Колонна "вагнеровцев" попала в засаду сепаров-туарегов в африканском Мали - 20 убитых, есть пленные

08:24 28.07.2024

"Вагнеровцы" попали в засаду в Мали, есть многочисленные жертвы



Колонна "вагнеровцев" попала в засаду в африканском Мали



Как сообщается, число погибших – не менее 20 человек, среди них редактор телеграм-канала Grey Zone. Сообщения в канале Grey Zone не обновляются с 23-го июля.



В сообщениях говорится, что "вагнеровцы" действовали во взаимодействии с малийской армией. Оказались подбиты несколько единиц техники, а также вертолет Ми-24, который пытался прикрыть бойцов ЧВК. Среди "вагнеровцев" есть и пленные, которых сейчас пытаются обменять.



Туареги - африканское племя, которое больше века пытается силовыми методами создать независимое государство на континенте. Среди них есть и радикальные исламисты.



: РОМАН КАМАНИН