Как страны ЦентрАзии приготовились к Олимпиаде

09:51 27.07.2024 Как готовятся к ОИ-2024 в Центральной Азии. Опыт Казахстана и других стран



ЯН МЕТРИК

26 июля 2024



На стартующих XXXIII летних Олимпийских играх в Париже выступит 31 атлет из России и Белоруссии. Им придется биться за награды под нейтральным флагом. Мы расскажем, за кого болеть российским болельщикам и как готовятся к Играм-2024 в Центральной Азии.







На кого нам рассчитывать во Франции?



По политическим мотивам атлетам двух славянских государств уже несколько лет приходится со стороны наблюдать за крупнейшими мировыми состязаниями. Не станут исключением и Олимпийские игры - 2024 в Париже. В столице Франции выступят всего три десятка представителей двух стран. Из России в олимпийскую столицу отправились 15 делегатов, из Белоруссии - 16.



"Конечно, в такой ситуации просто глупо рассчитывать на максимальное количество наград, - считает шеф-редактор российского портала Telesport Виктор Лямин. - Если завоюем пять медалей - уже неплохо. Главным претендентом на золото по праву считается батутистка Анжела Бладцева. Она стала обладательницей Кубка мира - 2024. На одном из этапов она показала лучший результат в сезоне, который не смогла превзойти ни одна ее соперница, - 57 баллов. Также можно рассчитывать на успешное выступление наших теннисистов. В столице Франции выступит парочка российских звезд - Даниил Медведев и Мирра Андреева. Спортивным болельщикам из РФ стоит обратить внимание и на выступление атлетов из Центральной Азии. В состав национальных делегаций Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в Париже выступят немало наших бывших соотечественников".



На кого сделали ставку в Казахстане?



Спортивная делегация Республики Казахстан всегда входила в число лидеров Центральной Азии по количеству участников Олимпийских игр. Не стали исключением и Игры-2024 в Париже. В борьбу за награды вступят 80 атлетов из этой страны, которые выступят в 23 видах программы. Специалисты прогнозируют, что спортсменам из соседнего государства по силам завоевать в столице Франции не менее десяти медалей различного достоинства. И это при том, что в республике основательно готовиться к главным стартам четырехлетия начали с сентября прошлого года, когда министерство туризма и спорта Казахстана возглавил крепкий хозяйственник Ермек Маржикпаев.

"По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева новый министр инициировал масштабную борьбу с коррупцией в подведомственном хозяйстве, к которой подключалась Антикоррупционная служба, - объясняет Лямин. - В начале 2024 года в Казахстане прошло несколько громких арестов".

По информации Антикора, с начала года в Казахстане зарегистрировано 39 коррупционных преступлений. Также зафиксирован перекос в финансировании спортивных программ в регионах, который отразился на итогах борьбы за олимпийские лицензии. Например, лидерами по количеству завоеванных путевок на Игры-2024 в Париже стали крупные казахстанские города: Алма-Ата (17), Астана (15), Шымкент (10), а также Восточно-Казахстанская область (10). Зато в трех регионах вообще не подготовили ни одного олимпийца. Зато там огромные финансовые средства вкладывали в футбол для привлечения иностранных игроков.

"НОК Казахстана активно участвовал в реформах спортивной отрасли. Одним из направлений их деятельности было усиление роли спортивных федераций, - рассказал шеф-редактор российского портала Telesport. - Было введено ранжирование видов спорта, по которому распределялось финансирование. Инициатива была хорошей. У нас в России также утвержден перечень базовых видов спорта по областям, который служит основанием для выделения финансирования на региональном уровне при наличии соответствующих региональных программ развития спорта. Однако в Казахстане эта инициатива, кажется, не выполняется на местах. Я слежу за информационным полем соседей, где часто упрекают региональные власти в том, что основное финансирование направляется на футбол".

Наш собеседник также отметил хороший опыт Казахстана при экс-президенте НОК РК Тимуре Кулибаеве по объединению всех единоборств и силовых видов спорта в Конфедерацию спортивных единоборств и силовых видов спорта. Тогда это решение показало свою состоятельность на Олимпиаде в Рио, где основную часть медалей принесли именно спортсмены по единоборствам. Кстати, в этом году НОК РК возглавил, наверное, один из самых титулованных и знаменитых представителей казахского мира единоборств - Геннадий Головкин.

"Это отличный ход для казахстанского спорта, - считает Виктор Лямин. - Во-первых, GGG в качестве президента НОК РК выступил в качестве лидера, вокруг которого сформировался мощный "кулак" из ведущих атлетов страны. Особенно из числа боксеров, которые традиционно показывают на Олимпийских играх самые высокие результаты. Во-вторых, крупный иностранный бизнес готов под его имя инвестировать деньги в казахстанский спорт. То есть в соседней стране уже сейчас начали готовить фундамент для будущих побед на Олимпийских играх 2028 и 2032 годов".

