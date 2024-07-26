Мировой тренд. Азиатская кухня побеждает и вытесняет западную, - Назмул Ислам

12:37 27.07.2024

Anadolu Ajansı

Турция



Азиатская кухня завоевывает мировое признание и популярность, бросая вызов гегемонии западной кулинарной культуры



После окончания холодной войны западные страны, прежде всего США, овладели уникальной стратегией культурной и общественной дипломатии, направленной на установление господства путем не столько силы, подкрепленной пропагандой, сколько соблазна. После 30 лет однополярного брендинга возник новый вызов глобального масштаба. Стала формироваться многополярная геополитическая стратегия культурно-общественной дипломатии. На данном этапе важную роль в завоевании сердец и умов начали играть такие инструменты популярной культуры, как еда.



Защита популярной культуры имеет жизненно важное значение для производства и реализации мягкой силы. В конце этого поэтапного процесса привлекательность таких инструментов мягкой силы, как кухня, влечет за собой установление жесткой силы. Люди, хотя и критикуют американскую гегемонию или военные действия США в Афганистане, на Кубе, во Вьетнаме или Ираке, но все же любят потреблять продукцию американских брендов.



Азиатская кухня бросает вызов Западу в сфере кулинарной поп-культуры



Пообедать в McDonald’s, перекусить в Burger King или выпить кофе в Starbucks когда-то считалось распространенным трендом и выступало в качестве инструмента мягкой силы. Однако за последние десять лет этот нарратив существенно изменился. Новые растущие конкуренты бросили перчатку доминирующим западным брендам. Особый подъем продемонстрировала азиатская гастрономическая культура. Азиатские кухни, от Китая до Южной Кореи, от Японии до Индии, от Индонезии до Пакистана, от Малайзии до Бангладеш, от Турции до Казахстана, от Ирана до Таиланда, от Йемена до Афганистана, стали оспаривать господство Запада в кулинарной поп-культуре, доказав свою глобальную привлекательность. Более того споры, связанные с американскими брендами, как это было, например, с McDonald’s, который бесплатно предоставлял продукты питания израильским военным во время атаки на палестинцев, дискредитировали некоторые бренды с этической точки зрения и отрицательно сказались на их глобальном имидже. Поддержка Израиля показала предвзятость мировых пищевых брендов и еще сильнее ослабила их позиции в кулинарной поп-культуре.



Популярная гастрономическая культура всегда разнообразна и не сосредоточена на одном регионе. При этом западноевропейская точка зрения, как правило, отождествляла популярную культуру питания только с западными брендами. До роста современного западного влияния такие продукты питания, как специи из тюркских государств, Китая или Индии, были в центре торговли, соединявшей страны Востока, Запада и Африки друг с другом. Такие блюда, как японские суши, китайский сычуаньский хого, турецкий кебаб, южнокорейский пибимбап, тайский острый суп, индонезийский наси-горенг, индийский бирьяни, казахстанский бешбармак, ливанский хумус, бангладешское карри из рыбы хильса, малазийский наси-лемак или пакистанское нихари являются примерами богатых и разнообразных кулинарных традиций Азии. Азиатская кухня все больше завоевывает мировое признание и популярность, бросая вызов засилью западной кулинарии.



Разворот к Азии посредством еды и популярной культуры



Азиаты, проживающие в западных странах, образуют прочную связь с различными культурами питания, что служит преодолению культурных разрывов между ними и западными обществами. Многие азиатские посольства для укрепления этих связей и взаимодействия с местным населением на этой основе организуют кулинарные фестивали и выставки. Гастрономическая дипломатия становится все более заметной в политике азиатских стран. Брендинг, признание и распространение азиатской кулинарной культуры в глобальном масштабе прежде всего можно связать с туризмом и обширной диаспорой за рубежом.



Недавний анализ поисковых запросов Google выявил 40 наиболее популярных кухонь в США. Опубликованные данные показали, что лидируют китайские блюда - более 3,35 миллиона поисковых запросов в месяц, за ними следует мексиканская еда - 1,22 миллиона поисковых запросов, третье место занимает тайская кухня - более 823 тысяч поисковых запросов, на четвертой строчке расположилась индийская кухня - 673 тысячи запросов, а на пятой - корейская с 246 тысячами. В то время как на японские блюда и соул фуд приходится по 201 тысяче поисковых запросов, на греческую и итальянскую кухни - по 165 тысяч, на гавайскую - 90,5 тысячи. Согласно докладу, опубликованному The Guardian в Великобритании в 2017 году, боле 80% поваров "карри-хаусов" прибыли из области Силхет (Бангладеш).



Кроме того, доступ к международному телевизионному контенту через такие платформы, как Netflix или Amazon Prime, позволяет мировой аудитории все больше знакомиться с популярной кухней Азии. Например, японский телесериал "Midnight Diner: Tokyo Stories" и аниме "Food Wars: Shokugeki no Soma" вносят значительный вклад в глобальное распространение и признание азиатской гастрономии, демонстрируя ее великолепные традиции.



Выставки азиатской еды по всему миру продолжают успешно демонстрировать широкое разнообразие их кухни. Рост популярности других элементов азиатской культуры, таких как сериалы и аниме, также значительно повышает влияние мягкой силы Азии. Если XXI век станет веком азиатской культуры, то кухня, в частности, должна будет сыграть важную роль в содействии большему взаимопониманию и сотрудничеству. По мере роста привлекательности азиатской кухни глобальная привлекательность западной кухни претерпевает изменения, что отражает заметный сдвиг с точки зрения влияния западной цивилизации. Эта трансформация выходит за рамки политики, экономики и охватывает в том числе популярную культуру, а кухня здесь занимает важное место.



Автор: Назмул Ислам (Nazmul İslam)