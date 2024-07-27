Сотни европейцев заявили о желании переехать в Россию на фоне церемонии открытия Олимпиады

09:31 28.07.2024

Грандиозный скандал вызвали кадры с церемонии открытия Олимпиады в Париже.



Сотни миллионов нормальных женщин и мужчин ощутили себя чужими на этом празднике надругательства над верой и человеческим естеством.



На фоне всего этого сотни жителей Франции и других стран ЕС заявили о своем желании переехать в Россию. Пишут, это единственное место для спокойной жизни христиан.