Казахстан: 80 атлетов (мужчины - 54, женщины - 26) по 23 видам спорта (бокс - 10, стрельба - 9, борьба - 8, дзюдо - 8, легкая атлетика - 7, гребной спринт - 6, теннис - 5, фехтование - 5, стрельба из лука - 3, плавание - 2, современное пятиборье - 2, спортивная гимнастика - 2, тхэквондо - 2, шоссейные велогонки - 2, академическая гребля - 1, бадминтон - 1, брейкинг - 1, настольный теннис - 1, прыжки на батуте - 1, скалолазание - 1, трековые велогонки - 1, триатлон - 1, художественная гимнастика - 1).

История выступления на Играх: 72 медали (15 золотых, 20 серебряных и 36 бронзовых)

Бывшие россияне в составе сборной РК: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева, Александр Шевченко (все - теннис), Екатерина Шабалина (триатлон).



Как подготовились к Играм-2024 в Узбекистане?



На Играх-2020 в Токио атлеты из Узбекистана завоевали три золотые и две бронзовые медали. Власти страны признали эти результаты неудовлетворительными. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил "усиленно готовиться" к Олимпиаде-2024 в Париже. По словам главы государства, акцент на единоборствах оказался "провальной идеей". Минспорту дано поручение создать условия для подготовки спортсменов в 15 олимпийских видах спорта на 14 спортивных базах в Ташкенте, Андижанской и Ташкентской областях.

"В Узбекистане для контроля за развитием спорта применяется интересное новшество, рассказывает Виктор Лямин. - Каждая федерация закреплена за определенными министерствами или ведомствами. К примеру, футболистов курирует председатель Службы государственной безопасности генерал-лейтенант Абдусалам Азизов. Немудрено, что местные молодые игроки (до 23 лет) впервые в истории страны выиграли олимпийскую путевку. В последний раз команды из Центральной Азии боролись за награды ОИ в игровых видах спорта в далеком 2012 году в Лондоне. Тогда олимпийскую лицензию добыли ватерполисты из Казахстана".

Также под бдительным контролем силовиков находится и вся система финансирования республиканского спорта. В стране внедрена специальная бухгалтерская программа, которая позволяет в онлайн-режиме отслеживать денежные потоки.

Узбекистан: 86 атлетов (мужчины - 54, женщины - 32), 17 видов спорта (футбол - 18, дзюдо - 12, бокс - 11, борьба - 7, художественная гимнастика - 6, легкая атлетика - 5, тхэквондо - 5, тяжелая атлетика - 3, гребной спринт - 3, академическая гребля - 3, спортивная гимнастика - 3, шоссейные велогонки - 3, стрельба из лука - 2, плавание - 2, прыжки в воду - 1, современное пятиборье - 1, фехтование - 1).

История выступления на Играх: 36 медалей (10 золотых, 6 серебряных и 20 бронзовых) в 7 видах спорта.

Бывшие россияне: Ольга Забельская (велоспорт), Илья Сибирцев (плавание), Рустам Ассакалов (борьба), Екатерина Шубина (гребля на байдарках и каноэ), Разамбек Жамолов (борьба), Игорь Мялин (прыжки в воду).



Кто выступит забойщиком Олимпиады-2024 в Кыргызстане?



В Кыргызстане государством финансируется 72 вида спорта. В список наиболее приоритетных входят всего пять - борьба, бокс, дзюдо, легкая и тяжелая атлетика. Расставить акценты заставила нужда. По итогам Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Кыргызстан остался без наград. Специальная правительственная проверка показала, что спорт в стране находится в плачевном состоянии. За 20 лет в республике не построили ни одной арены, отвечающей международным стандартом. Из-за мизерных зарплат, в среднем по 8000 - 10 000 сомов (по курсу - 8300 - 10 400 руб), в тренерско-преподавательском составе началась текучка, которая привела к тотальному дефициту кадров.

"В правительстве приняли спортивную программу на 2018–2022 годы, в которой выдели несколько ключевых направлений - объясняет Виктор Лямин. - Основной акцент сделали на результативность спорта высоких достижений, создание современной учебно-тренировочной инфраструктуры, привлечение международных экспертов, а также организацию национальной кампании по продвижению имиджа и статуса атлетов, достигших высоких международных результатов".

Самое главное - выделили на реализацию амбициозных планов огромные по меркам Кыргызстана финансовые средства - 3 млрд сомов (3,15 млрд руб).

"Чтобы деньги не разбазарили, на ключевые посты в приоритетных видах спорта поставили авторитетных чиновников, - объяснил эксперт. - Например, Национальную федерацию борьбы возглавил экс-министр внутренних дел генерал-майор Мелис Турганбаев. За несколько лет в Кыргызстане сумели добиться по-настоящему колоссальных успехов. Национальная сборная КР теперь входит в тройку лидеров азиатского континента. А самое главное - борьба стала одним из самых популярных видов спорта в республике. Например, последний чемпионат страны прошел при переполненных трибунах. В нем приняли участие свыше 600 (!) атлетов со всех областей".

