СВР помогла предотвратить покушение на Иванишвили и госпереворот в Тбилиси

09:20 28.07.2024

СВР помогла предотвратить покушение на Иванишвили и госпереворот в Тбилиси

В Грузии раскрыт заговор против правящей партии, но жизни ее лидеров все еще под угрозой



Станислав Тарасов



Служба внешней разведки России (СВР) редко выходит с публичными заявлениями. Когда такое происходит, это воспринимается либо как публичная фиксация какого-то важного события, связанного с работой спецслужб, либо серьезное предупреждение противнику о нежелательности проведения им той или иной акции, демонстрация, что "ситуация под контролем".



Именно в таком контексте следует трактовать сделанное в первых числах июля заявление СВР о попытках США добиться смены власти в Грузии. В нем указывалось, что американская администрация разработала кампанию по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", с обвинениями Москвы во всех бедах республики, а ключевую роль в этом плане сыграет президент Саломе Зурабишвили.



Помимо этого, СВР констатировала, что США дали команду оппозиции начать планирование протестов в Тбилиси, которые могут включать "сакральную жертву" среди участников для возбуждения "народного гнева" против властей.



В то же время очевидно, что в открытом тексте заявления СВР обозначалась только определенная часть добытой разведкой информации.



Позже последовало интригующее дополнение. Заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов заявил, что "Россия поможет властям Грузии предотвратить государственный переворот, если Тбилиси попросит Москву о помощи".



Казус в том, что при нынешнем состоянии отношений между Россией и Грузией трудно предполагать публичное обращение Тбилиси к Москве для организации содействия в предотвращении переворота. В то же время такой ход со стороны Грузия на негласном уровне не исключен.



Возможно, так оно и было, когда грузинские спецслужбы сообщили о разоблачении масштабного заговора, участники которого намеревались насильственным путем, через теракты, свергнуть власть. Жертвой должен был стать почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.



По данным спецслужбы, покушение организовывали и финансировали проживающие на Украине бывшие грузинские чиновники. Это подтвердил один из подозреваемых на допросе, добавив, что, помимо Иванишвили, планировались убийства и других высокопоставленных членов правительства.



Ранее глава кабмина Ираклий Кобахидзе тоже говорил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему. В частности, перечислил меры, которые западные политики могут принять в случае преодоления парламентом Грузии вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо - должны быть осторожны".



Правда, "охота" на Иванишвили со стороны спецслужб Украины и стоящим за их спинами Западом ведется не только потому, что он является негласным лидером Грузии. Считается, что он сохраняет связи с Москвой. Грузинскую оппозицию в этом вопросе поддерживают представители украинских властей - например, один из соратников Зеленского Давид Арахамия.



Связано это еще и с тем, что Иванишвили, уже дважды якобы уходивший из политики, на этот раз заявил, что вернулся из-за "сложной геополитической ситуации", имея в виду, прежде всего, предстоящие 26 октября парламентские выборы с целью предостеречь учрежденную им партию "Грузинская мечта" от "искушений" и ошибок, пересмотреть кадровую работу, скорректировать видение по вопросам внешней и внутренней политики.



Не случайно было и то, что с марта 2022-го, то есть сразу после начала СВО России на Украине, на Западе началось массированное давление на самого Иванишвилии. В этой связи его адвокаты заявляли, что "неформальные западные санкции" были введены против основателя "Грузинской мечты" потому, что он "не согласился с требованием США и ЕС открыть в Грузии второй фронт против России".



Сейчас, когда его партия занимает прочную лидерскую позицию в стране, несмотря на давление как внутри, так и со стороны Европы, Запад решил включить против действующей власти в Тбилиси политический террор и механизмы "цветной революции".



Кстати, грузинским спецслужбам осенью 2023 г. удалось предотвратить попытку запустить украинский сценарий и повторить киевский Евромайдан. Причем одним из инициаторов был назван Георгий Лордкипанидзе, бывший заместитель министра внутренних дел Грузии при Саакашвили, перебравшийся затем с ним на Украину, а ныне замглавы военной разведки незалежной.



После этого было решено запустить план "Б": убийство Иванишвили, ослабление и, возможно, даже политическое разложение правящей партии накануне парламентских выборов, и бросок во власть.



В противном случае правящая партия побеждает на выборах, для Иванишвили открывается дорога к президентскому посту в Грузии. Тогда политику в стране публично будет координировать человек, де-факто находящийся под западными санкциями. А так исчезают не только надежды сделать Грузию орудием против России, но и открываются горизонты для дрейфа страны в евразийском направлении.



Сам Иванишвили хорошо психологически чувствует ситуацию. Выступая во время официального открытия предвыборной кампании "Грузинской мечты", он говорил, что целью партии является "недопущение повтора украинского сценария в стране, потому что в случае вступления в войну Грузия получит еще хуже результаты, чем Украина", и в этой связи первостепенную важность имеет выигрыш короткого промежутка времени" до парламентских выборов 26 октября.



Есть еще один важный момент. Выборы в Грузии состоятся за 10 дней до 5 ноября, окончания президентской гонки в США. Успеют ли Штаты до этого времени совершить переворот в Тбилиси и будет ли им вообще дело до ситуации в Закавказье?



Другое дело, если демократам в США удастся остановить Трампа и в качестве фоновой поддержки в их борьбе будет выставляться предполагаемый "грузинский переворот".



Пока же "план А" выглядит следующим образом. Запад и грузинская оппозиция объявят нелегитимными назначенные на 26 октября парламентские выборы и под этим предлогом начнут очередную "цветную революцию".



Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе считает, что "многое зависит от того, насколько монолитной и активной будет „Грузинская мечта" в предвыборный период, и от внешних факторов и от попыток дестабилизировать ситуацию непосредственно перед выборами".



По его мнению, разоблачение покушения на Иванишвили и подготовки к перевороту, "скорее всего, если и повлияет на итоги выборов, то очень незначительно".



Опасность в том, что коллективный Запад, проигрывая на Украине, может попытаться взять реванш в Закавказье и начать с грузинского плацдарма. В этой связи президент Зурабишвили уже стала действовать по новой американской методичке, вводя в эпицентр противостояния Конституционный суд, куда был инициирован поток исков по отмене закона об иноагентах.



Положение усугубляется тем, что прежняя грузинская система международных отношений "рассыпается", а политический кризис является всего лишь внутренним проявлением этого сложного процесса.



В то же время не стоит ожидать, что Грузия и "после Украины" быстро откажется от евроатлантического курса, хотя можно прогнозировать расширение ее экономических контактов и с Россией, и в сторону регионального взаимодействия.



Но как бы там ни было, для Тбилиси приближается момент принятия важных решений, чтобы вырваться из опасной ловушки, когда США и ЕС пытаются выставить ее в роли геополитического волнореза для России в Закавказье. Но надо решить главное: удачно перепрыгнуть барьер выборов 26 октября. Так что главные битвы Грузии еще впереди.