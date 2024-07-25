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Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева, - Д.Ашимбаев
01:34 27.07.2024

Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева
Д.Ащимбаев: Механически переименовывать – это, грубо говоря, плевки в собственную память, в собственную историю. При Назарбаеве страна обрела независимость, при нем были проведены экономические, политические реформы, зафиксирован статус государственных границ, обеспечено международное признание Казахстана

Мария Шустрова, Адиль Амиров, taspanews.kz, 25 июля

"Решили почистить авгиевы конюшни"
Как объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге, в Казахстане планируют закрыть Национальную академию наук, в составе которой числится в том числе бывший президент РК Нурсултан Назарбаев.
Чиновник напомнил, что в 2023 году действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев решил создать новую академию наук. В нее уже вошли девять академиков. Соответственно, статус тех, кто входил в состав старой академии, "обнулился".
Политолог Замир Каражанов сообщил корреспонденту Taspanews, что "однозначно утверждать", что Назарбаева лишили звания академика, "нельзя".
"Проблема в Академии наук РК и развитии науки. В свое время в Казахстане стали равняться на западные страны, где подобные научные учреждения являются общественными объединениями, а не государственными организациями. Таким образом наука, будучи сферой деятельности человека, была отделена от государства, и последнее не могло влиять на нее. К примеру, в советское время историю переписывали под классовую идеологию. Но это не самый вопиющий случай. В 30-ых годах под политические репрессии попали генетики, из-за чего СССР стал отставать от западных стран в этой научной области. Имела место также политическая оценка отдельных научных направлений, как лженаук",
По его словам, в независимый период "норма отделения государства от науки оказалась очень удобной для правительства РК". Политолог пояснил, что это позволяет государству "снижать расходы на науку, но по факту вмешиваться в научную среду". Одним из признаков такого вмешательства Каражанов назвал присутствие среди членов Академии наук не только самого Назарбаева, но и его дочери.
"Среди почетных членов НАН РК можно встретить и другие знаковые фамилии – Рогов, Сосковец, Терещенко и т.д. При этом вряд ли они методично занимаются научной деятельностью", - заметил политолог.
Он также отметил, что "расходы на НИОКР в РК упали до 0,12-0,13% от ВВП страны, что по мировым меркам является критическим показателем". Это при том, что Казахстан "обладает большим потенциалом, прежде всего, научными кадрами, о чем говорят признания зарубежных коллег". А такой низкий уровень расходов был бы "допустим" только в странах с низким уровнем образования населения и дефицитом научных сотрудников. Но Казахстан "точно не является такой страной", подчеркнул эксперт.
"Поэтому было принято решение вернуть НАН РК под крыло государства, что как минимум позволит решить проблему с финансированием. Заодно решили почистить "авгиевы конюшни", исключить из списков лиц, которые не имеют прямого отношения к научной деятельности. Следуя данной логике, выходит, что за исключением из списка членов НАН РК Нурсултана Назарбаева стоят давно назревшие реформы в самой Академии наук и научной сфере Казахстана, а не забвение первого Президента РК", - заключил Каражанов.

Все еще академик
Политолог Данияр Ашимбаев заметил, что накануне СМИ не точно распространили информацию о Назарбаеве. И "юридически он академиком как был, так и остается".
Он пояснил, что дело в том, что созданная сейчас академия наук в форме НАО не является правопреемником ни старой академии, ни ныне действующего РОА НАН".
"Поскольку была выбрана форма не реорганизации, а создания с нуля новой академии, то лишить звания академика никого не могут, прежним академикам был предоставлен статус "почетный академик РОА НАН". Юридически Назарбаев как был академиком НАН РК, так и остается. Просто в новой академии он является не академиком, а почетным академиком", - сказал Ашимбаев.
По его словам, сейчас создана новая академия в виде акционерного общества.
"Технически аннулировать статус академика – значит аннулировать статус всех десятков академиков, которые действовали по сегодняшний момент, а такого не было. То есть министр выдает желаемое за действительное. Назарбаев как был академиком, так и является академиком, но его не избрали в состав новой академии", - уверен политолог.

"Плевки в собственную память"
Рассуждая о возможной смене названий улиц, которые именовали в честь первого президента, Ашимбаев подчеркнул, что он "против постоянного переименования".
"Механически переименовывать – это, грубо говоря, плевки в собственную память, в собственную историю. При Назарбаеве страна обрела независимость, при нем были проведены экономические, политические реформы, зафиксирован статус государственных границ, обеспечено международное признание Казахстана", - считает эксперт.
Он полагает, что, если "в угоду конъюнктуре мы будем постоянно переименовывать, стирать из памяти какие-то события, то это к хорошему не приведет".
"Я думаю, что, может быть, какие-то отдельные переименования будут, но процесс выглядит достаточно бессмысленно. Мания переименовывать, к сожалению, присутствует", - добавил Ашимбаев.
Он считает, что "борьба с наследием Казахстана" превышает какие-либо логические формы, и что все валить на первого президента "уже неприлично, некультурно и неэтично".
В свою очередь, политолог Газиз Абишев полагает, что в сфере переименования улиц "все зависит от инициативы самих регионов и рабочих групп"
"На высочайшем политическим уровне есть решение о том, чтобы приводить ситуацию в естественное русло с демонтажем излишнего проявления. Это не рывком делается, а размазано по времени. Так что я не исключаю, что со временем так может произойти в тех местах, где будет особенно сильно переживать по этому поводу местная общественность", - сказал Абишев.
А политолог Замир Каражанов считает, что говорить о переименовании улиц, названных в честь Назарбаева, "преждевременно".

"Имя давалось, исходя из политической и исторической оценки. Бывшего президента РК Назарбаева пока не преследуют правоохранительные органы РК. Формального поводя для переименования улиц нет. Подобного рода разбирательства в настоящий момент ведутся только в отношении членов его семьи и связанных с ними людьми", - заключил он.

Источник - Номад
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