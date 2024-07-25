Садыр Жапаров с супругой прибыли в Париж. Посмотреть на Олимп-игры

09:11 27.07.2024

Как сообщает пресс-служба президента, борт главы государства приземлился в международном аэропорту "Ле Бурже".



В рамках визита также запланировано участие Садыра Жапарова в парижском саммите "Спорт для устойчивого развития. Быстрее, выше, сильнее – вместе для лучшего будущего".



