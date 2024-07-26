Китай и Россия собираются показать Вашингтону кузькину мать

12:10 27.07.2024

Вадим Москаленко. 26.07.2024



Китай и Россия пользуются политической нестабильностью в США для того, чтобы принудить Запад к адекватным условиям мира на Украине.



Об этом в эфире "Радио НВ" заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







Ведущий попросил прокомментировать совместное патрулирование российскими Ту-95 и китайскими H-6 районов на севере Тихого океана.



"На фоне того хаоса, что творится в США, и в Москве, и в Пекине увидят так, что наступила хорошая возможность поиграть мускулами. Отсюда такое общее патрулирование Берингово и Чукотского морей.



Вспомним еще недавние беспрецедентные китайско-белорусские учения в самой западной местности Союзного государства, в районе Бреста. Это тоже демонстрация, игра мускулами, на восточном фланге НАТО. Это играет Пекин, в первую очередь, он демонстрирует свое присутствие на Дальнем Востоке, в Арктике, и на восточном фланге НАТО", – сказал Гончар.



"И в этом плане они абсолютно солидарны в желании показать кузькину мать мировому империализму, США в частности. Так что было бы удивительно, если бы они чего-то подобного не сделали.



Возвращаясь к украинской теме, они считают, что глобальное большинство за ними – Китай, Индия, Бразилия, Африка. Мол, большинство мира, до 80%, за ними, а значит и правда за ними. Поэтому делают демонстрацию для Запада и для нас, чтобы мы пошли на те условия, которые предлагают", – подытожил эксперт.