Что не так с мигрантами в России? - А.Киденис

01:10 27.07.2024 Главная головная боль российской миграционной политики - мигранты из стран с безвизовым режимом: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана



Александр Киденис



Только в 2023 году в России мигрантам было выдано 2,3 млн трудовых патентов - для неконтролируемой миграции. Фото: Алексей Белкин/news.ru, globallookpress.com

Накануне в СМИ появилось многообещающее сообщение: "На 23 июля Госдумой запланировано утверждение инициатив, ужесточающих отношение к приезжим в РФ через расширение контрольных и административных полномочий госорганов. МВД для борьбы с нелегалами создаст реестр контролируемых лиц, которых будут лишать части гражданских прав, а потом депортировать. Погранслужба ФСБ будет запрещать въезды и выезды подозрительным иностранцам. А правительству вместе с властями субъектов РФ разрешены эксперименты в миграционной политике".



А на следующий день гора родила мышь: Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях три ранее подготовленных закона, по которым для мигрантов, не имеющих права законного нахождения в России, наряду с режимами депортации и административного выдворения будет действовать новый спецрежим - высылка. Хотя ранее в стране имелись и "депортация" (от лат. Deportatio - "изгнание, высылка"), и выдворение - принудительная высылка в другое государство или другую местность, обычно под конвоем. Чем эти два режима не понравились законодателям, непонятно, и теперь к ним прибавится третий: высылка.



В пояснительной записке сказано, что он будет действовать "в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ". Но далее говорится, что выдворяемому иностранцу (или лицу без гражданства) запрещается изменять место жительства, управлять транспортными средствами, получать водительские права, приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства, заключать брак, регистрироваться в качестве ИП, открывать банковские счета, осуществлять денежные переводы...



Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил: "С целью продолжения решения вопросов миграционной политики у министерств, правоохранительных и надзорных органов запрошены конкретные предложения. Изучим и все, что будет способствовать наведению порядка, поддержим". По его словам, на рассмотрении Госдумы уже находится 25 миграционных законопроектов, а еще ряд инициатив готовится.



Общеизвестно, что основная миграционная проблема для России - это открытая граница для граждан девяти государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, а также для неграждан Эстонии и Латвии.



Эти гости могут приезжать и работать в России без оформления виз. А в пояснениях к нынешним антимигрантским законам оговаривалось, что они "не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров РФ". В результате, как утверждает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, нынче каждый десятый житель нашей страны - иностранный гражданин (без учета иностранцев, недавно получивших паспорт России). "На данный момент в России находится 0,4% неучтенных нелегалов, однако и их мы вскоре найдем", - обещает врио замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Евгений Кушлейко.



Но примем за аксиому, что подавляющее большинство официальных и даже неофициальных приезжих - добропорядочные люди. О том, вопреки общественному мнению, свидетельствует и криминальная статистика: в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, составило лишь 22,3 тысячи. Годом раньше их было на тысячу меньше. Получается, на иностранцев пришлось 4% от общего числа осужденных (3,8% в 2022 году).



Хотя за 2023 год из России было выдворено рекордное число мигрантов - 110 тысяч. Но не за уголовные, а за административные прегрешения: нарушение режима пребывания, нелегальную трудовую деятельность и неуплату штрафов. А доля уголовных преступников среди приезжих фиксируется в 2,5 раза ниже, чем среди россиян. Но они заметнее, и реакция населения на этническую преступность острее: два смуглых хулигана, говорящие по-своему, представляются соседям куда опаснее, чем пять матерящихся и пьяных сограждан.



В московской, но уже "замкадной" Некрасовке в 2022 году число поставленных на учет иностранцев составляло 20% от общего населения района. В той же Москве в жилищном комплексе "Белая дача" число квартир в корпусах, где живут мигранты, близится к 50%, повсеместно встречаются дамы в хиджабах, а некоторые классы в местных школах состоят из мигрантов на 90%. И таких "анклавов" в Москве уже как минимум пять.



И в целом по Москве доля коренных жителей, родившихся в столице, уже не превышает 76%, в Санкт-Петербурге - 70%. А в Ямало-Ненецком автономном округе доля мигрантов еще выше: в 2022-м на миграционный учет здесь было поставлено 114 319 иностранных граждан при общем населении округа в 512,4 тысячи (средний возраст жителей - 35 лет). И в последнее время здесь зафиксировали рост преступности в сфере оборота наркотиков. На втором месте по миграционной доле населения (около 30%) числится Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Оба округа нефтегазопромышленные, то есть с высокой производительностью труда и квалификацией персонала. Здесь практически нет безработицы. Так откуда же берутся рабочие места для поденщиков-гастарбайтеров?



