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В Греции назвали "крахом цивилизации" церемонию открытия Олимпиады-2024
12:05 27.07.2024

У зрителей вызвала бурную реакцию церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже, она продемонстрировала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Об этом 26 июля сообщил греческий портал pronews.gr.

"Бурную реакцию вызвало присутствие на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года трансвеститов, которые выдавали себя за... Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере!" - заявил портал.



Кроме того, депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен, племянница одной из лидеров французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выразила гнев по поводу презентации. Она отметила, что смотрела церемонию открытия вместе с детьми.

"Трудно оценить несколько успешных сцен между обезглавленной Марией-Антуанеттой, целующейся парой, трансвеститами, унижением республиканской гвардии, вынужденной танцевать с Аей Накамурой, и общим уродством костюмов и хореографии", - написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

Депутат назвала презентацию отчаянной попыткой превознести ценности спорта и красоту Франции посреди грубой пропаганды woke-культуры (культура пробуждения). Ее люди нередко используют атрибуты культуры отмены.

При этом проправительственные СМИ Греции высоко оценили выступление. Они заявили, что на реке Сене прошел "потрясающий финал" церемонии открытия Игр в Париже.

Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Об этом официально объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер. После певица Селин Дион выступила перед зрителями с песней Эдит Пиаф "Гимн любви".

В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении лодки по Сене сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Источник - Известия
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