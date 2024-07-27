Россия и Китай поставили на уши Пентагон, отрепетировав боевые действия на Аляске

09:25 28.07.2024

Как Москва и Пекин готовятся к схватке с НАТО за Северный морской путь



Дмитрий Родионов

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Александр Перенджиев

Всеволод Шимов



Авиагруппа в составе ракетоносцев Ту-95МС ВКС РФ и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана, говорится в сообщении нашего Минобороны.



В новом районе совместных действий российские и китайские экипажи отработали взаимодействие на всех этапах воздушного патрулирования.



Стратегическую авиацию РФ и Китая прикрывали многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С ВКС России. Продолжительность полета составила более пяти часов. По данным Минобороны, "на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств".



Очевидно, американцы занервничали. Особенно их бесит, видимо, тот факт, что РФ и КНР проводят подобные акции совместно. Но что это было? Сигналы? Демонстрация силы? Подготовка к реальной войне?



- Демонстрация возможностей и ответ на активность американской авиации у российских границ, - считает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



"СП": В последнее время американские "стратеги" постоянно летают у наших границ? Как это понимать?



- Это закономерное следствие расширения НАТО и его приближения к российским границам. Для того альянс и расширялся, чтобы американская стратегическая авиация могла беспрепятственно кружить у российских границ, в непосредственной близости от наиболее густонаселенных территорий страны.



"СП": А они понимают, что у нас тоже есть стратегическая авиация, и мы можем ответить тем же? Почему в Пентагоне так задергались?



- Военное сотрудничество Москвы и Пекина, конечно, нервирует Вашингтон. На сегодня у России нет военного альянса, который мог бы быть настоящим противовесом НАТО. Появиться нечто подобное может только в союзе с Китаем. Но здесь нужно понимать, что Пекин не рвется к фронтальному противостоянию с США



"СП": Почему Аляска? Там у нас особые интересы? Или для США это особо чувствительная болевая точка?



- Самое очевидное объяснение - там территории России и США непосредственно соприкасаются. Собственно, это единственное такое место. И Атлантика, и большая часть Тихого океана являются, по сути, внутренними морями США, где к ним подобраться почти невозможно. Поэтому Аляска - да, действительно, ахиллесова пята Вашингтона.



"СП": Присутствие в этой истории Китая особо напрягло Вашингтон?



- Да, для США главный кошмар - создание полноценного военного альянса России и Китая. И Пекин, очевидно, демонстрирует Вашингтону, что такая возможность есть. Но это пока скорее элемент американо-китайского торга, не более. КНР экономически очень зависима от сотрудничества с США и полномасштабной конфронтации не хочет



"СП": Насколько такие совместные акции повышают слаженность армий Китая и РФ? Где это может пригодиться? В каком случае мы вместе можем оказаться вовлечены в одну войну?



- Китай не стремится к конфликту с США, но по мере его усиления противоречия будут нарастать. Поэтому нельзя исключать, что Москва и Пекин, действительно, окажутся в полноценной геополитической связке в какой-то момент. Такого рода совместные акции делают эту перспективу более реальной.



- Это было совместное российско-китайское патрулирование в целях обеспечения защиты Северного морского пути со стороны Берингова моря, а также российских северных и арктических рубежей.



Если говорить о какой-то реальной войне, то здесь как раз Россией и КНР принимаются меры по ее недопущению, - поясняет военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев.



"СП": Может, хотели сигнал послать Вашингтону? Какой? Ответное запугивание в ответ на пролет их "стратегов" у наших границ?



- В последнее время вблизи границы России со странами Северной Европы, которые входят в состав НАТО, наметились со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии наращивание войсковых группировок и формирование инфраструктуры, как сухопутной, так и морской, для осуществления агрессии.



Поэтому Россия и Китай никого не запугивают, а дают понять, что защита от агрессии будет осуществляться совместными действиями ВС РФ и НОАК. Так как Москва и Пекин совместно осуществляют эксплуатацию Северного морского пути и осваивают арктические ресурсы.



То есть для России - это обеспечение безопасности нашей территории. Для Китая - защита совместных с РФ экономических интересов на Севере.



"СП": Почему в Вашингтоне так нервно это восприняли? Поняли, что у них на Аляске дыра в обороне, которую они в случае реальной войны не смогут заткнуть?



- В Вашингтоне давно готовились к схватке с Россией за Арктику. В этих целях и были приняты в НАТО до этого нейтральные Швеция и Норвегия. Но в их Арктическую стратегию не входит борьба против России и КНР одновременно. Для США и НАТО это стало полной неожиданностью.



"СП": Если бы китайцев там не было, эффект был бы другим?



- Да, безусловно, такого эффекта, как сейчас, не было бы.



"СП": Какова тут роль Китая? Ему это зачем?



- В настоящее время Россией, Китаем и дружественными нам странами ведется борьба с Западом в лице США, НАТО и AUCUS за формирование, развитие и контроль крупнейших транспортных коридоров.



В данном случае Запад пытается "обнулить" Северный морской путь. Для этого предпринимаются усилия по "закупорке" СМП со стороны Баренцева моря и установлению контроля над судоходством со стороны Тихого океана. Последнее также имеет целью затруднить выход из СМП и вход в него торговых кораблей.



США и AUCUS, а также Филиппины, Тайвань, Япония и Южная Корея всячески участвуют в данном враждебном проекте, который напрямую угрожает национальным, прежде всего - экономическим, интересам Китая. И, безусловно, не только его.



"СП": Подобные акции повысят нашу совместную готовность к возможной войне?



- Обращаю внимание, что Россия и Китай всегда подчеркивают, что их совместные действия не направлены против третьих стран. Также официально Москва и Пекин не являются военными союзниками, их боевое партнерство направлено на защиту наших совместных экономических интересов.



Обращаю внимание, что Тихий океан - это также зона российских экономических интересов, равно и КНДР, нашего общего с Китаем союзника. Поэтому речь идет не о вовлечении нашей страны в какую-то войну. Как раз наоборот. Россия совместно с Китаем, и возможно, в дальнейшем, с КНДР, будет направлять все усилия на предотвращение развязывания любых агрессивных действий и против нашей страны, и против союзников.