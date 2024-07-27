 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.07.2024
13:01  Трамп начал публично хвастаться покалеченным ухом. Как Том Сойер - бородавками
12:58  Питерская тысяча. Россия начала массово выдворять мигрантов-нарушителей
12:57  Турки задумались об увеличении государства по примеру России, - Дм.Бавырин
12:48  С.Жапаров утвердил список отцов-основателей государственности Кыргызстана
12:47  У Казахстана -"бронза"! Первую золотую медаль ОИ забрала пара китайских стрелков
12:43  Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире
12:41  "Хохотушка Камала": соперница Трампа любит курицу, кеды и кое-что еще, - МК

12:40  В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
12:39  Премьер Индии Нарендра Моди засобирался в Киев. Что нужно Нью-Дели от Зеленского?
12:37  Мировой тренд. Азиатская кухня побеждает и вытесняет западную, - Назмул Ислам
12:36  Пшеница в пустыне. Как Поднебесной удалось поднять свою целину
12:32  "Миротворчество" Орбана - это засада, - Сергей Кургинян
12:10  Китай и Россия собираются показать Вашингтону кузькину мать
12:05  В Греции назвали "крахом цивилизации" церемонию открытия Олимпиады-2024
10:28  Люди не первые на нашей планете? Пять Бамианских статуи Будды и пять цивилизаций
10:05  Наше будущее. Контуры грядущей цивилизации, - М.Ермолаев
09:56  Дм. Стефанович: Как России и Китаю преодолеть "двойное сдерживание" со стороны США
09:51  Как страны ЦентрАзии приготовились к Олимпиаде
09:46  Аким Кара-Суйского района Киргизии Т.Абыкеев задержан за взятки
09:42  Китай помирил: палестинские партии заявили о завершении вражды
09:25  В Узбекистане половина абитуриентов провалила государственные экзамены
09:19  Парад планет в июле 2024 года. Бонусом к зрелищу будет Луна, гуляющая между планетами
09:11  Садыр Жапаров с супругой прибыли в Париж. Посмотреть на Олимп-игры
09:03  В центре Иерусалима найдены руины гигантского древнего сооружения. Что-то времен царя Соломона
09:01  "Мисс Кыргызстан 2024" признаны сразу 3 красавицы - Айпери, Ариет и Мери
07:49  Часов Яр. Раненый российский боец-разведчик отрезал себе руку и пешком ушел к своим
02:00  Кон Кафлин: Харрис будет для альянса Запада проблемой посерьезнее, чем Трамп
01:34  Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева, - Д.Ашимбаев
01:10  Что не так с мигрантами в России? - А.Киденис
00:42  "Хезболла" угрожает отрезать Израиль от его авиабаз, - И.Субботин
00:39  "Тегеран жмет на газ": объем поставок российского топлива в Иран изумил экспертов
00:31  Вызовы позиционной войны: где же передовая военная мысль? - Максим Калашников
00:09  Во Франции транспортный коллапс. Диверсанты парализовали вокзалы и аэропорты
00:02  Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа, - Ирина Алкснис
Пятница, 26.07.2024
15:52  Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план, - Чэнь Цинцин
15:50  Николай Платошкин: "Дональд Трамп - уникальный человек"...
15:48  Блочная натура: политика НАТО усиливает конфликтный потенциал в Азии
15:47  Кыргызстан и Туркменистан обсудили создание совместного фонда развития
15:45  Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации
15:43  Край пропасти: Россия рискует превратиться в федерацию обезлюдевших территорий
15:38  Кому нужно создание Ельцин-центра в Москве? - А.Широкорад
15:19  Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября. Названа дата
15:09  Башкан Евгения Гуцул. Гагаузия прощается с Молдовой
15:08  В Казахстане лишь треть пострадавших от паводков бизнесменов получили компенсации
15:04  Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает, - Вл.Скачко
15:02  Тегеранский суд приговорил курдскую заговорщицу Пахшан Азизи к смертной казни
15:01  Арестован и обвинен в коррупции экс-замМО РФ по снабжению Булгаков
13:07  Российский шоу-биз неисправим, - А.Бабицкий
12:56  Президентские выборы в США: Камала Харрис на низком старте, - Вл.Малышев
12:54  "Климатический тоталитаризм" опасен для природы: чем Норвегия угрожает экологии, - ФСК
12:51  Кыргызстан, как партнер Китая, становится новой целью геополитических игр, - "ВБ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Премьер Индии Нарендра Моди засобирался в Киев. Что нужно Нью-Дели от Зеленского?
12:39 27.07.2024

Сергей Рыжов. 27.07.2024

Сайт индийского телеканала Wion сообщает о планах премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить Украину в августе этого года для переговоров с украинским президентом Зеленским.

