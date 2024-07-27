 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Азия станет центром мира, а БРИКС и ШОС послужат основой нового миропорядка - Орбан
09:29 28.07.2024

Азия станет доминирующим центром мира, а институциональной основой нового миропорядка послужат группа БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад.

"То, с чем мы сейчас сталкиваемся, - это изменение мировой системы. Это процесс, начинающийся со стороны Азии", - цитирует Орбана газета Magyar Szó. С его точки зрения, в ближайшие десятилетия и, возможно, столетия "доминирующим центром мира будет Азия: Китай, Индия, Пакистан, Индонезия". Институциональная основа для этого уже формируется - созданы БРИКС и ШОС, считает венгерский премьер.

Орбан назвал этот процесс неизбежным, поскольку, по его словам, Азия уже добилась "демографического и технологического преимущества, а также преимущества в капитале".

Источник - тасс
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