 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 27.07.2024
13:01  Трамп начал публично хвастаться покалеченным ухом. Как Том Сойер - бородавками
12:58  Питерская тысяча. Россия начала массово выдворять мигрантов-нарушителей
12:57  Турки задумались об увеличении государства по примеру России, - Дм.Бавырин
12:48  С.Жапаров утвердил список отцов-основателей государственности Кыргызстана
12:47  У Казахстана -"бронза"! Первую золотую медаль ОИ забрала пара китайских стрелков
12:43  Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире
12:41  "Хохотушка Камала": соперница Трампа любит курицу, кеды и кое-что еще, - МК

12:40  В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
12:39  Премьер Индии Нарендра Моди засобирался в Киев. Что нужно Нью-Дели от Зеленского?
12:37  Мировой тренд. Азиатская кухня побеждает и вытесняет западную, - Назмул Ислам
12:36  Пшеница в пустыне. Как Поднебесной удалось поднять свою целину
12:32  "Миротворчество" Орбана - это засада, - Сергей Кургинян
12:10  Китай и Россия собираются показать Вашингтону кузькину мать
12:05  В Греции назвали "крахом цивилизации" церемонию открытия Олимпиады-2024
10:28  Люди не первые на нашей планете? Пять Бамианских статуи Будды и пять цивилизаций
10:05  Наше будущее. Контуры грядущей цивилизации, - М.Ермолаев
09:56  Дм. Стефанович: Как России и Китаю преодолеть "двойное сдерживание" со стороны США
09:51  Как страны ЦентрАзии приготовились к Олимпиаде
09:46  Аким Кара-Суйского района Киргизии Т.Абыкеев задержан за взятки
09:42  Китай помирил: палестинские партии заявили о завершении вражды
09:25  В Узбекистане половина абитуриентов провалила государственные экзамены
09:19  Парад планет в июле 2024 года. Бонусом к зрелищу будет Луна, гуляющая между планетами
09:11  Садыр Жапаров с супругой прибыли в Париж. Посмотреть на Олимп-игры
09:03  В центре Иерусалима найдены руины гигантского древнего сооружения. Что-то времен царя Соломона
09:01  "Мисс Кыргызстан 2024" признаны сразу 3 красавицы - Айпери, Ариет и Мери
07:49  Часов Яр. Раненый российский боец-разведчик отрезал себе руку и пешком ушел к своим
02:00  Кон Кафлин: Харрис будет для альянса Запада проблемой посерьезнее, чем Трамп
01:34  Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева, - Д.Ашимбаев
01:10  Что не так с мигрантами в России? - А.Киденис
00:42  "Хезболла" угрожает отрезать Израиль от его авиабаз, - И.Субботин
00:39  "Тегеран жмет на газ": объем поставок российского топлива в Иран изумил экспертов
00:31  Вызовы позиционной войны: где же передовая военная мысль? - Максим Калашников
00:09  Во Франции транспортный коллапс. Диверсанты парализовали вокзалы и аэропорты
00:02  Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа, - Ирина Алкснис
Пятница, 26.07.2024
15:52  Припекло. Украине срочно понадобился китайский мирный план, - Чэнь Цинцин
15:50  Николай Платошкин: "Дональд Трамп - уникальный человек"...
15:48  Блочная натура: политика НАТО усиливает конфликтный потенциал в Азии
15:47  Кыргызстан и Туркменистан обсудили создание совместного фонда развития
15:45  Провальный кабинет: чего наобещал Байден в обращении к нации
15:43  Край пропасти: Россия рискует превратиться в федерацию обезлюдевших территорий
15:38  Кому нужно создание Ельцин-центра в Москве? - А.Широкорад
15:19  Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября. Названа дата
15:09  Башкан Евгения Гуцул. Гагаузия прощается с Молдовой
15:08  В Казахстане лишь треть пострадавших от паводков бизнесменов получили компенсации
15:04  Схватка сиделок. Камала Харрис уже побеждает, - Вл.Скачко
15:02  Тегеранский суд приговорил курдскую заговорщицу Пахшан Азизи к смертной казни
15:01  Арестован и обвинен в коррупции экс-замМО РФ по снабжению Булгаков
13:07  Российский шоу-биз неисправим, - А.Бабицкий
12:56  Президентские выборы в США: Камала Харрис на низком старте, - Вл.Малышев
12:54  "Климатический тоталитаризм" опасен для природы: чем Норвегия угрожает экологии, - ФСК
12:51  Кыргызстан, как партнер Китая, становится новой целью геополитических игр, - "ВБ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии ситуация критическая. Назревает кровавый госпереворот
12:40 27.07.2024

Военный эксперт Собянин о ситуации в Киргизии: "Не допустить даже малой крови"

Любовь Степушова
25.07.2024

В Киргизии назревает госпереворот под знаменем радикального ислама. Проблема в том, что он будет кровавым, этого нельзя допустить.

