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Кон Кафлин: Харрис будет для альянса Запада проблемой посерьезнее, чем Трамп
02:00 27.07.2024

The Telegraph UK
Великобритания

26 июля 2024
Камала Харрис - угроза безопасности Запада
The Telegraph: Харрис будет для альянса Запада проблемой посерьезнее, чем Трамп

Камала Харрис станет для западного альянса проблемой более серьезной, чем Трамп, если ей вдруг удастся выиграть президентские выборы, пишет The Telegraph. Ее внешнеполитическое резюме оставляет желать лучшего. Если она придет к власти, западное влияние в мире просто рухнет.
Кон Кафлин

Если перспектива переизбрания Дональда Трампа на пост президента США вызвала серьезную тревогу в западном альянсе, то представьте себе только, какой поднимется переполох, если ноябрьские выборы сделают следующим главнокомандующим Америки вице-президента Камалу Харрис.
С Трампом мы хотя бы представляем, чего ожидать, если он выиграет второй срок в Белом доме. По ключевым вопросам безопасности - в частности, будущему НАТО и конфликту на Украине -Трамп изложил свои взгляды предельно ясно, пусть даже они не вполне соответствуют идеалам других западных лидеров.

Непреходящая угроза Трампа вывести Вашингтон из НАТО, если другие государства не начнут вносить справедливый вклад в текущие расходы вкупе с намерениями свернуть поддержку Украины привели к тому, что многие считают второе президентство Трампа экзистенциальной угрозой западному альянсу и его будущему.

Заявления Трампа по этим и другим ключевым вопросам безопасности немало нашумели, но многие из них сделаны скорее ради громкого заголовка, чтобы придать стимул его предвыборной кампании, и не могут считаться точным отражением его взглядов.
Так, например, по тому же вопросу НАТО Трамп сообщил Найджелу Фараджу в недавнем интервью GB News, что по-прежнему считает себя убежденным сторонником альянса - доколе другие члены выполняют свои обязательства по расходам на оборону. Что же касается Украины, то есть все основания утверждать, что президент России Владимир Путин никогда бы не дерзнул ввести войска на Украину в 2022 году, если бы у власти все еще находился Трамп.
Расчет Путина, что он не встретит серьезного сопротивления со стороны Запада, делался на основе хаотичного вывода войск из Афганистана под руководством США летом 2021 года. Это бегство убедило российского лидера в том, что Запад на настроен всерьез и не намерен блюсти свои интересы.

Роль президента США Джо Байдена в этой катастрофе удобно потонула в потоке дифирамбов, которые на него обрушили либералы после решения выйти из президентской гонки. Харрис же - темная лошадка, особенно с точки зрения внешнеполитических перспектив, хотя и метит на пост 47-го президента США.

Следует помнить, что у Харрис не было серьезного внешнеполитического опыта до того, как Байден выбрал ее своей напарницей. Ее внешнеполитическое резюме также не снискало ей особого одобрения. Вместо этого главная причина, почему выбрали именно ее, похоже, таится в том, что в 2020 году штаб демократов счел, что участие в кампании активистки-левачки - верный шанс на победу.

Продолжит ли Харрис заниматься левым активизмом в Белом доме или нет - не суть важно.
Но, судя по тому, как неловко она обошлась с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в ходе его визита в Вашингтон, ей еще предстоит немало узнать об искусстве государственного управления, если, конечно, она всерьез намерена претендовать на президентское кресло.

Поскольку Байден все еще приходит в себя после коронавируса в своей приморской резиденции в Делавэре, ни президент, ни его заместитель не смогли соблюсти официальный протокол и должным образом приветствовать израильского лидера, когда тот прибыл в Вашингтон в понедельник. Харрис вообще укатила на университетское мероприятие в Индиану и даже не присутствовала, когда Нетаньяху выступал с речью на совместном заседании Конгресса.

Критики поспешили назвать отсутствие Харрис в зале на речи Нетаньяху "бойкотом", но по-своему это политически целесообразно: в стане демократов наметились глубокие разногласия из-за конфликта в Газе, и свыше 30 партийцев действительно бойкотировали мероприятие в знак протеста против продолжающихся военных действий Израиля и его наступления на анклав.
Харрис нечем похвастаться еще в одном внешнеполитическом вопросе. Администрация Байдена назначила ее "смотрящей за границей" со всеми вытекающими полномочиями, но она так и не смогла ограничить поток нелегалов из Латинской Америки.

Она не только ничего не сделала по существу для решения вопроса, занявшего стержневое место в президентской кампании - единственным хоть сколько-нибудь заметным вкладом Харрис стала поездка в Гватемалу в июне 2021 года, где она заявила: "Я хочу доходчиво донести до жителей региона, раздумывающих об опасном путешествии к границе США и Мексики: не приезжайте".
Однако ее отчаянные мольбы остались без внимания: при администрации Байдена число нелегалов выросло до исторического максимума.

С таким безразличием к вопросу все говорит о том, что Харрис станет для западного альянса проблемой еще более серьезной, чем Трамп, если, конечно, ей вдруг удастся выиграть президентские выборы.

Если мантию лидера свободного мира на себя примерит столь неопытная фигура, деспоты с каменными лицами в таких странах, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, наверняка придут в восторг, ведь их главная цель - уничтожить западное влияние во всем мире.

Источник - inosmi.ru
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