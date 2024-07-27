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Украденная Олимпиада: о спорте лучше забыть, - ФСК
00:05 28.07.2024

27.07.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Шансов на то, чтобы пройти в нормальной атмосфере, у нынешнего сомнительного действа не было изначально

Еще не успев толком стартовать, XXXIII летние Олимпийские игры уже обросли чередой скандалов. Начать хотя бы с того, что Париж, избранный столицей Олимпиады, оказался к ней совершенно не готов, и виной тому тот факт, что для французских властей возможность принимать у себя тысячи спортсменов и миллионы туристов со всего мира стала не почетной обязанностью, как это обычно происходит, а обузой, от которой желательно как можно быстрее избавиться.

Заборы и решетки по периметру, картонные кровати, криминальное окружение, зловонное дыхание водоемов – описание французской столицы, ничуть, к слову, не преувеличенное, скорее напоминает сеттинг какого-нибудь фильма о тюремном быте в мире постапокалипсиса, а не один из некогда прекраснейших и самых романтичных городов мира.

"Последняя Олимпиада перед гражданской войной" – так охарактеризовали происходящие карикатуристы скандально известного издания Charlie Hebdo.

Честно слово, я и вправду не нахожу иных объяснений решению мэрии Парижа разместить Олимпийскую деревню, в которой по традиции живут все спортсмены, в Сен-Дени – парижском районе давно и прочно заслужившем славу криминальной столицы Франции.

"Центр наркоторговли, скупки краденого, проституции, район в котором полиции три часа не давали работать по поиску причастных к теракту на "Стад де Франс". Район, который всегда в топе туристических "мест которых следует избегать в Париже"", – напоминает в своем тг-канале писатель и сценарист Сергей Минаев.

В свою очередь, британская Daily Mail так описала Сен-Дени на своих страницах:

"Столица джихада во Франции: Парижское гетто, где оружие продается через каждые 100 метров, а террористы с легкостью летают в Сирию и обратно".

Стоит ли удивляться, что едва Олимпийская деревня начала заселяться гостями, оттуда сразу же посыпались криминальные новости?

Сначала выяснилось, что у австралийского велогонщика Логана Мартина украли кошелек, рюкзак и некоторые другие вещи. Правда, случилось это еще в Бельгии, по дороге в Париж. И тем не менее начало криминальной истории 33-х Олимпийских игр было положено, ибо, как ни крути, встреча гостей и обеспечение сохранности их багажа – это зона ответственности хозяев Олимпиады.

"Нашу машину ограбили ночью. Хорошо, что велосипедов там не было. Но сумки с велосипедной экипировкой все-таки были. Какое сумасшествие в самом начале поездки! Спасибо за багажные трекеры, мы хотя бы нашли наши сумки, массажный стол. Да! О боже! Все твои вещи на земле, твои перчатки! Обязательно продезинфицируй эту штуку. Я не хочу лежать на этом потом" – так передавали австралийцы свои эмоции от произошедшего.

Затем пришла очередь аргентинцев (похоже, местные грабители решили идти строго по списку, составленному в алфавитном порядке). Главный тренер олимпийской сборной этой страны по футболу Хавьер Маскерано рассказал о том, что у одного из ведущих футболистов были похищены ценные вещи.

"Вчера к нам пришли на тренировку и ограбили нас. Что они украли? У Тьяго Альмейды пропали часы, кольцо, все! И это во время тренировки на Олимпиаде! Мы не хотели ничего говорить после тренировки, но это уже слишком. Очевидно, что нам не нравится, когда такое происходит", – не скрывал Маскерано своего разочарования организацией соревнований.

Впрочем, украденные вещи и испорченное настроение – это даже не симптом, а, скорее, следствие того факта, что популярный некогда международный праздник спорта и сам был украден у зрителей и болельщиков всего мира.

Политические игры, подковерные интриги и коррупционные скандалы, в которых погряз Международный олимпийский комитет (МОК), по сути, не оставляли шансов этим Играм пройти хотя бы в нормальной атмосфере.

