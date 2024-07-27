Восточные гиганты объединяются: стратегическое партнерство Ирана и России, - Мухаммед Али Санаубари

09:22 28.07.2024

Al Mayadeen

Ливан



Восточные гиганты объединяются: стратегическое партнерство Ирана и России

Al Mayadeen: Россия и Иран подпишут соглашение о партнерстве на саммите БРИКС



Иран лавирует в сложном ландшафте международных отношений, пишет Al Mayadeen. Запад хочет поставит его на колени. Но Тегеран четко стремится поддерживать прочные связи с Москвой согласно принципу "достоинство, мудрость и благоразумие".



Под динамичным руководством новоизбранного президента Масуда Пезешкиана российско-иранские отношения ожидает дальнейшее укрепление. Опираясь на прочный фундамент, заложенный покойным президентом Эбрахимом Раиси, администрация Пезешкиана стремится к углублению этого стратегического союза.



Возросшая дипломатическая активность в отношениях Тегерана и Москвы обещает не только укрепить экономические и политические связи, но и свидетельствует о продолжении успешного сотрудничества и взаимной поддержки на мировой арене. Пока обе страны разбираются в сложной паутине международных отношений, их партнерство обещает стать ключевой силой в формировании региональной стабильности и глобальной геополитики.



Из Тегерана в Москву



Президент России Владимир Путин поспешил поздравить Пезешкиана с победой на выборах и выразил оптимизм в отношении того, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться.



Лидеры подчеркнули общность интересов и продолжение сотрудничества в рамках влиятельных международных и региональных организаций: Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Тот факт, что Путин пригласил Пезешкиана принять участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани, лишь доказывает прочность российско-иранских отношений.



Подписание соглашения о всестороннем сотрудничестве между Ираном и Россией является весьма ожидаемым и представляет собой важный шаг в укреплении партнерства между двумя странами. В ходе телефонного разговора с Путиным президент Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран продолжит расширять и укреплять отношения с Москвой. Россия и Иран готовят 20-летнее соглашение о партнерстве; переговоры ведутся с конца 2021 года. Пезешкиан выразил готовность подписать его на полях саммита БРИКС в Казани.



В саммите БРИКС примут участие страны-основатели - Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР - и несколько новых членов. Этот формирующийся глобальный блок превращается в грозное и конкурентоспособное образование во многом благодаря согласованным усилиям России, Ирана и Китая. Ожидается, что сотрудничество между странами изменит геополитический ландшафт, а президентство Пезешкиана ознаменует новую эру российско-иранской дружбы.



Объединенный фронт: проверенный временем союз Ирана и Восточного блока



После победы Пезешкиана на президентских выборах западные СМИ заговорили о том, что Иран должен выбрать между укреплением связей с Западом и сохранением своих исторических союзов с Россией и Китаем. Этот нарратив подразумевает неизбежный компромисс и предполагает, что тесное сотрудничество с Европой и Соединенными Штатами автоматически приведет к обострению отношений с Москвой и Пекином.



Однако при более глубоком анализе обнаруживается явное противоречие в мотивах партнерства Ирана с этими мировыми державами. Укрепление отношений одновременно как с Западом, так и с Россией противоречит иранской внешней политике. Президент Пезешкиан установил четкие рамки для внешней политики Тегерана, особенно в отношении его восточных альянсов. В своей статье для Tehran Times он [Пезешкиан] подчеркнул, что Россия и Китай поддерживали Иран в трудные времена, и добавил, что очень ценит эту дружбу.



25-летнее всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем является важнейшим примером подхода Ирана к глобальной дипломатии. Его цель - развитие взаимовыгодных отношений в условиях резко меняющейся геополитической обстановки.



Это стратегическое видение выходит за рамки двусторонних отношений и включает в себя готовность Ирана к более глубокому участию в меняющемся мировом порядке. Мир все стремительнее движется к многополярности, которая положит конец американской гегемонии.



