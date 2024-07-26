|Часов Яр. Раненый российский боец-разведчик отрезал себе руку и пешком ушел к своим
07:49 27.07.2024
Российский боец после ранения отрезал себе руку и пешком добрался до медиков
Короткая ссылка25 июля 2024, 20:45
Раненому российскому разведчику в районе Часова Яра пришлось самостоятельно ампутировать себе руку, а после пешком добираться целый километр до медиков.
Российский боец после ранения отрезал себе руку и пешком добрался до медиков
РИА Новости
Об этом сообщает Mash.
Уточняется, что российский военный получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. При этом при падении после взрыва он задел еще и вторую мину.
В результате детонаций у него была сильно травмирована рука и он попросил сослуживцев ампутировать ее, но те отказались выполнять его просьбу. В итоге он с помощью ножниц из аптечки сам все сделал.
После этого он пешком добрался до квадроцикла медиков, и они его срочно доставили в полевой госпиталь. Несмотря на большую потерю крови, ранение стопы, осколки в голове и по телу, разведчика удалось спасти.
Ранее сообщалось, что водитель-механик одного из медвзводов ВС России Михаил Торгашев закрыл собой от удара дрона пятерых раненых.