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Люди не первые на нашей планете? Пять Бамианских статуи Будды и пять цивилизаций
10:28 27.07.2024

Пять цивилизаций. Люди не первые на нашей планете?

BIOсфератум
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Любопытно, что в недавно изученных ацтекских кодексах, ученые нашли упоминание о 5 человечествах. Фактически, древние индейцы допускали, что наша цивилизация была пятой на Земле. Откуда такие сведения? И почему именно пятой, а не седьмой или третьей? Археологические открытия не подтверждают наличие существования других цивилизаций. Возможно, ацтеки ошиблись? Но, в таком случае, не только они.

В Индии тоже верят, что изначально на Земле жили исключительно Боги (1-я цивилизация). Затем они создали для себя могущественных рабов огромного роста. Те выполняли приказы, но в какой-то момент вышли из-под контроля, и власть Богов закончилась. Так наступила эпоха 2-й цивилизации. Следом Землю ожидал тяжелый период борьбы полубогов и демонов. От этого противостояния пала 2-я цивилизация, и на ее руинах возникли лемурийцы – 14-метровые великаны. Но ничто не вечно под Луной. Погибли и они в результате катаклизма. Дальнейшая цивилизация ознаменована периодом двоевластия гиперборейцев и атлантов. Их противостояние вылилось во взаимоуничтожение и образование 5-й цивилизации – людей.

Безусловно, с такой историей человечества не согласны академические ученые. По их мнению, нынешняя цивилизация – первая и единственная за все время существования Земли. Лично я допускаю, что мы не первая цивилизация, хотя, скорее всего, самая расселившаяся и многочисленная.

О том, что человечество – 5-я версия, говорят и тибетские монахи – хранители мудрости. Первые две, по их мнению, являлись энергетическими, лишь третья – материальной. Одна, как и у индийцев, погибла в результате катаклизма, а предыдущая нашей – войны.

Аборигены Австралии, которые на протяжении последних 2 миллионов лет жили исключительно на просторах австралийских степей, называют себя "пятыми носителями разума". Когда их спрашивали, почему именно пятые, они говорили, что горы, леса и моря стоят на останках четырех предыдущих миров, сформировавшихся под воздействием носителей разума (читай – цивилизаций). Иными словами, существовали такие же, как и люди, носители разума и "формировали", то есть строили, мир. И это говорят аборигены, которые живут в условиях каменного века.

В Афганистане существует разрушенный памятник 5 расам. В так называемой Бамианской долине располагаются 5 скульптур. Самая большая – 52-метровая, вторая – 36 метров, затем 18 метров, 3 метра и ростом с современного человека. Есть две версии возникновения памятника. Одна гласит, что это пять скульптур Будды, а по другой, он изображает 5 цивилизаций – 4 предыдущих и нашу. В ходе боестолкновений в стране его серьезно повредили, самое главное – уничтожены таблички, которые содержали информацию о каждой статуе.

В 19-20 веке эзотерики и медиумы также в большинстве случаев утверждали, что получили во время своих сеансов информацию о предыдущих человечествах. И их по странному стечению обстоятельств было четыре – наша пятая. Можно, конечно, все списать на совпадение, что в принципе научное сообщество и делает. Подход материализма в восстановлении истории человечества процветает. Любые письменные и вербальные источники, неугодные традиционному взгляду, переводятся в список мифотворческих, то есть не имеющих научной ценности.

Исходя же из простой логики, сам по себе напрашивается вывод – геологические процессы меняли облик Земли неоднократно. Большие части суши уходили под воду и из глубин океана, наоборот, вздымались новые территории. Вместе с этим стирались цивилизации и образовывались новые. А если еще допустить, что они обладали технологиями, скажем, описанными в индийских эпосах, то и следов после уничтожения могло практически не остаться.

Ученые подсчитали, что спустя 30-50 тысяч лет современные города окажутся разрушены биосферой, а также покрыты слоем грязи, земли и биомассы. Какие-то десятки тысяч лет и не останется почти никаких следов нашего пребывания на планете. Стоит ли говорить о миллионах лет? За время существования Земли здесь могло сформироваться не 5, а 5000 цивилизаций. Поэтому утверждать, что люди – первая разумная цивилизация на планете, также абсурдно, как и то, что мы – единственная жизнь во Вселенной. Впрочем, ученые именно такой точки зрения и придерживаются.



Уничтожение Бамианских статуи Будды

Главным ответственным за уничтожение талибами статуй считается мулла Дадулла. Уничтожение состоялось после указа лидера талибов муллы Мохаммеда Омара от 26 февраля 2001 года: "Бог един, а эти статуи поставлены для поклонения, что ошибочно. Они должны быть разрушены, чтобы не быть объектом культа ни сейчас, ни в будущем".

Статуи были уничтожены в несколько этапов в течение нескольких недель, начиная от 2 марта 2001 года. Первоначально статуи были обстреляны с помощью зенитных орудий и артиллерии. Это нанесло серьезный ущерб, но не разрушило их. По этому поводу министр информации талибов Кудратулла Джамал посетовал, что процесс разрушения не так прост, как можно было подумать, поскольку скульптуры высечены в скале. Позднее талибы разместили противотанковые мины на дне ниши так, что когда обломки скал упали от артиллерийского огня, статуи получили бы дополнительные разрушения от мин. В конце концов талибы спустили людей вниз по скале и заложили взрывчатку в отверстия в статуях. После одного из взрывов не удалось полностью уничтожить лицо одного из Будд, была запущена ракета, которая оставила отверстие в остатках каменной головы.

Источник - BIOсфератум
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