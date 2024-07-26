|В Узбекистане половина абитуриентов провалила государственные экзамены
09:25 27.07.2024
В Узбекистане прошли государственные экзамены. Они продолжились 12 дней и принял участие 737 тыс. 351 абитуриент.
Результаты абитуриентов, прошедших тестирование, опубликованы на сайте mandat.uzbmb.uz.
345 869 абитуриентов, прошедших тест, не набрали минимальные 56,7 балла, необходимых для поступления. Это - 46,9 % всех абитуриентов. В 2023 году 49,4 %, или 439 тысяч абитуриентов, не смогли набрать 56,7 балла.
Остальным 391 482, или 53,1 % абитуриентов, удалось набрать баллы выше минимального проходного порога.
Самые высокие средние баллы у абитуриентов из Бухарской, Ташкентской и Ферганской областей. Средние баллы в разрезе регионов следующие:
Бухарская область – 75,9 баллов;
город Ташкент - 74,6 балла;
Ферганская область - 69,9 баллов;
Наманганская область – 68 баллов;
Хорезмская область – 68 баллов;
Навоийская область - 67,2 балла;
Самаркандская область – 67 баллов;
Кашкадарьинская область - 65,9 балла;
Джизакская область – 65,5 баллов;
Сурхандарьинская область – 64,7 балла;
Ташкентская область – 64 балла;
Андижанская область - 63,5 балла;
Республика Каракалпакстан - 63,3 балла;
Сырдарьинская область - 62,8 балла