Президент Пезешкиан подтвердил приверженность Ирана укреплению сотрудничества со своим стратегическим соседом - Россией. Эта приверженность распространяется на различные структуры, включая БРИКС, ШОС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это отражает стратегические интересы Ирана касательно региональной стабильности, экономической интеграции и продвижения на Восток, как это успешно делал его предшественник Эбрахим Раиси.



Избранный президент Ирана, напротив, критически оценивает политику Запада, особенно в свете невыполнения им своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Он справедливо критикует односторонние ожидания, навязанные Ирану, и подчеркивает принудительную политику США, которая не уважает принципы иранского суверенитета.



По сути, основы, цели и мотивы, определяющие отношения Ирана с этими мировыми державами, кардинально отличаются, и подход президента Пезешкиана направлен на использование уникальных преимуществ каждого партнерства для продвижения национальных интересов Тегерана на глобальной арене и перемещения по сложному пути дипломатии с проницательностью и прагматизмом.



Стратегический суверенитет Ирана: "достоинство, мудрость и благоразумие"



Позиция президента Масуда Пезешкиана в отношении политики США - это не личная инициатива, а ответ на неконструктивные заявления американской администрации относительно переговоров даже с новым иранским руководством, которое открыто для сотрудничества со всеми странами. Поэтому у новоизбранного президента сформировалось стойкое убеждение, что политика США основана не на уважении принципов независимости и суверенитета государств, а на "враждебности".



Чтобы понять тенденции внешней политики Пезешкиана, необходимо обратиться к его электоральной базе. Победа Пезешкиана на выборах объясняется его консерватизмом и твердой приверженностью принципам Исламской Республики, которые он неоднократно повторял в каждом выступлении во время своей избирательной кампании.



Его следование этим принципам, которые находят глубокий отклик у иранских избирателей, отражает основные ценности внешней политики Ирана: "достоинство, мудрость и благоразумие". Эти принципы будут определять подход Пезешкиана к внешней политике, укрепляя его приверженность основным убеждениям нации.



Как бороться с Западом, когда тот стремится внести в список террористов Корпус стражей исламской революции (КСИР) - официальное подразделение вооруженных сил Исламской Республики Иран, внесшее вклад в защиту иранских земель в ходе Первой войны в Персидском заливе, в которой участвовал сам Пезешкиан?



Как без трех принципов, которые подчеркивает Пезешкиан - "достоинства, мудрости и благоразумия", - можно справиться с Соединенными Штатами, которые вероломно убили командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) Касема Сулеймани? Сам избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал этот акт "государственным терроризмом".



Запад хочет, чтобы Иран сдался и встал на колени. Поэтому его требования растут по мере усиления власти Тегерана. После заключения ядерной сделки Запад потребовал от Ирана отказаться от ракетной программы. Затем он потребовал отказаться от оборонных отраслей промышленности, важнейшей из которых является производство беспилотников. Далее он потребовал разорвать отношения с "Осью сопротивления", а сегодня Запад заявляет, чтобы Тегеран отказался от углубления отношений с Россией и Китаем. Но эти требования неприемлемы для иранского руководства, считающего подобные союзы необходимыми для обеспечения суверенитета и безопасности страны.



Несмотря на надежды некоторых очарованных Западом и Соединенными Штатами реформистов, что после Раиси произойдет сдвиг во внешней политике Ирана, подход Пезешкиана основан на прагматичной и исторически обоснованной перспективе. Избранный президент привержен сбалансированной и гибкой дипломатической позиции, поскольку отношения между Ираном и Россией уходят корнями в глубину веков. Не стоит забывать, что Советский Союз был первой страной, признавшей Исламскую Республику Иран, что создало основу для прочного и стратегического партнерства между Тегераном и Москвой.



В заключение следует отметить, что укрепление российско-иранских отношений при президенте Пезешкиане - это не просто политический выбор, а необходимость, продиктованная историческими союзами и геополитическими реалиями современного мира.



Автор: Мухаммед Али Санаубари (محمد علي صنوبري).