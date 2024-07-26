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Пятница, 26.07.2024
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Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл олимпийское "золото"
21:41 27.07.2024

Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде

Лидер команды Казахстана по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает Zakon.kz.



Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 кг. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.

Победу в решающем противостоянии одержал Сметов, поднявшись на первую ступень пьедестала.

Стоит отметить, что Елдос в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды. В Рио (2016) он был вторым, а в Токио (2020) – третьим.

В активе Казахстана теперь две медали. Ранее "бронзу" завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
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