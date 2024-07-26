Трамп начал публично хвастаться покалеченным ухом. Как Том Сойер - бородавками

13:01 27.07.2024

Трамп впервые показал ухо после ранения в результате покушения



Бывший президент США Дональд Трамп во время своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в резиденции Мар-а-Лаго впервые появился без повязки на ухе, которую он носил после покушения на него. Об этом 27 июля сообщает таблоид Daily Mail.







Новые снимки, опубликованные изданием, показывают, что правое ухо кандидата в президенты от Республиканской партии восстановилось через две недели после того, как он получил ранение на митинге в Пенсильвании.



"Я хочу заверить американский народ и весь остальной мир, что президент Трамп чувствует себя очень хорошо", - цитирует газета лечащего врача Трампа Ронни Джексона.



Кроме того, Трамп сообщил, что он намерен провести еще один предвыборный митинг в Батлере, где на него было совершено покушение, в результате которого погиб один из зрителей, экс-начальник пожарной охраны города Буффало Кори Компеаторе.



"Я вернусь в Батлер, штат Пенсильвания, на большой и красивый митинг, посвященный нашему герою, пожарному Кори, и тем храбрым патриотам, которые были ранены две недели назад", - указал он на своей странице в соцсети Truth Social.



Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля. Выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.



24 июля директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что ему непонятно, чем конкретно был ранен Трамп - пулей или осколком. Также он рассказал, что, по данным ведомства, стрелявший американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников. Расследование по делу продолжается.



После, 26 июля, врач Трампа Ронни Джексон опубликовал меморандум на имя палаты представителей США, в котором указал, что Трамп во время предвыборного митинга в Пенсильвании получил ранение от пули из огнестрельного оружия, все остальные версии - ошибочны и неприемлемы. Он добавил, что следил за здоровьем Трампа все время со дня покушения и готов подтвердить, что политик в скором времени будет совсем здоров.