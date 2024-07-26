Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл олимпийское "золото"

21:41 27.07.2024

Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде



Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.







Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 кг. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.



Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.



Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) – третьим.



В активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.



Елена Беляева