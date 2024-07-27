Игорь Мальцев: Русофобию надо сначала искоренить в России

00:19 28.07.2024

27 ИЮЛЯ 2024,



Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.



Игорь Мальцев

писатель, журналист, публицист



Похоже, что понятие "русофобия" из разряда оплеванных превращается в юридическую дефиницию. Это следует из новой концепции противодействия экстремизму, предложенной на днях МВД. Что может полностью перевернуть не только самоощущение русских, но и поменять правила игры в целом. А то раньше – как оно было? При слове "русофобия" заливисто смеялась так называемая "интеллигенция" и тыкала пальцем – типа, смотри, Зина, эти лапотные обиделись!



Более того, именно в этих кругах было сформулировано и продвинуто мнение, что "русофобия" – это пропагандистский термин.



Правда, вдруг оказалось, что эта часть интеллигенции сильно отвлеклась на сопереживание Украине и на успехи израильской армии в деле уничтожения гражданского населения Газы. Ну, и немного на рекламные рассказы о том, что у Байдена крепкое рукопожатие – не то, что у Путина.



Но мы-то остались вполне себе один на один с русофобией в реале, она перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. А также по принципу коллективной ответственности, которую раньше приписывали только практикам из НСДАП. Но это по "внешнему контуру", как говорят малограмотные политики среднего звена.



А на внутреннем, простите, "контуре" мы остались с деятелями культуры, которые оказались настолько нечувствительны ментально, что продолжили делать то, что делали последние лет тридцать, – объяснять русским, что они не такие, как цивилизованные страны, что они бесталанны, не то, что те, кто вынужден покинуть "эту страну". И последняя мода – объяснять, что русские – колонизаторы, отобрали у коренных народов не только Сибирь, но и Амур, и Камчатку с Чукоткой, и по этому поводу подлежат "деколонизации".



Впрочем, эта тема появилась буквально в один день во всех "оппозиционных" СМИ и бложиках, что является неубиваемым признаком того, что именно с этого дня было открыто финансирование. Даже если НКО имели разные названия и профиль.



При этом русские должны были просто воспринимать все обвинения молча. Потому что на вопрос: "Это что было – уже русофобия или еще нет?" они могли услышать только одно: "Заткнись, имперское быдло, иди работать, пока мы тут делаем высокую международную культуру в "Гараже".



Прикольно то, что именно эти группы населения совершенно точно на уровне черепомерки отлично понимают, что их адресат именно русские, хотя на публику они же отказывают русским в создании общности. Хотя, как бы, у нас по государственным документам именно русские являются государствообразующим народом. Но так как никто даже не озадачился определением – а кто же тогда этот самый русский, то можно сделать вид, что его не существует. Вот буквально все существуют, а русских, как народа, нет. Народ-призрак. Потому что если ненароком он себя ощутит общностью, то это будет национализм.



Все другие ощущают, и это правильно. И это не национализм. А если даже национализм, то это потому, что вы – колонизаторы. Точка.



Набор попыток определения русских как будто нарочно был создан, чтобы либо запутать, либо разрушить, либо дискредитировать определение – то нам говорят, что русский – это каждый, кто говорит на русском и любит Достоевского. Тогда я уж и не знаю, кто я, – если говорю на разных других языках, люблю Led Zeppelin, уважаю Ницше и царского генерала Маннергейма, а также Салазара с Сарамагу, так по этому определению я англичанин, немец, португалец или финн? Нет.



При этом, оказывается, никакой другой народ к себе такие определения как-то не готов применять. Некоторые – только по наличию хутора в анамнезе, кто-то только по маме, некоторые строго по Бандере, и протиснуться туда невозможно. И только русский народ, который, как оказалось, можно совершенно не брать в расчет, но можно выставить ему счет, стоит, распахнув руки и карманы, и готов акцептировать каждого, кто скажет, что однажды читал Достоевского и понял, что он – антисемит.



То, что русские – наименее защищенная часть населения, поняла не только интеллигенция, но и многочисленные этнические группировки. Все поняли, что за русских женщин никто не заступится, за русских парней никто не заступится, за русского мужчину никто не пойдет штурмовать с травматами и BMW полицейский околоток. У русских нет никаких "старшин", никакого GR, да и с PR совсем никак. А как можно уважать таких людей? Они даже не смогли вырасти в одном ауле. Ущербные.



И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских. Как можно определять разжигание этнической розни против народа, которого нет? Поэтому так смеялись над словом "русофобия", ходя по русским головам буквально в сапогах.



В существующей редакции термин "русофобия" выглядит довольно расплывчатым. Он нуждается в более точном описании, но даже таким он позволяет усилить защиту русского населения как носителя русского языка и культуры (еще одна попытка самоопределения).



Четкое определение русофобии, экстремизма и ксенофобии позволит эффективно противостоять внутренним угрозам, потому что хрен с ней, с этой Европой.



Наши местные, вовсе не европейские, шовинисты из национальных регионов, выросшие на националистических и сепаратистских идейках, систематически попирают права русского населения. Русофобные идеи также распространяют и в среде приехавших "на работу" мигрантов. Эти атланты стали как-то слишком активно расправлять плечи. И делают это без уважения. И это активно поддерживают те же люди, которые нам тут прокачивают антиколониальную повесточку, они же старательно конструируют этнические конфликты в русских городах.



Самое, конечно, парадоксальное, что главной задачей должно стать искоренение русофобии внутри самой России. Как такое стало возможным? Люди долго над этим работали – начиная с писателок, кончая режиссерками обоего пола. И улицу тоже окучивали, не без этого.



Так что нормативно-правовое значение понятия "русофобия" запустит целую цепь других решений.



И это правильно, потому что общество требует справедливости.



Кстати, очень русская черта.



27.07.2024