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|"Мисс Кыргызстан 2024" признаны сразу 3 красавицы - Айпери, Ариет и Мери
09:01 27.07.2024
"Культура" (АКИpress) - В городе Бишкек 25 июля состоялся конкурс красоты "Мисс Кыргызстан 2024".
Победительницами признаны 3 конкурсантки:
- Айпери Нурбекова (24 года) - "Мисс Кыргызстан Земля". Она будет представлять Кыргызстан на конкурсе Miss Earth.
- Ариет Санжарова (16 лет) - "Мисс Кыргызстан Мира". Она будет представлять Кыргызстан на конкурсе Miss World.
- Мери Кувакова (18 лет) - "Мисс Кыргызстан Вселенная". Она будет представлять Кыргызстан на конкурсе Miss Universe.
В конкурсе приняли участие 23 девушки.