Премьер Индии Нарендра Моди засобирался в Киев. Что нужно Нью-Дели от Зеленского?

12:39 27.07.2024

Сергей Рыжов. 27.07.2024



Сайт индийского телеканала Wion сообщает о планах премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Украину в августе этого года для переговоров с украинским президентом Зеленским.



Как отмечается, это будет первый визит Моди на Украину с начала войны в 2022 году. По предварительной информации, Моди планирует посетить Украину 23 августа, прямо накануне дня незалежности, что для Банковой очень важно, так как по задумкам пиарщиков Зеленского должно показать, что Владимир Путин не обладает монополией на общение с лидерами "Глобального Юга", а Киев для них имеет значение, равное Москве.



В этом месяце состоялись обмены на высоком уровне между Киевом и Дели. Телефонные переговоры провели Дмитрий Кулеба и его индийский коллега Джайшанкар, а также глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и советник президента Индии по национальной безопасности Аджит Довал



После переговоров Джайшанкар написал в социальных сетях, что переговоры касаются "дальнейшего развития наших двусторонних отношений".



Да и для Зеленского предстоящая встреча с Моди будет не первой в этом году. В июне они уже встречались в Италии на полях саммита G7. Тогда предметом обсуждения стала текущая ситуация на Украине, причем премьер-министр Индии отметил "диалог и дипломатию". Согласно раздаточному материалу той встречи, Моди "вновь заявил, что Индия будет продолжать делать все возможное для поддержки мирного решения проблемы".



В начале этого года Зеленский уже проводил телефонный разговор с Моди и именно тогда пригласил его посетить Украину, чем он сейчас и воспользуется.



Интересно, что индийского премьера не остановил неприятный дипломатический инцидент, связанный с резкими высказываниями Зеленского в его адрес после недавнего визита в Москву, который запомнился облетевшими мировые СМИ снимками теплых, дружеских объятий с российским президентом Путиным. По случайности это совпало с попаданием обломка сбитой российской ракеты в киевский "Охматдет".



Зеленский тогда сделал раздраженный словесный выпад против индийца, раскритиковав его за "общение с диктатором, у которого руки по локоть в крови". Зеленский также раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".



Следом за этим МИД Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели:



"Индия… обсудила с послом Украины в Индии высказывания президента страны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию", - писало тогда издание The Economic Times.



В качестве ответного демарша Индия отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной.



Также американская газета Washington Post писала, что США пытались помешать организации визита Нарендры Моди в Россию. По данным издания, в администрации Байдена возникла "серьезная обеспокоенность" - это первая зарубежная поездка индийского лидера после недавно прошедших выборов.



Ряд наблюдателей в Индии и за ее пределами связывают визит Моди в Киев с желанием Нью-Дели продемонстрировать собственную независимость от крупных мировых игроков, а для этого на инциденты, подобные вышеописанным, можно и закрыть глаза.



Зеленский, в данном случае – просто инструмент для того, чтобы с его помощью продемонстрировать равноудаленность и нежелание "ложиться" ни под один из формирующихся в мире "центров силы" – будь то вашингтонский или пекинский. Если для равновесия нужно после обьятий с Путиным показать миру обьятия с Зеленским – как говорится, "ну и ладно".



Другие наблюдатели связывают визит Моди с усилившимися сейчас на фоне ожиданий от пересменки в Белом доме и разговоров о "втором мирном саммите" по вопросу Украины миротворческими усилиями, в том числе и лидеров третьих стран.



Так, в одно время с Моди в поездку в Индонезию, ЮАР и Бразилию для обсуждения украинского вопроса отправляется специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй.



"Очевидно, что Дмитрию Кулебе не удалось убедить своего китайского коллегу Ван И в перспективности "плана Зеленского". Китай начал работу по выработке консолидированной позиции Глобального Юга. И в таком случае второй "Саммит Мира" пройдет уже в не совсем комфортной для Украины атмосфере конкуренции двух концепций: Запад к этому моменту будет внутренне ослаблен (не в последнюю очередь из-за президентских выборов в США), Юг – сосредотачивается: он будет играть очень важную роль в процессах урегулирования ситуации", – считает украинский политолог Константин Бондаренко.