Кыргызстан: 16 атлетов (12 мужчин, 4 женщины), 5 видов спорта (борьба - 10, плавание - 2, бокс - 1, дзюдо, легкая атлетика - 1).

История выступления на Играх: семь медалей (три серебра, четыре бронзы).

Бывшие россияне: Айаала Лазарев (борьба), Сардана Трофимова (легкая атлетика).



На кого рассчитывают в Таджикистане?



В международном рейтинге бедных стран мира Таджикистан занимает 43-ю строчку, расположившись ниже всех своих соседей по Центральной Азии. Ежегодно на нужды физической культуры и спорта здесь выделяют около 1 млрд сомони (8,2 млрд рублей), что составляет 4% расходов всего госбюджета. Но этих денег катастрофически не хватает. Местные атлеты жалуются, что им необходимо за собственный счет провести подготовку, войти в число призеров престижных состязаний, чтобы потом попасть на зарплату в национальную сборную. После окончания Олимпийских игр национальная команда расформировывается, и им приходится начинать все заново. У многих перспективных атлетов попросту нет денег, чтобы финансировать учебно-тренировочные сборы и покупку необходимого инвентаря.

"В Таджикистане активно развиваются в основном единоборства, потому что они малозатратные, - констатирует шеф-редактор портала Telesport. - Особой популярностью среди молодежи пользуются бокс, борьба и дзюдо. Единоборцы потом могут перейти в ММА, где зарабатывают в зарубежных бойцовских промоушенах, в том числе и в России, огромные деньги по меркам Таджикистана. Из-за тотального безденежья многим национальным федерациям по другим видам спорта приходится переходить в "спящий режим" в ожидании лучших времен".

Еще одна немаловажная проблема - устоявшиеся религиозные привычки у населения. Например, многие таджики, особенно в сельской местности, негативно относятся к девушкам, занимающимся спортом. Естественно, государство борется с предрассудками, но до полной победы пока еще не близко.

Таджикистан: 14 атлетов (11 мужчин, 3 женщины), 6 видов спорта (дзюдо - 6, бокс - 3, плавание - 2, тхэквондо - 1, борьба - 1, легкая атлетика - 1).

История выступлений: четыре медали (одна золотая, одна серебряная, две бронзовые)

Бывшие россияне: Сомон Махмадбеков (дзюдо), Виктор Рассадин (борьба).



Как подготовились в Туркменистане?



В Туркменистане денег на физическую культуру и спорт не жалеют. В рамках национальной программы социально-экономического развития на 2019–2025 годы запланировано возведение более 200 спортивных школ и свыше 100 различных спортсооружений по всей стране! В стране возводятся по-настоящему уникальные спортивные объекты, оснащенные самым современным оборудованием. Например, в Ашхабаде на территории 150 га возвели олимпийский городок, в который вошло более 30 сооружений: бассейны, ледовые арены для хоккея и фигурного катания, залы единоборств, гостиницы, рестораны, медцентры и другие объекты инфраструктуры. Центральным объектом комплекса стал стадион на 20 000 зрителей. На строительство объекта, оборудованного по последнему слову науки и техники, израсходовано 5 млрд долларов!

"Туркменистану необходимо международное признание, - подчеркивает Виктор Лямин. - Проще всего добиться узнаваемости именно через спорт. Поэтому в республике все чаще стали проводить крупные соревнования. Недавно в интервью главы государства Сердара Бердымухамедова прозвучала фраза, что "однажды страна примет Олимпийские игры".

Есть у этого спортивного роскошества и критики. Правда, немногочисленные. Они утверждают, что массовые физкультурные мероприятия носят скорее показательно-формальный характер и на популяризацию здорового образа жизни в республике практически не влияют. Спортивными объектам после сдачи в эксплуатацию высокие чиновники более не интересуются.

"В прошлом году президент Туркменистана издал специальный указ по подготовке к Олимпийским играм - 2024 в Париже, - подводит итог Виктор Лямин. - После чего в стране началась учет спортсменов для проведения отборочных состязаний. Регистрировали даже тех атлетов, которых ранее по разным причинам не допускали до участия в спортивных мероприятиях. Одно из таких ограничений - невозможность получения справки "уч арка маглуматы", подтверждающей отсутствие судимости у родственников в… трех поколениях!"

Туркменистан: 6 атлетов (4 мужчины, 2 женщины), 4 вида спорта (дзюдо - 2, плавание - 2, тяжелая атлетика - 1, легкая атлетика - 1).

История выступлений: одна серебряная медаль.

Бывшие россияне: нет Источник - REGNUM

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