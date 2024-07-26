Пшеница в пустыне. Как Поднебесной удалось поднять свою целину

12:36 27.07.2024

ООН признала: Китайцы питаются лучше американцев и там не осталось бедных



Дмитрий Капустин



Традиционно китайская диета считалась очень здоровой, в ней основное внимание уделяется растительным белкам. При этом на фоне роста благосостояния жителей Китая в стране последние годы стремительно растет потребление животного белка.



Таковы позитивные результаты реформ Си Цзиньпина. Ему удалось фактически искоренить бедность, которая десятилетиями считалась одной из главных проблем страны. По данным Всемирного банка, еще в 1981 г. 97% жителей КНР в сельской местности пребывали в крайней бедности. Даже в городах этот показатель составлял более 70%.



К 2012 г., когда страну возглавил Си Цзиньпин, нищета в городах Китая составляла 18%. С тех пор значительный экономический рост (как его называют западные журналисты, чудо товарища Си") позволил сотням миллионов людей покончить с нищетой, сначала в городах, а затем и в деревнях. Сейчас доля людей, живущих в крайней бедности как в городских, так и в сельских районах, не выше 1%.



Для сравнения: после дефолта 1998 г. число людей, существующих за чертой бедности, сократилось почти на 20 миллионов. При этом сейчас за чертой бедности живет около 8% россиян. Видимо, нужно спросить совета у китайцев, каким образом им удалось окончательно победить нищету.



Причем совета у Си Цзиньпина стоит спрашивать не только российским реформаторам, но и американским. ООН подсчитал, что Китай впервые в истории превзошел США по количеству ежедневного пищевого белка, доступного его населению. Это важнейший показатель качества жизни.



Согласно последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), уже в 2021 г. Китай обогнал США по потреблению животного белка. Каждый китаец каждый день потреблял его в среднем 124 грамма. Для сравнения: в Японии суточная норма белка на душу населения составляла 92 г, в Южной Корее - 108 г, а в богатейших ОАЭ - 114 граммов.



К 2021 г. в Индии, население которой сопоставимо с китайским, суточная норма белка на душу населения увеличилась всего до 70,5 грамма. Среди пяти других густонаселенных развивающихся стран Индонезия вышла на 80 г, Пакистан - менее 71 г, Нигерия - 59 граммов, КНР до этого уже опередила США и по ряду других показателей уровня жизни, подсчитало гонконгское издание South China Morning Post (SCMP): включая ожидаемую продолжительность жизни, уровень медицинского страхования, наличие высокоскоростных железных дорог.



Впрочем, для аграриев из Поднебесной оказалось сложнее опередить американских коллег, нежели для инженеров и медиков. Но китайцы сумели посрамить критиков, которые были уверены, что невозможно накормить гигантские 1,4 млрд человек, что более чем в четыре раза превышает население США.



Си Цзиньпин в 2018 г. расширил функционал Минсельхоза, передав ему от других ведомств все вопросы по развитию сельских территорий. Такое "суперминистерство" уже существовало при Мао Цзедуне. Почти 12 лет развитием АПК и сельского хозяйства в Китае занимался Хань Чанфу, бывший губернатор провинции Цзилинь (кстати, граничащей с Россией).



Хань получил статус реформатора, он был одним из авторов грандиозного проекта "Оживить Северо-Восток", давшего толчок для развития провинций на границе с Россией, Монголией и Кореей. При нем была поставлена задача: укрепить продовольственную безопасность Китая, уменьшив его зависимость от импорта.



Еще в 1990-е ряд американских теоретиков предсказывали: Китаю якобы придется импортировать столько зерна, чтобы прокормить свое население, что это может спровоцировать беспрецедентный рост мировых цен на продовольствие. Однако опыт КНР обрушил апокалиптические прогнозы Запада.



Китайские селекционеры научились выращивать уникальные сорта риса и породы мясных коров, отличающихся высочайшей продуктивностью.



Сейчас китайские ученые хотят вернуть в хозяйственный оборот почти 300 млн гектаров опустыненных земель. В Такла-Макан, считающейся одним из самых безжизненных мест на планете, уже колосится пшеница.



Теперь Китай наращивает свои запасы белка не только за счет импорта, но и за счет интенсивного животноводства, а также развития аквакультуры. По многим показателям (например, по выращиванию рыбы и других морепродуктов) китайское АПК уже считается одним из передовых на планете.



Растительные белки всегда играли важную роль в китайской кухне, особенно продукты на основе сои, такие как тофу. Его употребляются в пищу в Китае уже более 2000 лет. Какие уж тут бургеры, которым от силу двести лет!



И от традиционных продуктов китайцы не отказываются, тем более, что соя - намного более экологичный продукт, нежели, например, говядина: в каждом 1 кг соевых бобов содержится на 56% больше белка, чем в 1 кг говядины.



Зато чтобы вырастит 1 кг сои нужно в 48 раз меньше выбросов углекислого газа, чем на выращивание говядины (коровы считаются одним из главных загрязнителей атмосферы, страшнее тяжелой промышленности и авто).