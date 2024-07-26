Конфликты на Африканском Роге взялась мирить Турция

22:17 27.07.2024 Конфликты на Африканском Роге вчера и сегодня: чему учит история?

Посредником на переговорах между враждующими Сомали и Эфиопией пытается выступать Турция



26.07.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



"Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет – тому оба"

Русская пословица



На новостных лентах все чаще появляются сообщения из Африканского Рога. Ученые-географы утверждают, что такого названия не существует – эта территория на востоке Африки на всех картах обозначена как полуостров Сомали. Некоторые представители политологии и других не менее точных наук периодически дают собственные обозначения, вторгаясь в область проктологии. Понятно, что причина интереса – в стратегическом географическом положении Сомали и событиях, связанных с активностью хуситов. Эти события уже самым непосредственным способом повлияли на морской торговый путь и гораздо сильнее, чем сомалийские пираты.



1 июля в Могадишо отметили 64-ю годовщину независимости, когда бывшие протектораты Итальянское Сомали и Британское Сомали объединились и создали новое государство – Республику Сомали. Одним из первых освобождение очередной африканской страны от колониализма приветствовал Советский Союз – 11 сентября 1960 года были установлены дипломатические отношения Сомали с Советским Союзом, а к концу того же года персонал советского посольства в Могадишо насчитывал около 300 человек.



Помимо предоставления огромных кредитов на льготных условиях, в Сомали были направлены советские специалисты (только по линии МО их число за все время сотрудничества составило около 4 тыс. военнослужащих). С их помощью были построены десятки важнейших объектов, среди которых ГЭС, сельхозпредприятия, в городе Кисмайо – самый большой в Африке мясокомбинат, в г. Бербера – аэродром и морской порт, где Советский Союз начал создавать сомалийский торговый и военный флот. Советские сухогрузы после разгрузки оставались там, сменив флаг на сомалийский, а сформированные ВМС получили более 20 торпедных, сторожевых и десантных катеров.



Благодаря СССР была создана 25-тысячная национальная армия, которой было передано большое количество стрелкового оружия, более 200 танков, самолеты-истребители, транспортные Ан-12 и бомбардировщики Ил-28, артиллерийские системы, автотехника. Военное образование в Советском Союзе получили более 3 тыс. сомалийских офицеров.



В октябре 1969 года в Сомали произошел военный переворот, к власти пришел Верховный революционный совет (ВРС) в составе 24 офицеров армии и полиции, их возглавлял генерал-майор Мохаммед Сиад Барре. Страна была переименована в Сомалийскую Демократическую Республику, ВРС взял на себя полномочия президента, парламента, правительства и Верховного суда. Действие конституции было приостановлено, политические партии запрещены, члены прежнего правительства арестованы. В сентябре 1970 года был издан закон о национальной безопасности, по которому спецслужбам предоставлялось право арестовывать любого, кто выражает критические взгляды по отношению к властям. Зачастую в качестве меры наказания применялась смертная казнь, и этого не смогли избежать даже ближайшие соратники главы страны – в 1971-м был публично казнен вице-президент генерал-майор Мухаммед Айнаш и группа высокопоставленных чиновников.



Сиад Барре объявил, что Сомали будет идти по пути строительства "научного социализма", в котором объединялись идеи марксизма и ислама, а также Мао и Муссолини. При этом сам он изображался на плакатах рядом с Марксом и Лениным, большими тиражами печатался цитатник вождя. Возник культ (без личности), что должно было насторожить Москву. Однако этого не произошло – напротив, Сомали объявили главным союзником СССР в Африке, в июле 1974 года между странами был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве сроком на 20 лет.



Ощутив такую мощную поддержку, власти Могадишо вспомнили о концепции "Великого Сомали" – единого государства, объединяющего всех этнических сомалийцев, где бы те ни жили. Возникли территориальные претензии, переросшие в вооруженные конфликты. 24 июля 1977 года сомалийская армия без объявления войны вторглась на эфиопскую территорию и захватила Огаден. Более того, Сиад Барре потребовал от Москвы нарастить военные поставки. Это было явно чересчур, тем более что Эфиопия как раз объявила о намерении также строить социализм. Москва выступила на стороне Аддис-Абебы, и эфиопско-советско-кубинская армия под руководством генерала армии В. Петрова очистила Огаден от сомалийских войск.



13 ноября 1977 года Сиад Барре объявил о прекращении действия советско-сомалийского договора от 11 июля 1974 года и отказался от возврата кредитов, имущество СССР было конфисковано. Советские специалисты, работавшие в Сомали, из лучших друзей моментально превратились в злейших врагов. Всем советским военным советникам было указано покинуть страну в течение семи дней, из СССР отозваны все учившиеся там сомалийцы. Многие офицеры-слушатели академий были расстреляны сразу после возвращения как "носители заразы", а Сиад Барре переориентировался на военное сотрудничество с США. Вместо советских военных кораблей в порты Сомали стали заходить американские, а сомалийскими авиабазами стали пользоваться американские военные самолеты.



