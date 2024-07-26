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|Аким Кара-Суйского района Киргизии Т.Абыкеев задержан за взятки
09:46 27.07.2024
Акима Кара-Суйского района подозревают в получении денежного вознаграждения за покровительство
"Сводка" (АКИpress) – Пресс-служба ГКНБ прокомментировала задержание акима Кара-Суйского района Темирболота Абыкеева.
Во время расследования уголовного дела по факту незаконной выдачи земельных участков в Ынтымакском а/а были получены сведения, что Абыкеев причастен к преступлению.
ГКНБ установил, что аким получил крупную сумму денег от одного из глав айыл окмоту за оказание содействия и покровительства.
Абыкеева пригласили на допрос в ГКНБ по Ошу и Ошской области, после чего он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Ошский горсуд отпустил его под подписку о невыезде.