширить зону своих ударов, включив в нее более отдаленные населенные пункты, которые ранее не являлись объектами нападений".



Израильское издание "Маарив" акцентирует усталость резервистов ЦАХАЛ от необходимости находиться в режиме постоянной готовности. С осени прошлого года еврейское государство призвало на северную границу дополнительные силы "милуимников", которые проходят постоянную подготовку. Именно от резерва будет во многом зависеть маневренность ЦАХАЛ в случае потенциальной войны на севере, отмечает "Маарив".



В разговоре с "НГ" эксперт по международным отношениям Владимир Фролов выразил сомнение, что в Ливане произойдет обострение. "Причина проста: армия Израиля сильно утомилась в Газе, и ее генералы не рвутся открывать второй фронт против такого серьезного противника, как "Хезболла" и Иран, – заметил он. – Для Израиля такая операция будет военной катастрофой с непредсказуемыми последствиями. Конечно, Биби (Нетаньяху. – "НГ") руководствуется своими политическими интересами и выживанием, но военные против. Тем более что на столе у Биби есть хорошая сделка с США и саудитами, которая решает вопросы безопасности и в Газе, и в Ливане". По словам эксперта, военный истеблишмент и Моссад эту концепцию поддерживают.



"Если Биби не пойдет на сделку при Байдене, решив дождаться Трампа, то он просто авантюрист и ему не место во главе правительства Израиля. Война в Ливане не будет поддержана Байденом. А до прихода Трампа Биби может получить военное поражение", – резюмировал собеседник "НГ".