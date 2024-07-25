В центре Иерусалима найдены руины гигантского древнего сооружения. Что-то времен царя Соломона

09:03 27.07.2024

Обнаружено гигантское сооружение библейского царя Соломона



Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме древний ров глубиной девять метров



Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме остатки гигантского сооружения, которое тысячи лет назад разделило город на две половины. Об этом сообщает издание The Times of Israel.







Древний ров глубиной не менее девяти метров и шириной 30 метров защищал Храмовую гору и царский дворец. По оценке специалистов, он был прорыт примерно три тысячи лет назад.



Профессор Юваль Гадот, руководивший раскопками, полагает, что сооружение упомянуто в Ветхом завете. В частности, он ссылается на библейскую Книгу Царств, где говорится о некоем Милло, который построил царь Соломон.



Соломон строил Милло, починив повреждения в городе Давида, отца своего

3-я книга Царств 11:27