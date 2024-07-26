У Казахстана -"бронза"! Первую золотую медаль ОИ забрала пара китайских стрелков

12:47 27.07.2024

На Олимпиаде в Париже разыграли первую золотую медаль

Сборная Китая по стрельбе стала обладателем первого золота на Олимпиаде в Париже



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Олимпиада-2024 в Париже

Китайцы победили в соревнованиях по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд

Хуан Юйтин и Шэн Лихао

Хуан Юйтин и Шэн Лихао (Фото: zhangfan / XinHua / Global Look Press)

Сборная Китая победила команду Южной Кореи в финале соревнований по стрельбе на 10 м из пневматической винтовки среди смешанных команд.



За сборную Китая выступали Шэн Лихао и Хуан Юйтин.



Встреча завершилась со счетом 16:12.



Бронза досталась команде Казахстана.



Это первый разыгранный комплект наград на Олимпиаде в Париже.