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратил попытку государственного переворота, намеченного на конец августа - начало сентября. Об этом он сообщил в начале июля.

В то же время, парламент страны принял закон, подготовленный фондом "Сорос-Кыргызстан" и "Открытым правительством", финансируемым USAID, об окончательной реабилитации "жертв сталинских репрессий" под действие которого попадают нацистские пособники и басмачи. Снесен музей Панфиловской дивизии в Бишкеке, вероятно, навсегда. Идет работа по переводу алфавита на латиницу, переименовываются улицы по типу "декоммунизации".

Что происходит в Киргизии, Pravda.Ru рассказал руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции, политический директор Фонда культурного развития народов "Кочевник" Александр Собянин:

- В Киргизии с июня 2023 года по настоящее время идут регулярные аресты групп исламистов, которые обвиняются в подготовке к госперевороту. Это десятки арестованных боевиков, единиц стрелкового оружия, запрещенной литературы. В последние полтора месяца обнаружены и закрыты подпольные детские сады и начальные школы, в которых детям промывали мозги и делали из них будущих радикальных исламистов. Они потенциально будут отрицать и киргизскую культуру, и существующий светский режим.

В планах арестованных боевиков фигурируют даты госпереворота в достаточно жестком формате, который в Киргизии может быть намного жестче и опаснее, чем события января 2022 года в Казахстане.

Ту попытку госпереворота удалось купировать только благодаря высадке русских десантников и спецназовцев. В Киргизии все может быть гораздо хуже, потому что киргизы - более свободный и решительный народ и сотни тысяч поддержат боевиков. Это те, кто ориентируется на ваххабистский, некиргизский и нетрадиционный, ислам, на свержение политической власти, но закон пока не преступал.

Ситуация осложняется присутствием на территории Киргизии нескольких десятков тысяч мусульман из Пакистана, Бангладеш и Афганистана суфитского толка. В публичное пространство их конфликт с киргизами вылился недавно, когда было массовое избиение студентов из Южной Азии. После чего власть вынуждена была вмешаться. Многие уехали, но десятки тысяч остались. И останутся. Это студенты, таксисты, рабочие, сотрудники медучреждений, в том числе с пакистанскими, индийскими, бенгальскими владельцами. А наши силовики язык урду, хиндустани, бенгали не знают, поэтому агентурная работа затруднена.

Еще один момент, который осложняет обстановку, - это ослабление государственности.

Спикер парламента Нурлан Шакиев, это воспитанник Курманбека Бакиева, при котором было пролито столько крови в 2010 году. Сейчас Шакиев входит в орбиту ближнего влияния председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который регулярно публикует фотографии, где они в обнимку, как друзья. Шакиев - просто конъюнктурщик, но последовательное разжигание им антисоветского, антирусского, русофобского контента не просто будоражит общество, но и ослабляет государственность.

В Киргизии есть влияние российских силовиков, у которых далеко не всегда интересы совпадают с официальной линией Москвы.

Когда у России есть позиция по тому или иному вопросу, касающемуся Киргизии как ключевого партнера во всем регионе Средней Азии, тогда ни одна группа силовиков в Киргизии не играет по-иному. А когда нет позиции, среди силовиков появляются разногласия и Россию начинают обвинять в заговорах.

Я скажу, в чем настоящая проблема. В Киргизии силовые структуры: и ГКНБ, и минобороны, и милиция в целом, - конечно, не экстремистские, не радикальные. Среди молодежи много таких, кто ненавидит русский язык, даже не русских, а к людям цепляются за то, что они говорят на русском языке. Таких много, но среди силовиков их - ничтожное меньшинство. Поэтому любой исламистский бунт, со стрельбой, в жестком варианте, все равно подавят.

Но так как культурная психология народа изменилась и степень радикализма высока, то пролито будет столько крови, столько десятков тысяч семей будет вовлечено, что это создаст полноценную большую базу для последующих серьезных проблем.

Вот в этом проблема. Нет проблемы успешного исламистского госпереворота против Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Справятся. Проблема - в крови. Вот этого нельзя допустить.

Источник - pravda.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1722073200


Новости Казахстана
- Ярмарки вакансий под эгидой партии "AMANAT" проходят во всех регионах страны
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Тюменской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Олжас Бектенов выразил соболезнования родственникам погибших работников в результате ЧП на Карагандинском ферросплавном заводе
- В Правительстве обсудили вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации
- Будут ли переименовывать улицы, названные в честь Назарбаева
- Кадровые перестановки
- В Кызылорде открылся Центр крови
- Казатомпром получил право на разведку урана на новом участке в Туркестанской области
- Осужден к лишению свободы директор СКФ АО "Аграрная кредитная корпорация"
- Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора АНПЗ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  