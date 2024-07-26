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"Хохотушка Камала": соперница Трампа любит курицу, кеды и кое-что еще, - МК
12:41 27.07.2024

Камала Деви Харрис, отодвинув Байдена, стремительно ворвалась в президентскую гонку и намерена побороться за кресло в Белом доме. Предвыборный штаб Сонного Джо был переименован и называется "Харрис в президенты". И, вроде бы, политика политикой, но отдельные черты кандидата в президенты США могут шокировать...

Обаме пришлось извиняться за сексистский отзыв о Харрис

Харрис любит готовить, коллекционирует рецепты, которые по выходным публикует в New York Times. Правда, ее любимое блюдо - обычная запеченная в духовке курица. Она без ума от кед и даже коллекционирует их, считая, что это лучшая обувь для путешествий. Кто она: "кухарка способная управлять государством" или политический лидер, делающий ставку на простонародность?

После победы на выборах в Сенат журналисты часто называли ее "Обамой в женском образе" (Female Obama), на что сама Харрис всегда реагировала одинаково: "У меня есть свои собственные достижения". С Обамой они давно дружат, но его комплимент стал поводом для конфуза. В 2013 году году появилась запись частного разговора, в котором президент Обама отзывается о Харрис как о "самом красивом генеральном прокуроре в стране". Этот комментарий критики посчитали сексистским, глава Белого дома был вынужден принести публичные извинения.

Происхождение Харрис для демократов безупречно. Дочь индианки и черного парня с Ямайки, которые к тому же были образованными людьми. Отец подвязался в экономике, а мать стала специалистом по раку молочных желез. Оба были активными участниками протестных движений в университетской среде, и даже Камала в коляске принимала участия в митингах. Имя для нее выбирала мать, старавшаяся подчеркнуть индийские корни - на хинди "Камала" означает цветок священного лотоса, а второе имя Деви взято в честь богини благополучия и процветания Лакшми-деви. "Культура, в которой поклоняются богиням, рождает очень сильных женщин", - рассказывала ее мать в интервью Los Angeles Times. При этом в детстве Камала посещала и индуистский храм и баптистскую церковь, где собирались чернокожие. "Моя мать очень хорошо понимала, что она воспитывает двух черных дочерей, - написала она позднее в своей автобиографической книге. - Она хотела, чтобы мы выросли уверенными в себе, гордыми черными женщинами".

Подобные автобиографические моменты позволяли привлекать голоса как индийской диаспоры в США, так и чернокожего населения. И в свое время Камала выдвигала свою кандидатуру вместо Джо Байдена на пост президента. Но шансы были не равны. Она снялась с выборов, но Байден предложил ей стать вице-президентом, не смотря на жесткую полемику во время дебатов. Дело в том, что образованию Камала обязана программе правительства США "интеграции" расовых меньшинств, приписывавшей чернокожих детей из бедных семей к школам в благополучных белых районах. А Джо Байден в свое время очень критиковал эту программу, в чем его и обвиняла Камала на дебатах.

"Она была первой чернокожей женщиной, избранной окружным прокурором в истории штата Калифорния, первой женщиной, которую избрали генеральным прокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями, - объяснял выбор Байдена во время избирательной кампании 2020 года Би-би-си преподаватель Колумбийского университета Ричард Фролик. - А сейчас она стала первой афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения, участвующей в выборах в качестве кандидата в вице-президенты. Так что любая атака на нее со стороны штаба Трампа станет сигналом к предвыборной мобилизации самых разных расовых и этнических общин в США".

Видимо и сейчас это принимается в расчет. Хотя Трамп называет ее "хохотушка Камала", и более того, высказывался, что ее смех истеричен и, вероятно, схож со смехом умалишенного. Не будем обсуждать смех, а приведем пару цитат из ее выступлений: "Проект Artemis – это начало новой эры, венец того, что мы умеем. Он дарует новое видение и вдохновляет на инновации, от которых выиграет не только род человеческий (mankind), но и род женский (womankind)". Или "У Соединенных Штатов очень важные взаимоотношения… по сути альянс… с республикой Северная Корея. Крепкое и долговременное партнерство". Это почище Лиз Трасс (быстро исчезнувшей с политической арены премьера Великобритании), усомнившейся, в силу географической безграмотности, в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями. Что ж, если раньше Белый дом боролся с оговорками Байдена, то теперь будет объяснять несуразные ляпы Харрис.

Позиция по Украине у всех представителей Демократической партии одна – война без конца. Харрис критически высказывалась относительно ситуации в Конгрессе США с задержкой военной помощи Украине: "Когда мы говорим о роли Америки в поддержке Украины – мы должны быть непоколебимы и не можем позволить себе играть в политические игры. Сейчас для них нет места". Вице-президент говорила, что провал помощи Украине от США станет "подарком Путину".

В политику через постель: что таит личная жизнь кандидата в президенты США Камалы Харрис

"История доказывает, что когда мы не реагируем, когда агрессор безнаказанно вторгается к своему соседу – он продолжит идти дальше. А в случае Путина это означает, что вся Европа будет под угрозой", – объясняла она на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024. Камала Харрис представляла США на провальном Саммите мира в Швейцарии в июне этого года. Во время своего выступления она заявила, что действия России, если они не будут наказаны, "поощрят других агрессоров и приведут к возможности завоевательной войны и хаосу, а не к порядку и стабильности – что угрожает всему миру". По поводу мирных инициатив с нашей стороны заявляла, что "Нужно говорить правду: Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции. Штаты поддерживают Украину".

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от демократов. Соответствующее сообщение было опубликовано на его страничке в социальной сети X: "Я хочу полностью поддержать и одобрить кандидатуру Камалы на пост кандидата от нашей партии в этом году", - говорится в публикации. Байден отметил, что решение выбрать Харрис вице-президентом было его лучшим решением.

Сама Харрис намерена баллотироваться, ведь это венец ее карьеры. Она, спустя несколько часов после заявления Байдена, подала заявку в Федеральную избирательную комиссию США. В честь нового кандидата от Демократической партии предвыборный штаб Джо Байдена был переименован, теперь он называется "Харрис в президенты". Однако все понимают, что эти выборы демократам скорее всего не выиграть, единственное, что они смогут – побороться за будущие выборы в Конгресс. Именно поэтому выдвигать сильных кандидатов в президенты, как Мишель Обама или Гевин Ньюсом, партии не имеет смысла. К тому же, что важно для американцев, поскольку Харрис шла в тандеме с Байденом, она может претендовать на средства, собранные для предвыборной компании Байдена. Но это вопрос мутный и темный.

Авторы: ИОАННА КОВАЛЕВА

Источник - МК
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