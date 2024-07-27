Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец власти чавистов? Запад ставит на Уррутиа

09:36 28.07.2024 Согласно предварительным опросам, кандидат от объединенной оппозиции обходит Мадуро

Могут ли президентские выборы в Венесуэле положить конец правлению Мадуро

В воскресных президентских выборах в Венесуэле примет участие кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Есть ли у него шансы сменить правящего с 2013 года Николаса Мадуро, разбирался РБК



28 июля в Венесуэле пройдут президентские выборы. Официально зарегистрироваться на них смогли десять кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Николаса Мадуро, который представляет Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV). Основным кандидатом от оппозиции является Эдмундо Гонсалес Уррутиа из Демократической унитарной платформы (PUD). Согласно опросу независимой компании ORC Consultores (аффилирована с венесуэльской оппозицией), его шансы на победу весьма высоки: Гонсалес может получить 59,6% голосов, в то время как Мадуро - около 12,5%.



Остальные кандидаты, согласно прогнозам, получат не более 10%. К ним относятся евангелический пастор Хавьер Бертуччи, экс-депутат Нацассамблеи Энрике Маркес, экс-мэр Каракаса Клаудио Фермин, экс-мэр Сан-Кристобаля Даниэль Себальос (был осужден за гражданское неповиновение в 2014 году, помилован в 2018-м), адвокат Антонио Экарри, комик Бенджамин Рауссео, а также депутаты Нацассамблеи Луис Эдуардо Мартинес и Хосе Брито.



Власти Венесуэлы еще в июне заявили, что распространяемые данные опросов лишь свидетельствуют о попытках оппозиции сфальсифицировать результаты выборов. "Мы предупреждаем: любой, кто проигнорирует результаты выборов или нарушит общественный порядок до, во время или после выборов, попадет в тюрьму. И не говорите, что вас не предупреждали", - сказал председатель Нацассамблеи, руководитель избирательной кампании PSUV Хорхе Родригес.



rbc.group

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Как оппозиция боролась за право участвовать в выборах

Гонсалесу удалось зарегистрироваться в электронной системе Национального избирательного совета (CNE) буквально в последний момент. Ранее PUD сообщала, что ее представителям был заблокирован доступ к регистрации. Ключевой оппозиционной силе также пришлось дважды заменить своего кандидата. На прошедших в прошлом октябре праймериз оппозиции победила Мария Корина Мачадо, лидер входящего в PUD движения Vente Venezuela, набравшая 92,35% голосов. После этого в правительстве выразили сомнения в достоверности этого результата, а в январе Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо, как лидеру антиправительственных протестов 2014 года, занимать государственные посты до 2038-го и баллотироваться на президентских выборах. Мачадо и ее сторонники вплоть до конца марта надеялись на отмену этого решения, но когда стало ясно, что этого не произойдет, то главным кандидатом от оппозиции стала 80-летняя представительница венесуэльского академического сообщества Корина Йорис. Однако и она в итоге не смогла зарегистрироваться в электронной системе CNE (как утверждали власти, из-за технического сбоя). В итоге кандидатом от PUD стал Гонсалес.



Предвыборная кампания в Венесуэле сопровождалась серией арестов. В марте венесуэльские власти задержали членов команды Мачадо, обвинив их в заговоре против правительства. За несколько дней до завершения процедуры регистрации кандидатов Боливарианская служба национальной разведки арестовала ближайших соратников Мачадо Генри Альвиареса и Дианору Эрнандес. 9 марта был задержан региональный координатор Vente Venezuela Эмиль Брандт Уллоа, который якобы признался в намерении "напасть на казармы, поднять улицы и утопить страну в крови".



В этот же период Мадуро заявил, что на него готовилось покушение, а задержанные в связи с этим будто бы уже признали свою принадлежность к движению Vente Venezuela.



PUD состоит из представителей десяти политических партий, гражданского общества, профсоюзов и отставных военнослужащих. Платформа появилась после того, как Верховный суд в январе 2018 года объявил незаконной коалицию противников чавизма - "Круглый стол демократического единства" (MUD) - и запретил ее представителям участвовать в президентских выборах. В 2021 году о создании PUD объявил Хуан Гуайдо, прежде спикер Национальной ассамблеи, с именем которого долгое время ассоциировалась венесуэльская оппозиция.



За две недели до выборов The New York Times отмечала, что официальный Каракас ввел ряд строгих правил, которые затрудняют доступ к голосованию миллионам венесуэльцев, живущих за рубежом. По оценке опрошенных изданием экспертов, при общем числе избирателей 21 млн человек от 3,5 млн до 5,5 млн венесуэльцев, имеющих право голоса, живут за пределами страны. Из них, по данным NYT на 12 июля, для участия в выборах удалось зарегистрироваться только 69 тыс., а наиболее распространенная причина для отказа в регистрации - требования закона, согласно которым находящиеся за рубежом граждане должны доказать законность пребывания там, предоставив документы, подтверждающие их постоянное место жительства. Около 2 млн венесуэльцев получили в Колумбии статус временной защиты, и Каракас не принимает его как достаточное обоснование для нахождения в этой стране.



