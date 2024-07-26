В Греции назвали "крахом цивилизации" церемонию открытия Олимпиады-2024

12:05 27.07.2024

У зрителей вызвала бурную реакцию церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, она продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Об этом 26 июля сообщил греческий портал pronews.gr.



"Бурную реакцию вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере!" - заявил портал.



