Непротиворечивая противоречивость Трампа, - Вас.Стоякин

22:13 27.07.2024

Непротиворечивая противоречивость Трампа



Василий Стоякин

автор издания Украина.ру



Политика, которую будет проводить Трамп в отношении украинского кризиса в случае победы на ноябрьских выборахэ остается непонятной. Декларация относительно готовности завершить конфликт миром в короткие сроки остается декларацией – как именно она будет реализована не ясно



По словам Трампа, его позиция в отношении войны на Украине, высказанная во время телефонного разговора с Зеленским, выглядит так:



"Как вы знаете, мне позвонил президент Зеленский, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. Весеннее наступление так и не материализовалось. Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских".



В общем, нужен мир, поскольку победить Россию военным путем не удастся (при этом экс-президент США отвесил Зеленскому поистине трамповский комплимент, сравнив его с Наполеоном и Гитлером). Правда, опять же, без подробностей.



Подробности содержатся в статье Майкла Помпео, опубликованной в Wall Street Journal 25 июля. Помпео – безусловный политический тяжеловес, который возглавлял госдепартамент при президенте Трампе в 2018-21 годах (сейчас, правда, насколько можно понять, он в команду Трампа не входит).



1. Развертывание программы ленд-лиза для Украины на $ 500 млрд (для сравнения – утвержденный 24 апреля пакет помощи Украине составляет $ 61 млрд) и снятие ограничений на удары по России.

Специфика ленд-лиза состоит в том, что это деньги, данные в долг, т.е. можно утверждать, что это помощь, которая оказывается не за счет США.



2. Трамп может восстановить связи с Саудовской Аравией и Израилем, а также увеличить экспорт энергоносителей из США, чтобы вытеснить Москву с рынка.



3. Введение еще более тяжелых санкций против России.



В результате Трамп планирует достичь сделки на следующих условиях:

- Запад не признает "российскую оккупацию" части территории Украины.

- Украина вступает в НАТО, причем альянс учреждает фонд в $ 100 млрд для ее вооружения (доля США – не более 20%).

- Украина будет восстановлена за счет репараций из замороженных резервов ЦБ России.

- Санкции с России будут полностью сняты, когда Украина станет членом НАТО и ЕС (т.е., с высокой степенью вероятности, никогда).



Ничего особенно противоречивого в опубликованных позициях Трампа и Помпео нет.



Во-первых, политика США в отношении России в президентство Трампа была достаточно жесткой – он разморозил программу военной помощи Украине и ввел против России самые серьезные до начала СВО санкции. На чем зиждется предположение о том, что во второй приход он будет действовать как-то иначе – непонятно.



Во-вторых, общая позиция сколько-нибудь вменяемых сил на Западе состоит в нежелательности полной победы над Россией, о которой мечтает Зеленский.



Попытка давить до талого скорее всего приведет к противоположному результату – росту патриотических настроений и радикализации позиции российской власти, а соответственно и эскалации конфликта с ядерной державой. Если же в результате западного давления Россия развалится, последствия, скорее всего, могут быть еще менее желательными (в 1991 году США очень опасались распада СССР).



Самый жесткий момент нынешнего плана – евроатлантическая интеграция Украины, но как раз ею можно пожертвовать. В конце концов, для Трампа членство Украины в НАТО не самоцель, а механизм, позволяющий перенести поддержку Киева на европейских союзников.



В-третьих, имеет смысл вспомнить план бывших советников Трампа, опубликованный Reuters месяц назад. В интервью изданию один из авторов проекта честно говорит: "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет". (…) А вы передайте Путину: "Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, тогда мы дадим украинцам все, что им нужно, чтобы перебить вас на поле боя"



Вполне вероятно, что Помпео, в соответствии с этой логикой, является "плохим полицейским", обещающим России более жесткую версию политики США.



Более подробно о плане советников Трампа можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"