Согласно венесуэльскому законодательству, граждане за рубежом имеют возможность зарегистрироваться для участия в выборах в любое время в любом посольстве или консульстве, если у них есть венесуэльское удостоверение личности, даже просроченное. Тем не менее CNE в этом году назначил 29-дневный период с марта по апрель для венесуэльцев, проживающих за границей и желающих зарегистрироваться для голосования.



Какие сценарии возможны

Согласно недавнему опросу общественного мнения, 66% венесуэльцев надеются, что президентские выборы 28 июля приведут к политическим изменениям в стране. Глава государства избирается на шестилетний срок, который отсчитывается с момента инаугурации (она назначена на 10 января 2025-го). Переизбрание Мадуро на второй срок в 2018 году спровоцировало в стране острый политический кризис - начались многотысячные акции протеста. Оппозиция объявила лидером страны спикера Нацассамблеи Хуана Гуайдо. Его поддержали ряд западных стран, включая США, а также Израиль и даже объединение латиноамериканских государств "Группа Лимы", за исключением Мексики и Боливии. Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом Мадуро.



В период двоевластия сразу две структуры называли себя Национальной ассамблеей - парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партии Мадуро, и "Альтернативное законодательное собрание" во главе с Гуайдо. Однако постепенно международная поддержка Гуайдо ослабла, а в оппозиции наметился раскол.



В 2022 году Гуайдо решил согласовать с США отмену санкций против Венесуэлы в обмен на начало переговоров между чавистами и оппозицией при международном посредничестве; эта идея позже легла в основу Барбадосских соглашений, заключенных в 2023 году при поддержке США. К концу 2022-го венесуэльская оппозиция решила дистанцироваться от Гуайдо, чтобы получить право на участие в президентских выборах. В декабре 2022 года оппозиционные силы Венесуэлы проголосовали за ликвидацию "правительства" Гуайдо.



Американское издание Foreign Policy отмечает, что фальсифицировать эти выборы будет не так просто: на них допущен сильный оппозиционный кандидат, и впервые за многие годы у многих венесуэльцев появилось ощущение неминуемых изменений в стране.



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Политика

Правительство Венесуэлы сначала сообщало, что пригласило на выборы восемь международных наблюдательных групп, в том числе из американского Центра Картера, ЕС и ООН. Однако в конце мая CNE отозвал свое приглашение для ЕС. ООН направит в Венесуэлу экспертную группу из пяти человек - после выборов они передадут конфиденциальный доклад генеральному секретарю Антониу Гутерришу. Но ни наблюдатели ООН, ни представители Центра Картера не смогут проводить эффективный мониторинг в день голосования, как и оказать потенциальное посредничество в любых процессах после выборов.



Эксперты FP отмечают, что попытки сторонников Мадуро выстраивать взаимоотношения с оппозицией могут привести к тому, что после выборов они будут диктовать условия, на которых может быть образовано коалиционное правительство. По мнению FP, в случае победы на президентских выборах кандидата от оппозиции международному сообществу, включая США и ООН, нужно будет приложить усилия и предоставить гарантии безопасности членам правительства Мадуро, позволяющие им отойти в сторону и не попасть под суд.



Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь полагает, что независимо от итогов выборов после них могут начаться протесты, ведущие к дестабилизации внутриполитической обстановки, - из-за сильного недоверия и неприязни властей и оппозиции друг к другу. "В этих условиях победа любой из сторон будет оспариваться оппонентами. На сегодняшний день опросы общественного мнения дают преимущество кандидату от оппозиции, и победа Мадуро, даже самая честная, приведет к тому, что оппозиция не признает итоги выборов и теоретически может вывести людей на улицы", - пояснил эксперт РБК.



С победой оппозиции могут не согласиться военные - ключевая сила в стране. Дестабилизацией может обернуться и перестройка политической системы Венесуэлы: в случае победы оппозиции та структура власти, что действовала при Уго Чавесе и Мадуро, "в одночасье перестанет существовать", отметил Розенталь.



В рядах оппозиции существуют разные точки зрения на отношения с Россией: по словам эксперта, часть оппозиции считает необходимым выполнять международные обязательства, в том числе перед Москвой; другая полагает, что некоторые контракты необходимо пересмотреть. В частности, ряд энергетических сделок между Россией и Венесуэлой не были согласованы парламентом. "С другой стороны, в том положении, в котором Венесуэла сейчас находится, у оппозиции нет никакого резона рвать отношения с таким крупным субъектом мировой политики, как Россия, - предположил Розенталь. - Но в долгосрочной перспективе возможна корректировка курса". Прагматизм будет определять и отношение оппозиции к США: экономическая помощь Вашингтона и снятие санкций будут иметь для новых властей и экономики Венесуэлы большое значение.



Авторы



Мария Васильева



Валентина Шварцман Источник - РБК

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