Парад планет в июле 2024 года. Бонусом к зрелищу будет Луна, гуляющая между планетами

09:19 27.07.2024

В Казахстане можно наблюдать Парад планет



Особенностью Парада планет-2024 является то, что планеты выстраиваются группами, а не все шесть тел сразу в одну линию. Поэтому, как пояснил эксперт корреспонденту Zakon.kz, его следует назвать Малый парад планет. В какое время можно увидеть астрономическое событие – читайте в материале.



