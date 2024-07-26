У Казахстана -"бронза"! Первую золотую медаль ОИ забрала пара китайских стрелков

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12:47 27.07.2024
На Олимпиаде в Париже разыграли первую золотую медаль
Сборная Китая по стрельбе стала обладателем первого золота на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Китайцы победили в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд
Хуан Юйтин и Шэн Лихао
Хуан Юйтин и Шэн Лихао (Фото: zhangfan / XinHua / Global Look Press)
Сборная Китая победила команду Южной Кореи в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.
За сборную Китая выступали Шэн Лихао и Хуан Юйтин.
Встреча завершилась со счетом 16:12.
Бронза досталась команде Казахстана.
Это первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в Париже.