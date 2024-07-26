Итальянский журналист Анджело Джулиано попросил убежища в России, после шабаша на открытии Олимпиады

00:00 28.07.2024

Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады



Александра Юдина



Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

В частности, он назвал мероприятие "сатанинским ЛГБТ-проектом", передает РИА "Новости".



Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на "Тайную вечерю" с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это "проявлением вопиющего неуважения к христианам".



Основной скандал разгорелся из-за богохульной пародии на библейский сюжет Тайной вечери – вместо Иисуса и его учеников были представлены бородатая женщина и мужчины в костюмах женщин. Илон Маск назвал номер проявлением вопиющего неуважения к христианам. В схожем ключе высказался и французский епископат, посчитавший происходящее насмешкой и издевательством над христианством



Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.



"Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу", – отметил Джулиано.



Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.



Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.



Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на "Тайную вечерю" на Олимпиаде вызвала международный гнев.