Часов Яр. Раненый российский боец-разведчик отрезал себе руку и пешком ушел к своим

07:49 27.07.2024

Российский боец после ранения отрезал себе руку и пешком добрался до медиков

Короткая ссылка25 июля 2024, 20:45

Раненому российскому разведчику в районе Часова Яра пришлось самостоятельно ампутировать себе руку, а после пешком добираться целый километр до медиков.

Российский боец после ранения отрезал себе руку и пешком добрался до медиков

РИА Новости

Об этом сообщает Mash.



Уточняется, что российский военный получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. При этом при падении после взрыва он задел еще и вторую мину.



В результате детонаций у него была сильно травмирована рука и он попросил сослуживцев ампутировать ее, но те отказались выполнять его просьбу. В итоге он с помощью ножниц из аптечки сам все сделал.



После этого он пешком добрался до квадроцикла медиков, и они его срочно доставили в полевой госпиталь. Несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по телу, разведчика удалось спасти.



Ранее сообщалось, что водитель-механик одного из медвзводов ВС России Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона пятерых раненых.