В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот

12:40 27.07.2024

Военный эксперт Собянин о ситуации в Киргизии: "Не допустить даже малой крови"



Любовь Степушова

25.07.2024



В Киргизии назревает госпереворот под знаменем радикального ислама. Проблема в том, что он будет кровавым, этого нельзя допустить.



Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратил попытку государственного переворота, намеченного на конец августа - начало сентября. Об этом он сообщил в начале июля.



В то же время, парламент страны принял закон, подготовленный фондом "Сорос-Кыргызстан" и "Открытым правительством", финансируемым USAID, об окончательной реабилитации "жертв сталинских репрессий" под действие которого попадают нацистские пособники и басмачи. Снесен музей Панфиловской дивизии в Бишкеке, вероятно, навсегда. Идет работа по переводу алфавита на латиницу, переименовываются улицы по типу "декоммунизации".



Что происходит в Киргизии, Pravda.Ru рассказал руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин:



- В Киргизии с июня 2023 года по настоящее время идут регулярные аресты групп исламистов, которые обвиняются в подготовке к госперевороту. Это десятки арестованных боевиков, единиц стрелкового оружия, запрещенной литературы. В последние полтора месяца обнаружены и закрыты подпольные детские сады и начальные школы, в которых детям промывали мозги и делали из них будущих радикальных исламистов. Они потенциально будут отрицать и киргизскую культуру, и существующий светский режим.



В планах арестованных боевиков фигурируют даты госпереворота в достаточно жестком формате, который в Киргизии может быть намного жестче и опаснее, чем события января 2022 года в Казахстане.



Ту попытку госпереворота удалось купировать только благодаря высадке русских десантников и спецназовцев. В Киргизии все может быть гораздо хуже, потому что киргизы - более свободный и решительный народ и сотни тысяч поддержат боевиков. Это те, кто ориентируется на ваххабистский, некиргизский и нетрадиционный, ислам, на свержение политической власти, но закон пока не преступал.



Ситуация осложняется присутствием на территории Киргизии нескольких десятков тысяч мусульман из Пакистана, Бангладеш и Афганистана суфитского толка. В публичное пространство их конфликт с киргизами вылился недавно, когда было массовое избиение студентов из Южной Азии. После чего власть вынуждена была вмешаться. Многие уехали, но десятки тысяч остались. И останутся. Это студенты, таксисты, рабочие, сотрудники медучреждений, в том числе с пакистанскими, индийскими, бенгальскими владельцами. А наши силовики язык урду, хиндустани, бенгали не знают, поэтому агентурная работа затруднена.



Еще один момент, который осложняет обстановку, - это ослабление государственности.



Спикер парламента Нурлан Шакиев, это воспитанник Курманбека Бакиева, при котором было пролито столько крови в 2010 году. Сейчас Шакиев входит в орбиту ближнего влияния председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который регулярно публикует фотографии, где они в обнимку, как друзья. Шакиев - просто конъюнктурщик, но последовательное разжигание им антисоветского, антирусского, русофобского контента не просто будоражит общество, но и ослабляет государственность.



В Киргизии есть влияние российских силовиков, у которых далеко не всегда интересы совпадают с официальной линией Москвы.



Когда у России есть позиция по тому или иному вопросу, касающемуся Киргизии как ключевого партнера во всем регионе Средней Азии, тогда ни одна группа силовиков в Киргизии не играет по-иному. А когда нет позиции, среди силовиков появляются разногласия и Россию начинают обвинять в заговорах.



Я скажу, в чем настоящая проблема. В Киргизии силовые структуры: и ГКНБ, и минобороны, и милиция в целом, - конечно, не экстремистские, не радикальные. Среди молодежи много таких, кто ненавидит русский язык, даже не русских, а к людям цепляются за то, что они говорят на русском языке. Таких много, но среди силовиков их - ничтожное меньшинство. Поэтому любой исламистский бунт, со стрельбой, в жестком варианте, все равно подавят.



Но так как культурная психология народа изменилась и степень радикализма высока, то пролито будет столько крови, столько десятков тысяч семей будет вовлечено, что это создаст полноценную большую базу для последующих серьезных проблем.



Вот в этом проблема. Нет проблемы успешного исламистского госпереворота против Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Справятся. Проблема - в крови. Вот этого нельзя допустить.