Пародия на "Тайную вечерю" на открытии Олимпиады вызвала гнев в мире

12:43 27.07.2024

Максим Макарычев



Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже вызвала возмущение международного сообщества из-за использования образов религиозных и исторических деятелей в стиле драг-квин, отмечает Fox News. Обозреватель Guardian назвал церемонию "токсичным зрелищем". А пародия с участием ЛГБТ (международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) на "Тайную вечерю" - всемирно известную картину художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, изображающую Христа и его апостолов, вызвала гнев в соцсетях во всем мире. Драг-квин - это сленговое выражение, используемое для обозначения артистов, использующих женские образы.