По законам экономики каждого работника основного промышленного производства должны обслуживать шесть - восемь человек и более в сфере сервиса - повар и торговец, парикмахер и таксист, воспитатель детсада и дворник. И чем уютнее поселок или город, тем больше людей требуется на его жизнеобеспечение. Заколдованный круг?



В Приморье сейчас около 40 тысяч мигрантов, что немного: общий потенциал рабочей силы в крае оценивается почти в миллион. И до 50 тысяч вакантных рабочих мест. В крупных городах на одного незанятого приходится до 10 вакансий. Если представить, что мы проснулись, а мигрантов нет, картина получится жуткая. На такси не уехать, супермаркеты закрылись, в ЖКХ проблемы, стройки остановились. Когда прошел слух, что иностранцев выставят из Владивостока, коммунальщики схватились за головы: кто будет убирать мусор?



Но главная боль - мигранты из стран с безвизовым режимом: Узбекистана, Киргизии, Таджикистана. В 2015-м для них отменили систему квот, разорвав связь с работодателями, введя безадресные патенты, по которым они в чужой стране могут работать где и у кого пожелают. С этого времени процессом трудовой миграции из безвизовых стран СНГ практически никто не управляет. Не власть и не бизнес решают, сколько, куда и каких работников приглашать в страну, край, город, фирму, а сами гастарбайтеры. Если бы было наоборот, в ЯНАО на должности поваров попадали бы не кто попало, а кто получше, а в Югре гости не создавали бы фирмы по сбору кедровых шишек для экспорта в Китай (выгодное дело!). Почему же в других странах сначала работодатель выбирает работника и лишь потом дает согласие на приезд, а в России наоборот?



Только в прошлом году в России мигрантам было выдано 2,3 млн трудовых патентов - для неконтролируемой, стихийной миграции. Обладатели патентов приезжают в Россию, не зная, где они будут работать, государство лишь обязывает их найти работу в течение двух месяцев. Они никому не подчиняются и ни перед кем не отвечают. Ни за что.



В мире хорошо известен другой опыт. Больше всего мигрантов работает в Арабских Эмиратах: 7,5 млн из 9 млн населения страны. Им хорошо платят. Но трудовой мигрант может въехать в страну только по приглашению работодателя с контрактом на руках. Не имеет права уволиться или поменять место работы. По истечении контракта должен покинуть страну. Ему грозит жестокое наказание за любое преступление и малейшее неуважение к традициям. За наркоту, драку, убийство или кражу - большой срок или смертная казнь. А крупный штраф и даже арест - за мусор и ругань на улице.



Вам не нравятся такие порядки? Уезжайте. Работодатель несет ответственность и за выбор сотрудника, и за его поведение, а гастарбайтеры не образуют криминальных диаспор и не представляют угрозы общественному порядку.



В России есть подобный опыт - вахта на нефтяных или газовых промыслах. Вдали от цивилизации, в модульных городках. С корпоративной охраной, сухим законом, 12-часовым рабочим днем и таким же по времени хорошо организованным отдыхом. Потом, чтобы не отрываться от семьи, домой на месяц-полтора - и назад. Строжайшая дисциплина - почти как в ОАЭ. Очень хороший заработок. Очень хороший результат.



Тем временем правительство РФ обсуждает федеральный проект по "управляемому найму" мигрантов как рабочую версию национального проекта "Кадры" с реализацией с 2025 года. Иностранного работника хотят привязать к конкретному работодателю, а также расширить географию стран, из которых возможно привлекать трудовые ресурсы в рамках целевого набора. К 2030 году таким образом предполагается привлечь в страну не менее 300 тысяч трудовых мигрантов. То есть ждать еще шесть лет?



А пока глава СКР Бастрыкин предложил министрам для проработки 11 вопросов. Среди них такие. Проанализировать рынок труда и посчитать количество мигрантов, действительно необходимых для российской экономики. Разработать план по замещению мигрантов гражданами РФ - возможно ли? Мотивировать предпринимателей нанимать местных работников через введение налога на использование иностранной рабсилы. Если бизнесмен захочет нанять мигранта, он должен будет фактически платить две зарплаты - одну мигранту, другую - государству.



Или все это из области фантастики?



26.07.24 Источник - труд

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