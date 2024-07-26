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Венгрия и Словакия отомстят Украине за проблемы с транзитом нефти, - Игор Даниш
00:30 28.07.2024

Pravda
Словакия
26 июля 2024
Киевский гамбит. Украина подрывает доверие, и это может вернуться ей бумерангом
Pravda: Венгрия и Словакия отомстят Украине за проблемы с транзитом нефти

Решение Украины наказать Венгрию и Словакию, частично остановив транзит российской нефти, вряд ли не было согласовано с руководством ЕС, пишет Pravda. Киев зря подрывает доверие людей в соседних странах. Этот шаг ему еще аукнется, предупреждает автор статьи.
Каждая страна должна поддерживать как можно более дружественные отношения с соседями, особенно если с большим соседом она воюет. Однако Украина решила наказать Венгрию и Словакию и намеренно остановила часть российских поставок нефти для них обеих.

Конечно, Киев поступил очень изощренно. Еще в июне он включил российского поставщика "Лукойл" в санкционный список и тем самым лишил его права транспортировать нефть через Украину в Венгрию и Словакию. Нет, нефть через Украину не перестала течь совсем, потому что "Словнафт" импортирует нефть из России еще и с помощью "Роснефти" и "Татнефти". Больше всего поставляется по трубопроводу "Дружба" - 70% нефти, и из них доля "Лукойла" не дотягивает и до 50%. Таким образом, нас лишили около 30%. Кроме того, срок исключения из санкций, сделанного Евросоюзом для импорта российской нефти в Словакию, Чешскую Республику и Венгрию, истекает в конце года. Компании MOL и "Словнафт" к тому моменту должны полностью переориентироваться на нерусскую более легкую нефть. Но дело не в этом. Дело в том, что наказывают в данном случае не Россию и не "Лукойл", потому что российская компания, как это происходит с нефтью и газом уже два года, продаст свои продукты на каком-нибудь другом рынке мира (ведь при Моди в Индии 100 миллионов домохозяйств подключили к газу). В данном случае пострадают Словакия и Венгрия, страны-члены Европейского Союза. И делается это намеренно. Пострадает и сама Украина, потому что "Словнафт" покрывает рынок нефти на Украине (его доля десять процентов). Украинские автолюбители и перевозчики ощутят все последствия непосредственно на себе. Как и мы. Неужели задумка в том, чтобы выстрелить самим себе в ногу? Отнюдь. Главное тут наказать Венгрию, Виктора Орбана, и Словакию. Об этом в интервью "Политико" проговорилась один недалекий украинский депутат. Вот только наказано будет не правительство, а народ, то есть граждане, компании и экономика.

Киев могут не устраивать действия Будапешта, но это не значит, что нужно "воевать" с Венгрией. О Словакии и Роберте Фицо украинцы пусть вообще молчат. Пусть Фицо зачастую высказывается слишком остро и даже едко, в итоге он поддерживает все шаги Европейского Союза, и мы помогаем Украине, пусть и именно так, как кому-то хочется. Споры вокруг обороны словацкого воздушного пространства говорят о том, что мы помогли украинцам даже сверх наших возможностей. И давайте говорить начистоту, Киев не решился бы на такой радикальный шаг в отношении западных соседей (членов Европейского Союза), если бы не получил "добро" от лидеров ЕС.
Да, Орбан без согласования отправился в авантюристскую "миротворческую" поездку в Киев, Москву и Пекин, которая была заранее обречена на провал. Вес Венгрии в мировой политике невелик, да и Будапешт не посоветовался с ЕС. Хотя Венгрия - суверенная страна, она должна в первую очередь помнить о евросоюзном единстве, раз является членом клуба. С другой стороны, если раньше французский президент позволял себе звонить в Москву Путину, он уж точно не спрашивал мнения малых стран Европейского Союза. Получается, в ЕС некоторые государства более суверенные, чем другие?

Однако Орбан копит проблемы годами. Он играет с Брюсселем в кошки-мышки. Сначала он подрывает основы правового государства, потом блокирует, шантажирует и тянет время, чтобы наконец "сторговаться" ради собственных интересов. Командный игрок, один из нас, поступает иначе. Поэтому Евросоюз во время полугодового председательства дает ему это понять. Только почему должна страдать еще и Словакия? Только потому, что Фицо во многом вторит Орбану?

Спор вышел на уровень Европейской комиссии. Словацкий премьер и министры ведут переговоры с украинскими партнерами. Будем надеяться, что "недоразумение" вскоре разрешится. Вообще же Украина зря подрывает доверие людей в соседних странах. Вскоре это может вернуться ей бумерангом.

Игор Даниш (Igor Daniš)

Источник - иноСМИ
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