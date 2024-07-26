Питерская тысяча. Россия начала массово выдворять мигрантов-нарушителей

12:58 27.07.2024

Почти тысячу задержанных в Петербурге мигрантов выдворят из России

Объявлено о массовом выдворении мигрантов из России



Нарушителей выявляют ежедневно

В последние месяцы в нашей стране особое внимание уделяется проблемам с незаконным пребыванием мигрантов на территории Российской Федерации. Сегодня, 26 июля, было объявлено о массовом выдворении за пределы РФ нелегальных гостей, приехавших из стран ближнего зарубежья.



Сообщается, что только на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти за последние две недели задержали порядка тысячи лиц, которые находились в этих российских регионах нелегально. Представители регионального главка МВД сообщили, что все эти люди будут отправлены за пределы нашей страны.



"В течение последних двух недель сотрудники полицейского главка в Петербурге и Ленинградской области провели масштабные тотальные проверки иностранных граждан", – такой информацией поделились в профильном ведомстве.



Отдельно отмечается, что сейчас серьезные силы брошены на то, чтобы декриминализировать мигрантскую среду. Сотрудники правоохранительных органов внимательно проверили работников многих местных рынков, побывали на строительных площадках, а также в местах общественного питания. Именно в этих сферах часто задействованы нелегально находящиеся в России иностранцы.



К слову, ранее москвичке пришлось разыгрывать удовольствие во время изнасилования мигрантами ради одной цели.



14:24, 26.07.2024 Источник: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ✓ Надежный источник Ольга ФЕДОРОВА