Аким Кара-Суйского района Киргизии Т.Абыкеев задержан за взятки

09:46 27.07.2024

Акима Кара-Суйского района подозревают в получении денежного вознаграждения за покровительство



"Сводка" (АКИpress) – Пресс-служба ГКНБ прокомментировала задержание акима Кара-Суйского района Темирболота Абыкеева.



Во время расследования уголовного дела по факту незаконной выдачи земельных участков в Ынтымакском а/а были получены сведения, что Абыкеев причастен к преступлению.



ГКНБ установил, что аким получил крупную сумму денег от одного из глав айыл окмоту за оказание содействия и покровительства.



Абыкеева пригласили на допрос в ГКНБ по Ошу и Ошской области, после чего он был задержан и водворен в СИЗО ГКНБ. Ошский горсуд отпустил его под подписку о невыезде.