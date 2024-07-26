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Латвийский полит-блогер Стас Букайнс вместе с дочкой переплыл пограничную реку и попросил убежища в России
22:19 27.07.2024

Латвийский политический блогер попросил убежище в России

Политический блогер из Латвии Станислав Букайнс запросил политическое убежище в России. Об этом "Известиям" рассказал его знакомый, научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов в субботу, 27 июля.



По словам Панкратова, Букайнс пошел на серьезные риски, чтобы покинуть Латвию. Так, он спустился по воде на надувном плоту вместе со своей пятилетней дочерью Моникой.

"Он действительно подвергался уголовному преследованию, это ни для кого не новость. Вопрос только в том, почему прямо сейчас и почему таким способом [была пересечена граница. - Ред.]. При наличии подписки о невыезде можно было выехать в соседнюю страну - в ту же Эстонию, Литву, Финляндию - и там пересечь границу", - сказал Панкратов.

Также собеседник "Известий" отметил, что латвийская служба безопасности могла распространить версию о похищении ребенка и разыскивать Букайнса на этом основании. Панкратов назвал сотрудников службы "абсолютно аморальными людьми".

"В Латвии службу госбезопасности называют за глаза гестапо. Потому что методы одни и те же, их не интересует никакая доказательная база", - сказал он.

Ранее в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк появилось сообщение о том, что Букайнс с ребенком перешли границу России и оказались в Псковской области. Миграционная служба приняла ходатайство о признании его с дочерью беженцами.

По предварительным данным, мужчина говорил, что в Латвии ему грозит уголовное преследование за поездку в Россию, также его подозревают в шпионаже.

Ранее, 26 июля, муж активистки Елены Крейле, получившей три года тюремного заключения в Латвии за демонстрацию российского флага, Андрей Красноперов сообщил, что приговор ей вынесли за "картонные коробки", а флаг РФ у женщины всегда висел вместе с латвийским.

В Латвии в последнее время обострилась русофобская политика. Она коснулась не только выражающих хорошее отношение к РФ, но и граждан России, в том числе тех, кто проживает в республике многие годы. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике проявилась задолго до спецоперации по защите Донбасса.

Сейм Латвии обсуждает пакет законодательных поправок, которые могут привести к высылкам более 3 тыс. граждан РФ, большинство из которых - пенсионеры и их семьи, которые живут в республике со времен Советского Союза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Известиями" 6 июня указала на преследование россиян по принципу гражданства, языка и национальности в Евросоюзе. По ее словам, международные правовые институты деградировали, а дискриминация всего и всех, связанных с Россией, стала нормой в европейских странах.

Источник - Известия
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