Как верно подметила прославленная российская конькобежка, олимпийская чемпионка Светлана Журова, Олимпиада – 2024 в Париже – "это не про спорт"!

Так оно и есть. Парижские "игры" про что угодно, но не про честные соревнования лучших спортсменов. Да и вообще не про спортивные соревнования. И я сейчас даже не говорю о политически мотивированном отлучении от большого спорта российских и белорусских атлетов или о возросшем количестве спортсменов "привилегированных сборных" с терапевтическими исключениями, фактически легализующими допинг.

Я говорю о том, что в последнее время на Западе происходит повсеместно, когда любой фильм, спектакль, сериал, видеоигра и прочий продукт массового потребления из собственно фильмов или игр превращается прежде всего в высказывание его "прогрессивных" творцов, как один придерживающихся исключительно леволиберальных взглядов и поддерживающих современную западную повестку.

Вот и в этот раз устроители сделали с Олимпиадой то же самое. Например, приняв решение, а затем долго и упорно его пиарив о том, что на одном из этапов олимпийский факел понесет трансгендер, ставший к тому же официальным амбассадором Игр.

Еще одним факелоносцем был избран американский рэпер Snoop Dogg, известный не столько своим творчеством, сколько пристрастием к запрещенным веществам, расширяющим сознание. Кстати, поговаривают, что Snoop Dogg пронесет Олимпийский огонь как раз-таки по улицам Сен-Дени, видимо, для того, чтобы в привычной атмосфере ему было наиболее комфортно.

Какое отношение американский рэпер имеет к Франции, вопрос риторический. Видимо, такое же, как и его "коллега", французский трансгендер, к спорту.

Но если вы полагаете, что происходящей вакханалией возмущаются только у нас, в России, то уверяю вас, это не так. Простые болельщики со всего мира прекрасно понимают, что их ждет и потому просто не желают тратить свое время и деньги, причем немалые, на финансирование этого шабаша и массово игнорируют "ворованную" Олимпиаду.

Как пишет Financial Times, Франция столкнулась с проблемой низкого спроса на билеты.

"В Париже остается более четверти миллиона невостребованных билетов, что означает следующее: на церемонии открытия в пятницу будет много пустых мест", – говорится в публикации.

Российский журнал "Правила жизни" отмечает, что за 3 дня до церемонии открытия непроданными оставались еще свыше 270 тысяч билетов. Вы только вдумайтесь в эту цифру!

По мнению экспертов, факторами, повлиявшими на сложившуюся ситуацию, стали высокие цены на билеты и жилье в Париже, беспокойство по поводу мер безопасности и санитарных условий.

Накануне начала Игр глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал спортсменов всего мира перестать молчать и присоединиться к общественному расследованию с жалобами на руководство МОК. В открытом письме, размещенном на официальном сайте ассоциации, Кремлев заявил, что запускает общественное расследование против президента МОК Томаса Баха и его команды c фиксацией всех допущенных ими в отношении спортсменов нарушений.

При несомненной поддержке этой инициативы, все же вынужден признаться в скептическом отношении к ее эффективности. Увы, на мой взгляд, международного олимпийского движения, каким оно задумывалось бароном де Кубертеном, давно уже нет – оно украдено, распилено, развалено и извращено ушлыми функционерами вроде Баха и ему подобных. И пытаться спасти сегодня Олимпийские игры – дело заведомо пропащее. Тут уж впору вспомнить слова другого француза поэта Эжена Потье, предложившего в своем знаменитом "Интернационале" "до основанья, а затем…".

Только снеся подчистую уродливое сооружение нынешнего МОК, со всеми его обитателями, мы получим возможность на обломках этого кадавра построить нечто новое, настоящее, искреннее. В противном же случае присосавшиеся к большому спорту упыри грозят умыкнуть у нас не только Олимпийские игры, но и вообще все международное спортивное движение, которое по определению не может принадлежать никому, ибо является достоянием всех и каждого.

Источник - fondsk.ru
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