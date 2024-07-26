Ракеты ливанской "Хезболлы" попали в израильскую деревню на Голанах - 9 погибших

00:12 28.07.2024

Израиль сообщил о гибели девяти детей в результате ракетной атаки "Хезболлы"

Ливанская "Хезболла" нанесла ракетные удары по деревне Мадждаль-Шамс на территории Голанских высот, часть которых контролируется Израилем. По последним данным, в результате погибли десять человек, включая детей и подростков, около 30 человек ранены, сообщили израильские власти. "Хезболла" причастность к ударам отрицает. Израиль пригрозил боевиками нанести "жесткий ответ" и предупредил о приближающейся полномасштабной войне с группировкой и Ливаном.



Израильская служба безопасности и военные на месте ракетных ударов



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вечером сегодня, 27 июля, зафиксировала запуски более 30 ракетных снарядов со стороны Ливана, некоторые из которых были перехвачены системой ПВО. Одна из ракет была выпущена по футбольному полю в Мадждаль-Шамсе.



"От ракеты, выпущенной ''Хезболлой'' пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. На данный момент убито девять израильских детей и подростков, более 30 получили ранения",- сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Он добавил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху проводит консультации со службами безопасности. Позднее в скорой помощи Израиля уточнили, что число погибших возросло до десяти.



Позднее ЦАХАЛ, ссылаясь на разведданые, подтвердил, что ракета была запущена боевиками "Хезболлы". "Мы не несем ответственности за запуск ракеты по поселку Мадждаль-Шамс, бойцы исламского сопротивления не причастны к этому обстрелу",- говорится в заявлении "Хезболлы", которое приводит AFP.



Правительство Ливана осудило атаки на гражданское население на Голанских высотах и призвало к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах. Заявления премьер-министра Ливана Наджиба Микати передает телеканал Al Jazeera.



Министр иностранных дел Исраель Кац обсудил произошедшее с Биньямином Нетаньяху, который сейчас находится с визитом в Вашингтоне и уже попросил ускорить свой вылет обратно в Израиль. "Нет сомнений, что ''Хезболла'' перешла все красные линии",- сказал господин Кац журналистам. Как пишет Channel 12, министр заявил, что Израиль приближается к полномасштабной войне с ливанской группировкой. Он поручил своему ведомству готовиться к кампании по всему миру, чтобы добиться легитимности действий в Ливане.



Лусине Баласян