Популярность Сиада Барре в стране при захвате Огадена была на пике, однако после поражения в войне его авторитет резко упал. В апреле 1978-го группа военных предприняла попытку свергнуть президента, однако она провалилась. 17 человек были приговорены к смертной казни и расстреляны, а Сиад Барре обвинил Советский Союз и Кубу. Для сохранения власти Сиад перешел не просто к гонениям оппозиции, но к физической ликвидации. В сомалийском обществе огромное значение имеет клановая структура, и преследованиям подверглись все, кто не был соплеменником диктатора. Фактически это был геноцид, поскольку все население севера Сомали воспринималось как враждебное. Верные Барре элитное армейское подразделение "Красные береты" и военизированное формирование "Пионеры победы" развернули террор: они сжигали фермы, убивали скот, отравляли колодцы, уничтожали хранилища воды. В конце мая 1988 года в результате артобстрелов и бомбардировок с воздуха были практически стерты с лица земли города Харгейса и Бурао (второй и третий по величине города Сомали). Народ зароптал, а затем и восстал. 26 января 1991 Сиад Барре бежал.



Наступил полный хаос и распад с одновременным новым всплеском гражданской войны. Первым масштабным следствием стал голод, который в 1991-1992 годах унес жизни 300 тыс. человек. "Самая влиятельная и авторитетная организация в мире" отреагировала принятием резолюции СБ № 794, учредив миротворческую миссию с мандатом использовать "все необходимые средства" для обеспечения беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. 9 декабря 1992 года в рамках операции, которая получила название "Возрождение надежды", в Сомали высадился многонациональный миротворческий контингент ООН численностью около 26 тыс. человек. Его основу составляли американские военные (14 тыс. человек). "Никто не должен голодать на Рождество", – заявил президент Джордж Буш-старший.



Операция ООН не доcтигла ни одной из заявленных целей, напротив, "миротворцы" открыто заняли сторону одной из противоборствующих в борьбе за власть группировок, а именно Али Махди Мохаммеда. За голову его соперника генерала Мохаммеда Фараха Айдида (к слову, выпускник Академии им. Фрунзе) была назначена награда, и на него началась охота. На смену операции "Возрождение надежды" пришла "Продолжение надежды", в которой американские спецназовцы применяли оружие против безоружных мирных жителей, а канадские и бельгийские "миротворцы" были замечены в мародерстве, пытках и убийствах. В итоге все завершилось очередным позором ООН и США – в ходе операции "миротворческие" силы ООН потеряли 132 человека убитыми и несколько сотен ранеными. Последний американский морской пехотинец покинул порт Могадишо 3 марта 1995 года. 15 июня генерал Айдид провозгласил себя президентом страны, но международное сообщество продолжало признавать президентом Али Махди Мухаммеда.



Затем постепенно стали возникать структуры, претендующие на то, чтобы считаться правительством страны. В Арте (Джибути) в апреле-мае 2000 года прошла конференция, в ходе которой было объявлено о создании Переходного национального правительства Сомали. Президентом был избран выпускник биофака МГУ Абдулкасим Салаад Хасан. В 2004 году ситуация резко обострилась в связи с появлением на политической арене новой серьезной силы – Союза исламских судов (СИС). Преемником СИС стала новая исламистская группировка "Харакат аш-Шабаб аль-Муджахидин" (связана с запрещенной в России "Аль-Каидой"*) и "Исламское государство* в Сомали" (ячейкой запрещенного в России ИГ*), контролирующими почти весь юг и центр страны, включая половину районов столицы страны Могадишо. Часть территории находится под контролем других вооруженных группировок.



Гражданская война продолжается, на долю жителей страны выпало множество иных тяжелых испытаний: голод, болезни, засухи и наводнения. Сегодня Сомали входит в пятерку беднейших в мире и возглавляет рейтинг государств с самой высокой в мире угрозой терроризма. Для примера: 15 июля как минимум пять человек погибло, еще не менее 20 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу.



Россия не могла не откликнуться и оставаться безучастной: 24 января в морской порт Могадишо была доставлена вторая партия российской гуманитарной продовольственной помощи – 25 тысяч тонн пшеницы, которые переданы на безвозмездной основе. Ранее груженое зерном российское судно причалило к берегам Сомали 30 ноября 2023 года. МИД РФ поздравил власти Сомали с избранием в новый состав непостоянных членов СБ ООН. Осталось неизвестным, были ли направлены аналогичные поздравления Греции и Дании, хотя они также войдут в состав этого органа 1 января 2025 года на двухлетний срок. И голосовать по всем вопросам все они будут одинаково – так, как потребуют США.