Как отмечается, это будет первый визит Моди на Украину с начала войны в 2022 году. По предварительной информации, Моди планирует посетить Украину 23 августа, прямо накануне дня незалежности, что для Банковой очень важно, так как по задумкам пиарщиков Зеленского должно показать, что Владимир Путин не обладает монополией на общение с лидерами "Глобального Юга", а Киев для них имеет значение, равное Москве.

В этом месяце состоялись обмены на высоком уровне между Киевом и Дели. Телефонные переговоры провели Дмитрий Кулеба и его индийский коллега Джайшанкар, а также глава Офиса Зеленского Андрей Ермак и советник президента Индии по национальной безопасности Аджит Довал

После переговоров Джайшанкар написал в социальных сетях, что переговоры касаются "дальнейшего развития наших двусторонних отношений".

Да и для Зеленского предстоящая встреча с Моди будет не первой в этом году. В июне они уже встречались в Италии на полях саммита G7. Тогда предметом обсуждения стала текущая ситуация на Украине, причем премьер-министр Индии отметил "диалог и дипломатию". Согласно раздаточному материалу той встречи, Моди "вновь заявил, что Индия будет продолжать делать все возможное для поддержки мирного решения проблемы".

В начале этого года Зеленский уже проводил телефонный разговор с Моди и именно тогда пригласил его посетить Украину, чем он сейчас и воспользуется.

Интересно, что индийского премьера не остановил неприятный дипломатический инцидент, связанный с резкими высказываниями Зеленского в его адрес после недавнего визита в Москву, который запомнился облетевшими мировые СМИ снимками теплых, дружеских объятий с российским президентом Путиным. По случайности это совпало с попаданием обломка сбитой российской ракеты в киевский "Охматдет".

Зеленский тогда сделал раздраженный словесный выпад против индийца, раскритиковав его за "общение с диктатором, у которого руки по локоть в крови". Зеленский также раскритиковал встречу Моди с Путиным, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Следом за этим МИД Индии вызвало посла Украины в Нью-Дели:

"Индия… обсудила с послом Украины в Индии высказывания президента страны Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию", - писало тогда издание The Economic Times.

В качестве ответного демарша Индия отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной.

Также американская газета Washington Post писала, что США пытались помешать организации визита Нарендры Моди в Россию. По данным издания, в администрации Байдена возникла "серьезная обеспокоенность" - это первая зарубежная поездка индийского лидера после недавно прошедших выборов.

Ряд наблюдателей в Индии и за ее пределами связывают визит Моди в Киев с желанием Нью-Дели продемонстрировать собственную независимость от крупных мировых игроков, а для этого на инциденты, подобные вышеописанным, можно и закрыть глаза.

Зеленский, в данном случае – просто инструмент для того, чтобы с его помощью продемонстрировать равноудаленность и нежелание "ложиться" ни под один из формирующихся в мире "центров силы" – будь то вашингтонский или пекинский. Если для равновесия нужно после обьятий с Путиным показать миру обьятия с Зеленским – как говорится, "ну и ладно".

Другие наблюдатели связывают визит Моди с усилившимися сейчас на фоне ожиданий от пересменки в Белом доме и разговоров о "втором мирном саммите" по вопросу Украины миротворческими усилиями, в том числе и лидеров третьих стран.

Так, в одно время с Моди в поездку в Индонезию, ЮАР и Бразилию для обсуждения украинского вопроса отправляется специальный представитель Китайской Народной Республики по делам Евразии Ли Хуэй.

"Очевидно, что Дмитрию Кулебе не удалось убедить своего китайского коллегу Ван И в перспективности "плана Зеленского". Китай начал работу по выработке консолидированной позиции Глобального Юга. И в таком случае второй "Саммит Мира" пройдет уже в не совсем комфортной для Украины атмосфере конкуренции двух концепций: Запад к этому моменту будет внутренне ослаблен (не в последнюю очередь из-за президентских выборов в США), Юг – сосредотачивается: он будет играть очень важную роль в процессах урегулирования ситуации", – считает украинский политолог Константин Бондаренко.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722073140


Новости Казахстана
- Ярмарки вакансий под эгидой партии "AMANAT" проходят во всех регионах страны
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Тюменской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе
- В Правительстве обсудили вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации
- Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде открылся Центр крови
- Казатомпром получил право на разведку урана на новом участке в Туркестанской области
- Осужден к лишению свободы директор СКФ АО "Аграрная кредитная корпорация"
- Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  