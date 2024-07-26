|С.Жапаров утвердил список отцов-основателей государственности Кыргызстана
12:48 27.07.2024
Подписан Указ "Об отцах-основателях современной Кыргызской государственности"
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об отцах-основателях современной кыргызской государственности (Абдыкериме Сыдыкове, Иманалы Айдарбекове, Жусупе Абдрахманове, Абдыкадыре Орозбекове, Ишеналы Арабаеве)".
Кыргызский народ, прошедший испытания многовековой истории, продемонстрировал свою жизнеспособность, обладая потенциалом, который позволяет справляться с различными социально-политическими кризисами, интегрируя себя в общеисторический процесс и постоянно претерпевая трансформации.
На сегодняшний день достоверно доказано, что зарождение Кыргызской государственности произошло в конце первого тысячелетия до нашей эры.
С тех пор кыргызы на протяжении разных периодов имели свои государственные образования, прошедшие через ряд этапов развития. Государственное образование всегда выступало защитником кыргызского народа. В формировании и функционировании государственности значительную роль играла политическая элита, являющаяся ядром государства. На каждом этапе истории были лидеры народа, ставшие основателями государственного устройства.
В начале ХХ века во время национально-освободительного восстания 1916 года (Уркун) была попытка создания государственного образования отдельными кыргызскими лидерами, однако силы были неравные, что привело к их поражению. Последующие события за Уркуном: Октябрьская революция 1917 года, формирование СССР и политика национального размежевания в Центральной Азии послужили толчком к новому осмыслению государственности кыргызского народа. К этому моменту подрастало новое поколение национальной интеллигенции, ставшее свидетелем этих событий и которое имело представление современного государственного образования.
С 1921 года передовая кыргызская интеллигенция начала обсуждать создание самостоятельной автономии, а уже к началу 1922 года по инициативе А. Сыдыкова был созван курултай – съезд кыргызских делегатов, где было выдвинуто предложение о создании Горной Кыргызской области.
В результате ряда проведенных курултаев 14 октября 1924 года Центральным исполнительным комитетом СССР было принято постановление о создании Кара-Кыргызской автономной области. Таким образом, кыргызский народ вновь стал на путь строительства современного государственного образования.
В этом нелегком для кыргызского народа пути становления новой государственности в дальнейшем внесли свой огромный вклад передовая часть национальной интеллигенции, лучшие сыны кыргызского народа, такие как И. Айдарбеков, Ж. Абдрахманов, А. Орозбеков, И. Арабаев, Т. Токбаев, К. Тыныстанов, Т. Айтматов, Э. Эсенаманов, Т. Жанузаков, Б. Исакеев, Т. Жолдошев, Д. Зульфибаев, Д. Иманов, К. Тельтаев, Т. Худайбергенов, К. Шоруков, С. Чонбашев, М. Янгулатов, В.Н. Дублицкий, М. Ботбаев, Б. Данияров и многие другие.
В истории человечества существует традиция называть основателей государства – "отцами", и эта традиция уходит корнями в глубокую древность. Среди них были вожди, предводители, выдающиеся правители, политики, военные, патриоты своего народа, а также обычные люди – участники исторических событий, которые вместе способствовали формированию государства.
В истории новой Кыргызской Республики мы считаем своим долгом выделить заслуги перед отечеством представителей политической элиты – национальных лидеров: Абдыкерима Сыдыкова, Иманалы Айдарбекова, Жусупа Абдрахманова, Абдыкадыра Орозбекова, Ишеналы Арабаева, присвоив им звание "Отцы-основатели современной Кыргызской государственности". Именно они стояли у истоков новой государственности в XX веке, убедительно и аргументированно доказывая, что кыргызский народ, с его языком, культурой и историей, имеет полное право на создание своего государства наравне с другими народами Центральной Азии. Однако это звание нисколько не умаляет заслуг перед отечеством других выдающихся государственных и политических деятелей нашей страны.
Историческое событие образования Кара-Кыргызской автономной области, последующие за ней Кыргызская Автономная Советская Социалистическая Республика и Кыргызская Социалистическая Советская Республика имело колоссальное значение для будущей истории Кыргызстана, которое в конечном итоге и стало фундаментом нашей суверенной Кыргызской Республики.
В рамках проведения в 2024 году юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Кара-Кыргызской автономной области, в целях признания заслуг и роли выдающихся личностей в формировании и развитии современной Кыргызской государственности, в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:
1. Считать отцами-основателями современной Кыргызской государственности Абдыкерима Сыдыкова, Иманалы Айдарбекова, Жусупа Абдрахманова, Абдыкадыра Орозбекова, Ишеналы Арабаева.
2. Считать священным долгом каждого гражданина Кыргызской Республики чтить память отцов-основателей современной Кыргызской государственности.
3. Кабинету Министров Кыргызской Республики:
– разработать соответствующие материалы о деятельности отцов-основателей современной Кыргызской государственности для воспитания в духе патриотизма учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений Кыргызской Республики и обеспечить поэтапное внедрение независимо от типов и форм собственности, а также проведение научно-практических конференций по данной теме;
– организовать проведение среди населения широкой информационно-пропагандистской работы по увековечению памяти отцов-основателей современной Кыргызской государственности;
– принять соответствующие нормативные правовые акты для реализации настоящего Указа;
– принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.