Между тем очевидно, что нынешний президент Федеративной Республики Сомали Хассан Шейх Махмуд взял курс на военно-политическое сближение с Соединенными Штатами в расчете на обеспечение сохранения своей власти. Посольство США в Могадишо, закрытое в 1991 году, возобновило работу в 2018-м. Для справки: российского посольства в Могадишо нет, интересы нашей страны представляет (по совместительству) посол РФ в Республике Джибути. Делегация Сомали приняла участие в "мирном саммите по Украине", организованном Госдепом США 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке, и поддержала антироссийское итоговое коммюнике. А в феврале министерство обороны подписало соглашение с Пентагоном об оказании помощи в подготовке сомалийских ВС для борьбы с терроризмом (предусматривается создание пяти учебно-тренировочных баз). Особенно интенсивное обучение получат бойцы элитной бригады "Данаб", которую часто называют придворной. В июне президент Сомали подписал указ о создании в национальных ВС новых органов военного управления с задачами, как у аналогичных структур западных партнеров.



Помимо США, власти Могадишо пытаются заручиться поддержкой и других стран НАТО. Так, еще в 2017 году военную базу в Могадишо открыла Турция. В феврале 2024-го в ходе визита министра обороны Сомали в Анкару было подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны и экономики сроком на 10 лет, а в июле президент Р. Эрдоган представил парламенту предложение увеличить турецкое военное присутствие в Сомали, а Министерство энергетики Турции объявило, что отправит к берегам Сомали глубоководное исследовательское судно для разведки нефти и газа в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в области углеводородов. Охрану работ будут осуществлять турецкие боевые корабли, что выглядит совсем не лишним. В 2023 году пираты возобновили активную деятельность после более чем десятилетнего перерыва. При этом вскрылись тайные связи между лидерами пиратских группировок и британскими компаниями (прежде всего, Lloyd’s), специализирующимися в сфере страхования морских грузоперевозок.



В июле Сомали на внеочередном совете министров ратифицировала соглашение об обороне с Египтом, а также объявила о закрытии консульств Эфиопии в Харгейсе и Гароуэ – столицах самопровозглашенных непризнанных регионов Сомалиленд и Пунтленд. Содержание соглашения не разглашалось, однако известно, что в январе 2024 года президент Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с президентом Сомали в Каире заявил, что Египет, если его попросят вмешаться, не допустит угрозы безопасности Сомали и ее народу. Понятно, что это послание в адрес Эфиопии, у которой непростые отношения как с Египтом, так и Сомали. Особое раздражение Могадишо вызвал тот факт, что 1 января 2024 года Аддис-Абеба договорилась с Сомалилендом о строительстве военно-морской базы в порту Бербера.



В ответ премьер-министр Эфиопии Абий заявил: "Мой совет: не тратьте деньги, путешествуя по другим странам и обвиняя нас, когда есть возможность приехать к нам. Мы готовы к обсуждению", – сказал он, добавив, что потраченные на поездки средства лучше было бы потратить на то, чтобы "заасфальтировать в столице улицу длиной в один километр или построить хотя бы одну школу в Могадишо, что принесло бы пользу людям". Примечательно, что посредником в переговорах между Аддис-Абебой и Могадишо выступила Турция. Министры иностранных дел Эфиопии и Сомали прибыли для этого 1 июля в Анкару, но прямых встреч не провели, договорившись продолжать диалог и провести новый раунд переговоров 2 сентября.



В настоящее время некую условную стабильность в Сомали обеспечивает воинский контингент Африканского союза (АС) в Сомали (ATMIS, 11 тыс военнослужащих). ООН предпочла дистанцироваться и делегировала АС соответствующий мандат, финансирование взял на себя ЕС, исходя из убеждения, что магической силой в Африке обладают не местные колдуны со своими снадобьями, а шелест еврокупюр. США разделяют такой подход и рассчитывают, что сумеют вместе с партнерами обеспечить подготовку местной лояльной армии под контролем Африканского командования, которое получит полный доступ и свободу действий на стратегически важном полуострове, что становится все более актуально в связи с угрозой хуситов в Йемене.



Не без давления Вашингтона и Брюсселя власти Могадишо уже неоднократно обращались к АС с требованием вывода "миротворцев". Однако когда в АС объявили, что контингент будет выведен к 31 декабря 2024 года, Могадишо неоднократно пытался замедлить вывод иностранных войск, "чтобы не допустить вакуума безопасности". 23 июня АС согласился с идеей создания новой миссии, пусть и гораздо меньшей численности. Опасения официальных властей в Могадишо небеспочвенны – сомалийская армия (общая численность около 14 тыс.) неспособна противостоять "аш-Шабаб" (примерно 10 тыс. активных боевиков), причем боевиков поддерживает население ряда регионов. В соседних Уганде и Кении также считают, что вывод войск АС приведет к захвату исламистами всей территории Сомали.



P.S. Министерство иностранных дел Сомалиленда "решительно отвергает любое потенциальное размещение турецких военно-морских сил в признанных морских зонах Сомалиленда". Ранее в этом году Могадишо и Турция подписали оборонное соглашение с целью повышения стабильности в регионе, а также экономический пакт, включающий разработку углеводородных ресурсов этого государства Африканского Рога. Источник - Фонд стратегической культуры

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